Harga Bitcoin saat ini berada di Rp1.854.441.228 atau sekitar $112.341, naik 0,98% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan tercatat di Rp668,5 triliun (setara $40,5 miliar), dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp36.988 triliun ($2,24 triliun). Total pasokan Bitcoin saat ini mencapai 19,92 juta BTC.

Namun lebih dari sekadar pergerakan harga, dinamika di balik Bitcoin saat ini sedang dibentuk oleh tiga faktor besar: langkah Nasdaq menuju tokenisasi saham, meningkatnya akumulasi oleh institusi, serta pola teknikal yang mengarah ke potensi breakout besar dalam waktu dekat.

Nasdaq secara resmi telah mengajukan permohonan kepada SEC (Komisi Sekuritas dan Bursa AS) untuk memperbolehkan perdagangan saham AS dalam bentuk tokenisasi—sebuah langkah revolusioner dalam menggabungkan teknologi blockchain dengan pasar keuangan tradisional. Proposal ini memungkinkan investor untuk memilih antara perdagangan saham konvensional atau versi tokenisasi yang didukung oleh blockchain saat penyelesaian transaksi.

It’s official.@Nasdaq filed with @SECGov to enable tokenized securities trading, a historic move by a U.S. traditional exchange. Tokenization is now becoming Wall Street policy, and Sonic is the fast, global chain built to scale it. pic.twitter.com/4rI8WNy7bz — Sonic (@SonicLabs) September 8, 2025

Jika disetujui, perubahan ini bukan hanya akan memodernisasi sistem pasar keuangan, namun juga memperkuat relevansi infrastruktur blockchain dalam ekosistem keuangan arus utama.

Di saat yang sama, institusi besar dan bahkan negara mulai mempercepat pembelian Bitcoin. Perusahaan asal Jepang, Metaplanet, baru saja membeli 136 BTC minggu ini, menjadikan total kepemilikannya lebih dari 20.000 BTC, senilai lebih dari Rp330,1 triliun ($2 miliar).

Market in Gear: 🏦 Metaplanet buys 136 $BTC, holdings now worth $2B+ 🇸🇻 El Salvador adds 21 #BTC for Bitcoin Day, bringing total to 6,313.18 BTC 🏛️ Fidelity launches tokenized US Treasuries fund on Ethereum#SmartDelivery pic.twitter.com/5WqmQwG15u — Bitget (@bitgetglobal) September 8, 2025

El Salvador merayakan “Hari Bitcoin” dengan pembelian simbolik sebesar 21 BTC, yang menambah cadangan nasionalnya menjadi 6.313 BTC. Sementara itu, perusahaan milik Michael Saylor, yaitu Strategy, kembali menambah kepemilikan sebanyak 1.955 BTC (sekitar Rp3,22 triliun atau $217 juta), sehingga total simpanannya kini mencapai 638.460 BTC, menjadikannya pemegang Bitcoin korporat terbesar di dunia.

Rangkaian pembelian ini menjadi sinyal kuat bahwa Bitcoin tidak hanya semakin diadopsi sebagai bagian dari infrastruktur keuangan global, tetapi juga semakin banyak dikunci oleh pemegang jangka panjang—mengurangi pasokan yang tersedia di pasar terbuka.

MICHAEL SAYLOR JUST BOUGHT $217M $BTC AT $111,196 STRATEGY CURRENTLY HOLDS $71.58 BILLION OF BITCOIN AVERAGE PRICE: $73,880 pic.twitter.com/8X0G6RQ0py — Arkham (@arkham) September 8, 2025

Apa Arti Semua Perkembangan Ini Bagi Bitcoin?

Dampak dari semua perkembangan ini jauh melampaui sekadar pemberitaan.

Langkah tokenisasi dari Nasdaq bisa mempercepat adopsi institusional terhadap sistem berbasis blockchain. Ini akan memberi legitimasi baru terhadap mekanisme penyelesaian berbasis blockchain dan meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem crypto, termasuk Bitcoin.

Pembelian oleh negara dan korporasi menunjukkan keyakinan bahwa Bitcoin dapat berfungsi sebagai lindung nilai terhadap ketidakstabilan ekonomi dan depresiasi mata uang fiat. Target ambisius Metaplanet yang ingin mencapai 210.000 BTC pada 2027 mencerminkan arah strategi jangka panjang yang semakin jelas.

