Model bahasa canggih milik Anthropic, Claude AI, memprediksi bahwa XRP, Pudgy Penguins, dan Dogecoin berpotensi memberikan keuntungan besar bagi investor menjelang akhir tahun 2025, terutama di periode libur akhir tahun.

Tren pasar saat ini tampaknya mendukung pandangan tersebut. Pada akhir bulan lalu, harga Bitcoin sempat mencetak rekor tertinggi baru di angka $124.128 atau sekitar Rp2,049 miliar, melampaui rekor sebelumnya di $122.838 (sekitar Rp2,026 miliar) yang tercapai hanya beberapa minggu sebelumnya. Namun, momentum kenaikan itu sedikit melambat setelah laporan inflasi dari Bureau of Labor Statistics untuk bulan Juli menunjukkan hasil di atas ekspektasi pasar.

Dari sisi regulasi, mantan Presiden Donald Trump baru-baru ini menandatangani GENIUS Act, sebuah undang-undang besar pertama di Amerika Serikat yang mengatur stablecoin. Regulasi ini mewajibkan seluruh stablecoin didukung sepenuhnya oleh cadangan aset nyata. Di saat yang sama, SEC meluncurkan proyek besar bernama Project Crypto, sebuah inisiatif reformasi regulasi untuk memodernisasi hukum sekuritas serta memberikan panduan yang lebih jelas bagi perusahaan blockchain.

Kombinasi antara sentimen positif pasar dan kepastian regulasi ini membuat banyak analis memperkirakan awal dari bull run baru. Jika prediksi Claude AI benar, maka XRP, PENGU, dan Dogecoin berpotensi menjadi pemimpin dalam gelombang besar berikutnya dari meme coin dan altcoin.

XRP (Ripple): Prediksi Claude Tembus Rp825 Ribu per Koin

Claude AI memproyeksikan bahwa XRP ($XRP) dapat mencapai harga setinggi $50 atau sekitar Rp825.400 per koin pada akhir 2025. Ini berarti potensi kenaikan hampir 17 kali lipat dari harga saat ini yang berada di sekitar $3 atau Rp49.524.

XRP telah menunjukkan ketangguhan dalam beberapa bulan terakhir. Pada 18 Juli 2025, XRP sempat menyentuh level $3,65 (sekitar Rp60.305), melampaui rekor tahun 2018 di $3,40, sebelum terkoreksi sekitar 18%.

Adopsi global terhadap teknologi Ripple juga terus meluas. Pada tahun 2024, UN Capital Development Fund secara resmi mendukung XRP sebagai solusi efisien untuk transfer lintas negara, khususnya di negara berkembang.

Perselisihan panjang Ripple dengan SEC pun telah mencapai penyelesaian awal tahun ini setelah SEC mencabut gugatan terhadap Ripple. Hal ini mengukuhkan putusan tahun 2023 yang menyatakan bahwa perdagangan XRP oleh investor ritel bukan merupakan penjualan sekuritas. Keputusan ini memberikan kepastian hukum, tidak hanya bagi Ripple, tetapi juga bagi berbagai altcoin besar lainnya.

Dalam skenario konservatif, Claude AI memperkirakan XRP akan bergerak di kisaran $3,20 hingga $5 (Rp52.793 – Rp82.540). Namun dalam skenario optimis, XRP bisa mencapai target $50 jika ETF spot XRP mendapat persetujuan resmi di AS.

Secara teknikal, indikator Relative Strength Index (RSI) XRP saat ini berada di level 55, menandakan tekanan jual telah mereda dan momentum beli sedang meningkat. Selain itu, kemunculan pola teknikal bullish flag di beberapa garis support dan resistance sepanjang tahun ini mengindikasikan potensi kenaikan lebih lanjut.

Selama satu tahun terakhir, XRP telah mencatat kenaikan hingga 467%, jauh mengungguli Bitcoin (104%) dan Ethereum (88%).

PENGU ($PENGU): Token Meme Solana Terbesar Saat Ini, Potensi Naik Masih Terbuka

Pudgy Penguins ($PENGU) awalnya dibangun di jaringan Ethereum, namun sejak bulan Desember 2024 telah melakukan ekspansi ke ekosistem Solana. Kini, PENGU telah menjadi meme coin terbesar di Solana, dengan kapitalisasi pasar mendekati $2,2 miliar atau sekitar Rp36,317 triliun.

