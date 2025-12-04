Pasar crypto berada dalam fase penyesuaian signifikan menjelang penutupan tahun, dan ketidakstabilan berlangsung di berbagai aset besar. Trader berusaha memahami arah pergerakan berikutnya, termasuk bagaimana volatilitas dapat memengaruhi XRP, Cardano, dan Pi Coin selama periode akhir tahun yang biasanya menjadi momentum penting bagi investor ritel dan institusi.

DeepSeek AI, model yang dijuluki pesaing utama ChatGPT di China, merilis proyeksi khusus untuk tiga asset tersebut. Setiap prediksi disampaikan melalui skenario ganda yang menekankan peluang kenaikan dan risiko penurunan, terutama pada Desember yang sering menjadi bulan paling tidak menentu di pasar crypto.

XRP (XRP): DeepSeek AI Memperkirakan Potensi Koreksi Total atau Lonjakan ke $8

DeepSeek AI merilis proyeksi bearish yang menempatkan Ripple’s XRP ($XRP) pada risiko penurunan ekstrem sekitar 91 persen dari harga saat ini di level $2.18 atau sekitar Rp36.199 menjadi mendekati $0.20 atau sekitar Rp3.320 pada Desember apabila sentimen investor tetap melemah.

Pergerakan seperti ini akan berbeda drastis dari lonjakan signifikan yang terjadi lebih awal pada tahun ini ketika token mencapai level tertinggi tujuh tahun di angka $3.65 atau sekitar Rp60.894 pada Juli setelah Ripple memenangkan putusan penting melawan U.S. Securities and Exchange Commission di pengadilan.

XRP bergerak dalam rentang $2 hingga $3 selama sepanjang 2025. RSI berada di 57 setelah rebound dari level oversold 27 pada hari Senin ketika XRP turun 9 persen dalam 24 jam, bagian dari pullback yang menghapus sekitar 5 persen dari total kapitalisasi crypto. Pasar melonjak 6 persen hari ini dan kini bernilai $3.24 trillion atau sekitar Rp53.866 trillion.

Skenario bullish menunjukkan DeepSeek AI memperkirakan XRP dapat bergerak menuju $8 atau sekitar Rp132.808 pada Desember.

Persetujuan sembilan spot XRP ETF di Amerika Serikat berpotensi menarik arus modal institusional baru selama periode liburan, pola yang mirip dengan lonjakan awal ketika spot Bitcoin dan Ethereum ETF pertama kali dirilis. Potensi persetujuan ETF tambahan diperkirakan menyusul.

Cardano (ADA): DeepSeek Memperkirakan Potensi Lonjakan 2.173 Persen pada Desember

Cardano ($ADA) menegaskan posisinya sebagai salah satu blockchain yang paling mengedepankan riset akademis dan pengembangan terstruktur di industri. Proyek yang didirikan oleh co-creator Ethereum, Charles Hoskinson, tersebut berfokus pada keamanan, riset formal, skalabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang sebagai fondasi utama jaringan.

Kapitalisasi pasar Cardano berada di atas $16 milyar atau sekitar Rp265,6 triliun, dengan total value locked di on-chain mencapai $193 juta yang menempatkannya sebagai salah satu kekuatan utama di antara blockchain layer-1. Aktivitas developer tetap tinggi, dan ekosistem aplikasi terdesentralisasi terus berkembang dari waktu ke waktu.

DeepSeek AI memproyeksikan ADA berpotensi mencapai sekitar $10 atau sekitar Rp166.010 pada awal 2026. Pergerakan tersebut setara dengan lonjakan 2.173 persen dari kisaran harga saat ini di sekitar $0.44 atau sekitar Rp7.304 dan lebih dari tiga kali lipat dari all-time high senilai $3.09 atau sekitar Rp51.295 yang terbentuk pada 2021.

Analis berpendapat bahwa peningkatan jaringan yang berkelanjutan dan fundamental yang kuat membuat Cardano menjadi kandidat potensial untuk tampil unggul pada bull market berbasis DeFi berikutnya.

DeepSeek juga menampilkan skenario downside yang memperingatkan kemungkinan penurunan ADA menuju sekitar $0.25 atau sekitar Rp4.150 apabila tekanan pasar meningkat. Pergerakan tersebut mencerminkan koreksi sedikit lebih dari 43 persen untuk pemegang token saat ini.

Pi Network (PI): DeepSeek Memperkirakan PI Akan Melonjak Tajam atau Turun ke Nol

Pi Network ($PI), yang dikenal melalui sistem mining ramah mobile yang memberikan reward melalui partisipasi harian sederhana, mempertahankan ketahanan meskipun pasar crypto mengalami tekanan luas. Token bergerak di sekitar $0.23 atau sekitar Rp3.818, naik 1.5 persen selama 30 hari terakhir sementara Ethereum, XRP, dan Bitcoin masing-masing mengalami penurunan lebih dari 10 persen pada periode yang sama.

