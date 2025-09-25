Harga Bitcoin saat ini berada di $112,700 atau sekitar Rp1,846 miliar (kurs Rp16.390/USD), dengan volume perdagangan harian lebih dari $50 miliar dan kapitalisasi pasar mencapai $2,24 triliun. Laporan terbaru menunjukkan bahwa adopsi retail kini bergeser dari ranah niche menuju pasar yang lebih luas. Peritel online terbesar Rusia, Wildberries, baru saja meluncurkan pembayaran crypto di Belarus melalui Whitebird, bursa berlisensi pertama di negara tersebut.

Alih-alih transfer langsung, pelanggan membeli sertifikat elektronik menggunakan BTC, ETH, atau USDT, yang kemudian dapat ditukarkan di platform Wildberries.

Program ini masih berada dalam tahap uji coba, tetapi otoritas memproyeksikan Belarus bisa memproses hingga $3 miliar atau sekitar Rp49,1 triliun dalam pembayaran crypto sebelum akhir 2025. Lonjakan adopsi semacam ini berpotensi memperkuat permintaan jangka panjang terhadap Bitcoin.

Taruhan Korporasi pada Bitcoin

Selain sektor retail, minat dari perusahaan kembali mencuat. Perusahaan pengisian daya kendaraan listrik asal Tiongkok, Jiuzi Holdings, mengejutkan pasar dengan rencana mengalokasikan hingga $1 miliar (sekitar Rp16,39 triliun) ke dalam Bitcoin, Ethereum, dan BNB. Langkah ini bertujuan melindungi bisnis dari volatilitas ekonomi, yang sempat membuat harga saham Jiuzi melonjak 47% sebelum akhirnya kembali stabil.

Namun, dengan cadangan kas hanya $943,000 (sekitar Rp15,5 miliar) per akhir 2024, banyak pihak meragukan bagaimana perusahaan ini akan membiayai rencana tersebut. Meski begitu, pengumuman tersebut menegaskan tren yang lebih luas: semakin banyak perusahaan mulai mempertimbangkan crypto sebagai bagian dari strategi treasury mereka.

Di sisi lain, Kraken berkomitmen mendonasikan $2 juta (sekitar Rp32,7 miliar) kepada kelompok politik di Amerika Serikat yang mendorong regulasi lebih jelas. Donasi ini dibagi rata antara America First Digital dan Freedom Fund PAC, yang mencerminkan upaya industri untuk memperjuangkan kepastian hukum.

Analisis Teknis Bitcoin (BTC/USD)

Secara teknikal, Bitcoin kini berada di dalam pola descending channel setelah sempat menyentuh puncak $117,800 (sekitar Rp1,93 miliar) awal bulan ini. Penolakan di level $115,185 (Rp1,88 miliar) bertepatan dengan munculnya pola “death cross” jangka pendek, ketika 50-period SMA memotong ke bawah 200-period SMA.

Momentum kini lebih condong ke arah penjual, dengan RSI bertahan di sekitar level 45, yang mengindikasikan kelemahan tetapi belum menunjukkan kapitulasi. Resistance terdekat berada di $114,025 (Rp1,87 miliar), sedangkan support jangka pendek terbentuk di $112,000 (Rp1,83 miliar). Jika harga menembus ke bawah, potensi penurunan bisa menuju $111,095 (Rp1,82 miliar) hingga $109,771 (Rp1,80 miliar).

Trader tetap perlu waspada terhadap potensi sinyal bullish. Rebound dari $111,000 (Rp1,82 miliar), dikonfirmasi dengan candle bullish engulfing atau adanya positive RSI divergence, bisa memicu breakout dari descending channel. Skenario tersebut dapat membuka kembali target kenaikan ke $115,200 (Rp1,88 miliar) hingga $116,600 (Rp1,91 miliar), dengan momentum berpotensi meningkat menjelang kuartal akhir 2025.

Dengan adopsi retail yang semakin luas di Belarus, rencana korporasi untuk mengalokasikan dana miliaran dolar ke crypto, serta langkah menuju kejelasan regulasi di Amerika Serikat, Bitcoin secara perlahan menyiapkan pondasi untuk kenaikan berikutnya. Rally yang terukur menuju $116,000 (Rp1,90 miliar) tetap terbuka jika kondisi teknikal berpadu dengan dukungan makro tersebut.

Presale Bitcoin Hyper ($HYPER) Gabungkan Keamanan BTC dengan Kecepatan Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) memperkenalkan dirinya sebagai Layer 2 pertama berbasis Bitcoin yang ditenagai oleh Solana Virtual Machine (SVM). Tujuan utama proyek ini adalah memperluas ekosistem BTC dengan menghadirkan smart contract berkecepatan tinggi, biaya rendah, aplikasi terdesentralisasi, hingga penciptaan meme coin.

Dengan menggabungkan keamanan tak tertandingi dari BTC dan kerangka kerja berperforma tinggi milik Solana, proyek ini membuka jalan bagi berbagai use case baru. Fitur utamanya mencakup integrasi BTC bridge yang lebih mulus hingga pengembangan dApp berskala besar.

Tim pengembang memberi penekanan kuat pada kepercayaan dan skalabilitas. Proyek ini telah diaudit oleh Consult untuk memastikan investor mendapat kepastian terhadap fondasi yang dibangun.

Momentum pertumbuhan presale berjalan cepat. Hingga kini, dana yang terkumpul telah melampaui $17,9 juta atau sekitar Rp293,4 miliar, dengan alokasi token yang tersisa semakin terbatas. Pada tahap saat ini, harga token HYPER berada di $0.012965 atau sekitar Rp212 per token. Angka ini akan terus meningkat seiring progres presale.

Investor dapat membeli token HYPER melalui situs resmi Bitcoin Hyper menggunakan crypto maupun kartu bank.

Bitcoin & $HYPER Menuju Momentum Baru

Langkah Wildberries dan Belarus memperluas pembayaran crypto menunjukkan adopsi retail sudah memasuki tahap ekspansi. Jika volume pembayaran crypto di Belarus menembus Rp49 triliun, tekanan beli terhadap Bitcoin bisa meningkat signifikan.

Sementara itu, Jiuzi Holdings membuka diskusi tentang bagaimana perusahaan global mulai memasukkan crypto ke dalam strategi treasury mereka. Meskipun terdapat keraguan tentang eksekusi, niat korporat seperti ini menunjukkan sinyal positif terhadap legitimasi aset crypto.

Teknikal BTC masih menunjukkan sinyal campuran, dengan potensi breakout dari descending channel jika ada dorongan makro yang cukup kuat. Titik krusialnya berada di kisaran Rp1,82 miliar–Rp1,91 miliar, yang bisa menjadi trigger kenaikan jika ditembus dengan volume yang sehat.

Dalam konteks inilah, Bitcoin Hyper hadir menawarkan alternatif eksposur kepada investor yang ingin menikmati kecepatan Solana dan keamanan BTC dalam satu paket. Dengan harga token yang masih rendah dan adopsi yang meningkat, peluang cuan presale ini terlalu besar untuk diabaikan.

Jika Anda belum ikut presale Bitcoin Hyper, saatnya bertindak. Dengan sisa alokasi token yang makin terbatas dan harga terus naik, partisipasi lebih awal dapat memberi keuntungan maksimal jelang akhir tahun 2025.