Harga PENGU saat ini berada di level $0,03465 atau setara dengan Rp571, setelah mencatat lonjakan 18% dalam sepekan terakhir. Koin ini kini berada di posisi kelima dalam daftar meme coin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Namun, harga saat ini masih 49% di bawah level tertingginya yang tercapai pada 17 Desember 2024 di $0,06845 (sekitar Rp1.129).

Indikator RSI PENGU saat ini berada di angka 57 dan mulai melandai, yang mengindikasikan masih adanya ruang besar untuk pertumbuhan, terutama dalam jangka pendek hingga menengah. Banyak investor kini mengincar level psikologis $0.05 (sekitar Rp825), yang jika ditembus dapat membawa harga PENGU melampaui garis resistance penting.

Analisis teknikal juga menunjukkan pola bullish descending wedge yang terbentuk antara Januari hingga April 2025. Pola ini umumnya mengarah pada potensi pembalikan tren menuju kenaikan.

Claude AI memproyeksikan bahwa bila momentum ini terus terjaga, PENGU berpeluang naik hingga $0.0791 (sekitar Rp1.305) pada akhir tahun. Ini berarti potensi pertumbuhan 123% hanya dalam lima bulan—lebih dari dua kali lipat dari harga saat ini.

Dogecoin ($DOGE): Meme Coin Legendaris yang Masih Menguasai Pasar

Dogecoin ($DOGE), yang awalnya diluncurkan pada tahun 2013 sebagai lelucon, kini telah menjelma menjadi salah satu aset crypto paling dominan. Dengan kapitalisasi pasar mencapai $36,3 miliar atau sekitar Rp599,3 triliun, DOGE kini menjadi salah satu dari sepuluh besar crypto berdasarkan nilai pasar. Keberhasilannya tak lepas dari komunitas pendukung yang sangat loyal serta fungsinya yang semakin luas sebagai alat pembayaran di berbagai platform.

Meskipun pergerakannya sering mengikuti arah Bitcoin, DOGE memiliki likuiditas tinggi dan basis pengguna yang kuat, sehingga mampu bertahan melalui berbagai siklus pasar. Saat ini, DOGE diperdagangkan di kisaran $0.2417 atau sekitar Rp3.991, dan telah mencatat kenaikan nilai dua kali lipat dalam satu tahun terakhir—melampaui performa Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, maupun Pepe.

Setelah menyentuh level RSI 80 pada bulan Juli, harga Dogecoin sempat terkoreksi tajam akibat aksi jual besar-besaran di pasar. RSI DOGE jatuh mendekati angka 40, namun saat ini telah pulih kembali ke level 60, menandakan adanya momentum beli yang mulai menguat. Meski kapitalisasi pasarnya besar dan pergerakannya cenderung mengikuti crypto utama lainnya, Dogecoin dikenal memiliki sejarah lonjakan harga mendadak yang luar biasa.

Beberapa analis mencatat terbentuknya pola falling wedge sejak November hingga April, kemudian muncul lagi pada pertengahan Juli dan Agustus. Pola teknikal seperti ini sering dikaitkan dengan potensi pembalikan harga ke arah kenaikan.

Prediksi paling optimis dari Claude AI menyebut bahwa DOGE bisa mencapai $0.39 atau sekitar Rp6.438 pada akhir tahun 2025. Ini berarti potensi kenaikan sebesar 62% dari harga saat ini. Namun bagi komunitas penggemar berat Dogecoin, proyeksi ini mungkin masih terasa “biasa saja”, karena mereka masih menjadikan target $1 (sekitar Rp16.508) sebagai impian utama mereka.

Adopsi Dogecoin pun terus bertambah. Tesla kini menerima DOGE sebagai metode pembayaran untuk beberapa produk merchandise mereka. Selain itu, platform besar seperti PayPal dan Revolut juga sudah mendukung transaksi Dogecoin, meningkatkan visibilitas dan fungsionalitas DOGE di pasar global.

Maxi Doge (MAXI): Penantang Baru Tahta Dogecoin

Bagi investor yang ingin mencari alternatif meme coin yang lebih segar di luar proyeksi Claude AI, Maxi Doge ($MAXI) hadir sebagai opsi yang menarik. Proyek ini sering dijuluki sebagai “versi lebih gila” dari Dogecoin karena menawarkan pendekatan baru dalam dunia meme coin dengan volatilitas tinggi.