DeepSeek menampilkan dua jalur ekstrem untuk PI. Skenario bearish menunjukkan kemungkinan token bergerak menuju $0 atau Rp0. Skenario bullish untuk Desember menempatkan potensi lonjakan PI hingga sekitar $150 atau sekitar Rp2.490.150, yang berarti peluang keuntungan mencapai 65.117 persen bagi pembeli saat ini.

November menjadi fase yang relatif stabil bagi PI setelah tren turun berkepanjangan. Token mempertahankan valuasinya lebih baik dibanding aset besar lain setelah Pi Network merilis kolaborasi dengan perusahaan AI, OpenMind. Pengumuman tersebut menunjukkan bagaimana operator node Pi dapat menyediakan daya komputasi untuk organisasi eksternal sebagai bentuk aplikasi terdesentralisasi yang bersifat nyata dan dapat ditingkatkan.

Testnet Pi juga merilis beberapa fitur baru yang meliputi dukungan decentralized exchange, automated market makers, alat likuiditas, dan kerangka KYC yang ditingkatkan. Seluruh pembaruan tersebut memperluas kapabilitas ekosistem secara signifikan dan memperlihatkan arah pengembangan yang lebih matang.

Maxi Doge (MAXI): Meme Coin Berkembang Pesat yang Tidak Masuk dalam Perkiraan DeepSeek

DeepSeek AI memproyeksikan ketidakpastian untuk altcoin bernilai multitriliun, tetapi presale token memiliki ruang lebih besar untuk mencatat pertumbuhan signifikan karena sifatnya yang masih baru. Maxi Doge ($MAXI) muncul sebagai salah satu pendatang yang menonjol setelah mengumpulkan pendanaan sebesar $4.2 juta atau sekitar Rp69,7 milyar, ketika investor mempertaruhkan peluang proyek ini menjadi pesaing besar berikutnya untuk Dogecoin.

Narasi MAXI mengikuti perjalanan “Maxi Doge,” sosok crypto bro yang digambarkan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun memperbaiki kemampuan trading dan mempersiapkan diri untuk menyaingi Dogecoin sebagai penguasa meme coin. Proyek ini memanfaatkan humor viral, interaksi komunitas, dan kampanye media sosial strategis sebagai pendorong utama adopsi awal.

MAXI hadir sebagai token ERC-20 yang memperoleh keuntungan dari skalabilitas Ethereum yang meningkat, profil keamanan jaringan yang kuat, konsensus hemat energi, dan ekosistem developer yang luas. Seluruh keunggulan tersebut menempatkan MAXI dalam posisi lebih modern dibanding Dogecoin yang masih menggunakan model proof-of-work lama.

Tim proyek mengiklankan reward staking hingga 72 persen APY, meskipun tingkat imbalan akan menurun seiring bertambahnya jumlah peserta yang masuk ke dalam pool.

MAXI dijual dengan harga $0.000271 atau sekitar Rp4.498 dalam fase presale yang sedang berlangsung, dengan jadwal kenaikan harga pada fase berikutnya. Pembelian dapat dilakukan melalui MetaMask atau Best Wallet.

Dogecoin dinilai tidak memiliki peluang menghadapi proyek ini.

Penutup

Pasar crypto memasuki fase penentuan menjelang akhir tahun ketika volatilitas meningkat dan pergerakan harga sering menciptakan peluang yang jarang muncul dua kali. Trader yang ingin memanfaatkan kondisi tersebut memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan aset presale seperti Maxi Doge yang menawarkan harga awal rendah, potensi pertumbuhan luas, dan dukungan komunitas aktif yang sering menjadi fondasi utama kesuksesan meme coin generasi baru.

Minat terhadap presale terus bertambah karena investor memahami bahwa fase awal merupakan titik masuk paling strategis sebelum peningkatan harga resmi pada fase berikutnya. Pembeli yang bergerak cepat berpeluang mengamankan posisi pada valuasi rendah ketika proyek masih berada dalam tahap ekspansi ekosistem dan peningkatan utilitas token.

Kondisi pasar yang tidak stabil tidak mengurangi daya tarik proyek-proyek presale yang menunjukkan narasi kuat, roadmap jelas, dan strategi pertumbuhan yang terukur. Pembaca yang ingin mencari peluang baru sebelum reli berikutnya dimulai dapat mempertimbangkan MAXI sebagai salah satu kandidat yang layak dipantau karena presale yang sedang berlangsung membuka jalan bagi potensi apresiasi signifikan pada fase berikutnya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.