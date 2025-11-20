Key Notes

Dogecoin kembali menarik perhatian investor menjelang potensi peluncuran ETF spot yang hanya tinggal tujuh hari lagi. Jika disetujui, langkah ini bisa menjadi pemicu besar bagi kenaikan harga DOGE di pasar crypto.

ETF dari Grayscale memasuki masa hitung mundur 20 hari menuju persetujuan otomatis, dan batas waktunya jatuh pada hari Senin. Berdasarkan ketentuan Section 8(a) dalam Securities Act, selama tidak ada intervensi dari SEC, ETF ini akan otomatis disetujui.

ETF Dogecoin Siap Disetujui, Permintaan TradFi Meningkat

Menurut Eric Balchunas, analis senior ETF di Bloomberg, semua sinyal dari regulator sejauh ini terlihat positif.

Dogecoin memenuhi syarat di bawah Generic Listing Standards untuk produk ETP crypto, yang berarti secara struktur legal, tidak ada halangan berarti untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Grayscale menjadi pihak yang paling depan dalam proses ini, namun persetujuan terhadap produknya bisa menjadi jalan pembuka bagi sejumlah penerbit lain seperti Bitwise, 21Shares, dan Rex Osprey.

Ketiganya sudah mempersiapkan produk ETF spot DOGE masing-masing dan tengah menunggu lampu hijau dari otoritas.

Kondisi ini berpotensi menciptakan gelombang permintaan baru dari sektor TradFi terhadap Dogecoin. Jika produk-produk ini resmi dipasarkan, maka akses institusi ke DOGE akan semakin terbuka.

Dogecoin pun sudah menunjukkan daya tariknya dalam portofolio publik. Perusahaan BitOrigin (BTOG), yang terdaftar di Nasdaq, telah mengalokasikan investasi sebesar $500 juta ke Dogecoin sebagai bentuk keyakinan terhadap adopsi jangka panjangnya.

Prediksi Harga Dogecoin: Kesempatan Terakhir Beli di Bawah $0,20?

Masuknya arus modal baru kemungkinan besar akan memperkuat posisi $0,1550 sebagai zona pijakan strategis. Level ini juga memiliki dukungan teknikal yang kuat berdasarkan pola grafik dan retracement Fibonacci.

Area ini bersinggungan dengan batas bawah dari pola descending triangle selama setahun terakhir dan juga merupakan titik retracement 0,5 dari siklus bullish sebelumnya. Secara historis, pola seperti ini sering kali menandai dasar dari sebuah koreksi besar.

Pembentukan double-bottom baru-baru ini semakin mempertegas area $0,155 sebagai fondasi kuat untuk dorongan menuju harga yang lebih tinggi. Jika DOGE mampu menembus resistensi di $0,20 dan mengubahnya menjadi support, potensi kenaikan harga akan semakin terbuka.

Indikator momentum juga mulai mendukung prediksi bullish. RSI menunjukkan adanya divergensi positif terhadap pergerakan harga, sementara pola death cross pada MACD mulai kehilangan kekuatan. Kedua sinyal ini memperlihatkan tekanan beli yang mulai membentuk tren baru.

Jika breakout terjadi dengan sempurna, proyeksi pergerakan harga selanjutnya bisa mencapai kenaikan sebesar 220% menuju level tertinggi sebelumnya di $0,50. Target optimis berada di $1, yang setara dengan potensi kenaikan sekitar 530% dari posisi saat ini.

Meskipun begitu, untuk mencapai target tersebut, DOGE perlu didukung oleh narasi positif seperti persetujuan ETF, bukan hanya momentum teknikal semata.

Jika persetujuan gagal diberikan, harga DOGE berisiko turun lebih dalam ke level Fibonacci yang lebih rendah, yakni $0,115 atau bahkan $0,085. Kedua titik ini dipandang sebagai support kredibel dalam skenario korektif.

Maxi Doge – Kandidat Meme Coin Berikutnya?

Setiap gelombang bull run selalu menghadirkan bintang baru dari kategori meme coin bertema Doge. Pada tahun 2021, Shiba Inu menjadi penerus kejayaan Dogecoin.

Kemudian muncul Floki, Bonk, Dogwifhat, dan Neiro yang mencuri perhatian pada tahun 2024. Kini, dengan semakin dekatnya peluncuran ETF spot DOGE dan misi bulan DOGE-1, komunitas crypto bersiap menyambut meme coin baru yang berpotensi meledak.

Di tengah ekspektasi sosial yang tinggi, Maxi Doge ($MAXI) mulai muncul sebagai kandidat kuat untuk memimpin narasi ini.

Dukungan komunitas terhadap proyek ini terus meningkat, dengan sejumlah analis dan trader mulai memantau pergerakan harganya secara aktif.

Maxi Doge membawa semangat Dogecoin, namun dengan pendekatan yang lebih segar dan potensi pertumbuhan yang masih sangat awal.

Dari sisi angka, hype terhadap Maxi Doge sudah mulai terlihat jelas. Presale token $MAXI telah berhasil mengumpulkan dana sebesar $4,1 juta atau sekitar 68,5 miliar rupiah.

Investor awal juga mendapatkan insentif besar melalui program staking dengan imbal hasil mencapai 75% APY.

Angka ini tidak hanya menarik perhatian trader ritel, tetapi juga membuka peluang masuknya pemain institusi skala kecil yang ingin menangkap potensi pertumbuhan besar di tahap awal.

Bagi investor yang melewatkan momentum Dogecoin di masa lalu, Maxi Doge bisa menjadi kesempatan kedua. Dengan harga saat ini hanya $0.000269, token ini menawarkan potensi pertumbuhan eksponensial jika tren positif di pasar koin micin kembali terjadi.

Pembaca yang tertarik bisa memantau informasi terbaru melalui akun X (Twitter) dan Juga Telegram resmi Maxi Doge.

Untuk informasi lengkap, termasuk prediksi harga Maxi Doge, roadmap, fitur staking dan cara beli Maxi Doge, serta, silakan kunjungi situs resmi proyek ini.

Pastikan untuk selalu melakukan riset sebelum berinvestasi dan manfaatkan peluang ini sebijak mungkin sebelum token ini lepas landas ke level yang lebih tinggi.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.