Dogecoin yang sudah memiliki kapitalisasi besar kini cenderung bergerak mengikuti pola Bitcoin dan Ethereum, serta mulai kehilangan karakteristik lonjakan ekstrem seperti di siklus awalnya. Berbeda dengan itu, Maxi Doge justru dirancang untuk menghidupkan kembali daya tarik risiko tinggi dengan potensi imbal hasil besar. Hanya dalam beberapa minggu sejak peluncuran prapenjualan, proyek ini telah berhasil mengumpulkan hampir $2 juta atau sekitar Rp33,01 miliar.

MAXI dibangun di atas standar ERC-20 milik Ethereum dan fokus pada pembangunan komunitas melalui platform seperti Telegram dan Discord. Tim pengembang aktif menyelenggarakan berbagai kontes dan kolaborasi antar proyek demi meningkatkan keterlibatan pengguna.

Dari total pasokan sebesar 150,24 miliar token, sebanyak 25% dialokasikan ke Maxi Fund—sebuah dana khusus untuk mendanai strategi pemasaran dan kemitraan jangka panjang. Selain itu, investor bisa memperoleh keuntungan tambahan melalui sistem staking, dengan estimasi hasil saat ini mencapai 161% APY. Meski demikian, imbal hasil ini akan menurun seiring bertambahnya partisipan staking.

Harga token pada tahap presale saat ini adalah $0.0002565, atau sekitar Rp4,23, dan akan mengalami kenaikan tetap dalam waktu 60 jam ke depan.

Bagi investor yang tertarik, pembelian token dapat dilakukan melalui website resmi Maxi Doge, menggunakan dompet crypto seperti MetaMask atau Best Wallet.

Ikuti pembaruan proyek ini melalui halaman resmi Maxi Doge di X (Twitter) dan Telegram untuk informasi lebih lanjut.

Saatnya Bergerak Sebelum Terlambat!

Tidak diragukan lagi, prediksi Claude AI terhadap XRP, PENGU, dan Dogecoin menggambarkan peluang besar menjelang akhir tahun 2025. Ketiga token ini telah menunjukkan kekuatan teknikal dan fundamental yang solid, ditopang oleh sentimen pasar, adopsi institusional, serta kepastian regulasi dari Amerika Serikat. Dengan RSI yang membaik dan pola teknikal bullish yang terus terbentuk, sinyal bull run kian tak terbantahkan.

Namun, realitasnya—keuntungan 10x atau bahkan 20x dari XRP dan DOGE tidak akan mudah diraih bagi investor baru. Pasalnya, harga kedua aset itu sudah tinggi, dan pertumbuhannya kini lebih lambat karena kapitalisasi pasar mereka sangat besar. Inilah mengapa semakin banyak investor cerdas mulai melirik alternatif yang masih di tahap awal, namun punya potensi ledakan harga lebih dahsyat.

Masuklah Maxi Doge ($MAXI)—bukan sekadar pesaing Dogecoin, tapi versi yang jauh lebih agresif, eksplosif, dan berbasis komunitas aktif. Dengan harga presale yang masih sangat rendah dan sistem staking yang menawarkan APY fantastis hingga 161%, Maxi Doge menjanjikan peluang cuan yang tidak bisa ditemukan pada DOGE atau PENGU saat ini. Investor awal bisa meraih posisi terbaik sebelum hype besar terjadi. Ketika sebagian orang masih ragu, justru itulah waktu terbaik untuk masuk.

Data presale menunjukkan bahwa lebih dari $2 juta telah terkumpul dalam waktu singkat, dan harga token terus naik setiap fase. Artinya, siapa pun yang menunda pembelian, otomatis akan membeli lebih mahal. Dengan ekosistem yang berkembang pesat, komunitas yang solid, serta mekanisme token yang dirancang untuk pertumbuhan jangka panjang, Maxi Doge kini menjadi hidden gem yang bisa mengubah Rp5 juta menjadi ratusan juta saat bull run meledak.

Jangan hanya jadi penonton saat investor lain panen cuan besar dari presale ini. Ambil tindakan sekarang juga—beli Maxi Doge sebelum fase harga berikutnya naik dalam 60 jam ke depan. Anda tidak ingin menyesal karena melewatkan peluang terbaik di pasar meme coin tahun ini. Akses website resmi Maxi Doge dan mulai langkah Anda menuju potensi keuntungan besar!