Dengan lebih dari 19,9 juta BTC telah ditambang dan kurang dari 1,1 juta BTC tersisa untuk ditambang, aksi pembelian oleh institusi secara langsung menekan sisi penawaran—menambah tekanan kelangkaan.

Gabungan dari seluruh faktor ini menciptakan pondasi yang kuat bagi Bitcoin untuk melanjutkan reli kenaikan harga, selama struktur teknikal tetap mendukung.

Outlook Teknikal Bitcoin (BTC/USD): Fokus Tertuju pada Breakout Pola Segitiga

Saat ini, Bitcoin sedang bergerak dalam pola ascending triangle—pola lanjutan bullish yang umumnya menandakan potensi breakout ke atas. Harga BTC saat ini berada di Rp1.855.149.276 (sekitar $112.387), mendekati level resistance di Rp1.870.675.200 ($113.400), setelah mencatat serangkaian higher lows sejak akhir Agustus lalu.

Area support utama ditandai oleh 50 Simple Moving Average (SMA) yang berada di Rp1.834.337.640 ($111.230), sementara resistance awal berada pada 200 SMA di Rp1.851.248.316 ($112.777). Jika harga berhasil melakukan crossover terhadap Exponential Moving Average (EMA) secara konsisten, momentum bullish bisa meningkat signifikan.

Aksi candlestick baru-baru ini menunjukkan transisi dari pola keraguan (seperti doji dan spinning top) menuju penutupan berwarna hijau, yang menunjukkan tanda-tanda akumulasi oleh pelaku pasar.

Relative Strength Index (RSI) berada di level 62, yang masih stabil dan belum memasuki zona jenuh beli. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang untuk kenaikan harga masih tersedia sebelum momentum mengalami overextended.

Jika Bitcoin berhasil menembus Rp1.870.675.200 ($113.400) disertai volume tinggi, target kenaikan selanjutnya berada di Rp1.904.632.400 ($115.400) dan Rp1.934.940.200 ($117.150). Kedua level ini merupakan area yang disorot dalam analisis breakout dari TradingView. Breakout ini akan mengonfirmasi bahwa fase konsolidasi sebelumnya merupakan dasar penguatan tren naik yang lebih besar.

Sebaliknya, kegagalan untuk mempertahankan support di Rp1.838.622.600 ($111.500) bisa membuka risiko koreksi menuju Rp1.826.380.000 ($110.000) atau bahkan Rp1.802.066.600 ($108.450). Meskipun begitu, garis tren naik saat ini menunjukkan bahwa pelemahan masih tergolong korektif, bukan pembalikan tren besar.

Bagi trader, entry long di atas Rp1.870.675.200 ($113.400) bisa menjadi setup menarik. Stop-loss disarankan ditempatkan di bawah Rp1.833.129.600 ($111.200) untuk mengelola risiko. Breakout yang kuat berpotensi membawa Bitcoin menuju fase reli baru, bahkan membuka peluang untuk menguji wilayah psikologis Rp2.146.040.000 ($130.000) dalam siklus harga berikutnya.

Presale Bitcoin Hyper ($HYPER): Gabungkan Keamanan BTC dan Kecepatan Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) sedang memantapkan posisinya sebagai Layer 2 pertama yang dibangun native untuk ekosistem Bitcoin, namun didukung oleh mesin virtual milik Solana, yaitu Solana Virtual Machine (SVM). Proyek ini bertujuan untuk memperluas kemampuan jaringan Bitcoin melalui smart contract super cepat dan murah, pengembangan dApps yang skalabel, dan bahkan memungkinkan penciptaan meme coin secara langsung.

Dengan menggabungkan keamanan tingkat tinggi dari Bitcoin dan kerangka kerja berperforma tinggi milik Solana, Bitcoin Hyper membuka peluang untuk berbagai use case baru—termasuk jembatan (bridge) Bitcoin yang lancar dan infrastruktur terdesentralisasi yang siap untuk adopsi massal.

Tim pengembang menempatkan fokus besar pada kepercayaan dan skalabilitas. Mereka telah melakukan audit menyeluruh melalui firma keamanan blockchain Consult, memberikan landasan transparansi dan jaminan bagi calon investor.

Momentum dari proyek ini terus bertumbuh pesat. Saat ini, tahap presale telah mengumpulkan lebih dari Rp240,6 miliar ($14,6 juta), dengan alokasi token yang tersisa semakin terbatas. Pada tahap presale saat ini, harga per token HYPER hanya Rp212,54 ($0.012875), namun harga ini akan naik seiring perkembangan fase presale.

Investor dapat membeli token HYPER secara langsung melalui situs resmi Bitcoin Hyper, dengan opsi pembayaran menggunakan crypto maupun kartu debit/kredit.

Lihat Cara Beli Bitcoin Hyper sebelum Harga Presale Naik Lagi!

Jika Anda tertarik dengan potensi Bitcoin Hyper yang memadukan keamanan Bitcoin dan kecepatan Solana, maka Cara Beli Bitcoin Hyper – Panduan Lengkap Para Trader wajib Anda baca. Panduan ini akan memandu Anda langkah demi langkah untuk berpartisipasi dalam presale dengan mudah dan aman. Tak hanya itu, Anda juga akan mengetahui cara memaksimalkan peluang dari token HYPER. Dengan presale yang terus mendekati target akhir dan harga yang akan segera naik, waktu adalah faktor penentu. Jangan lewatkan kesempatan mengamankan posisi awal sebelum token ini booming. Klik sekarang untuk membaca panduan lengkapnya!

Prediksi Harga HYPER 2025–2030: Benarkah Bisa Saingi Bitcoin?

Ingin tahu seberapa besar potensi Bitcoin Hyper dalam beberapa tahun ke depan? Simak Prediksi Harga Bitcoin Hyper (HYPER) 2025–2030 yang memuat proyeksi harga berdasarkan roadmap, tren adopsi, dan minat investor saat ini. Artikel ini menyajikan analisis mendalam yang dapat membantu Anda menilai apakah HYPER layak dimasukkan dalam portofolio jangka panjang. Dengan tren tokenisasi saham dan adopsi institusional terhadap Bitcoin, HYPER punya peluang untuk ikut melejit. Jangan lewatkan insight yang mungkin akan mengubah keputusan investasi Anda. Klik sekarang untuk membaca prediksi lengkapnya!

Bitcoin Menuju Rp2,14 Miliar, Tapi Bitcoin Hyper Bisa Meledak Lebih Dahsyat

Bitcoin sedang berada di jalur yang sangat bullish, ditopang oleh langkah besar dari Nasdaq dan aksi borongan para whale ternama dunia. Volume tinggi, struktur teknikal kuat, dan sentimen institusional membentuk fondasi kokoh bagi harga BTC menembus Rp2,14 miliar. Namun yang lebih menarik, infrastruktur blockchain ini kini membuka jalan bagi proyek revolusioner baru. Dan inilah saat terbaik untuk melirik peluang yang lebih awal dan lebih murah: Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper ($HYPER) bukan sekadar token biasa. Proyek ini menggabungkan keamanan tertinggi dari Bitcoin dengan kecepatan luar biasa dari Solana—dua blockchain paling kuat di dunia. Dengan Solana Virtual Machine, HYPER mampu menjalankan smart contract, dApps, hingga meme coin dengan biaya super rendah. Ini seperti gabungan emas dan roket—teknologi solid dengan potensi pertumbuhan eksplosif.

Presale Bitcoin Hyper saat ini telah mengumpulkan lebih dari Rp240 miliar dan terus bertambah cepat. Harga token yang hanya Rp212 sangat mungkin melonjak drastis saat listing pertama. Jumlah token yang tersisa makin menipis, dan fase presale berikutnya akan membuat harganya semakin mahal. Artinya, semakin Anda menunda, semakin besar kesempatan Anda hilang.

Jika Anda ketinggalan membeli Bitcoin di bawah $100, ini mungkin kesempatan Anda untuk menebusnya. Bitcoin Hyper bukan hanya menumpang tren, tapi justru menciptakan ekosistem baru di atas pondasi Bitcoin itu sendiri. Dengan audit keamanan lengkap, roadmap kuat, dan antusiasme komunitas yang membara, $HYPER sedang menjadi topik hangat di dunia crypto. Dan presale ini bisa jadi titik awal ledakan berikutnya.

Jangan hanya jadi penonton di tengah revolusi crypto ini. Jadilah bagian dari gelombang awal yang ikut membentuk masa depan blockchain. Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper sekarang, beli tokennya sebelum harga naik, dan posisikan diri Anda untuk keuntungan jangka panjang. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali—dan momentum terbaik selalu datang lebih awal.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.