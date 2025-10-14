Key Notes

Dogecoin rebound 102% setelah anjlok ke $0,10 atau Rp1.668, membuka peluang reli besar menuju $0,48 atau Rp8.010.

Analis melihat pola teknikal klasik yang mirip dengan fase pra-reli $DOGE sebelumnya, dengan zona buy-the-dip di $0,19–$0,21 atau Rp3.171–Rp3.503.

Maxi Doge ($MAXI) mencuri momentum dengan presale viral, fixed supply 150,24B, dan dukungan whale senilai lebih dari Rp5 miliar. .

Dogecoin mengalami lonjakan 102% usai pasar crash dan terjadi likuidasi besar-besaran. Ini merupakan likuidasi terbesar yang pernah ada dan nilainya mencapai $900 miliar atau setara dengan Rp15 ribu triliun.

Para analis mulai menyoroti target harga berikutnya di $0,48 atau setara dengan Rp8.010. Sementara $DOGE mulai menunjukkan kestabilan, Maxi Doge ($MAXI) menarik perhatian karena presale token ini viral dan mulai mencuri momentum.

Dogecoin Pulih 102%, Sinyal Optimisme Kembali

Saat pasar crash terjadi minggu karena ancaman Trump yang akan menaikkan tarif sebesar 100% terhadap China. Hal ini memicu gelombang likuidasi terbesar yang pernah ada di pasar crypto. Harga $DOGE jatuh dari $0,25 atau setara dengan Rp4.172 ke titik terendah $0,10 atau sekitar Rp1.668.

Namun dalam waktu singkat, harga berhasil naik kembali mendekati $0,20 atau Rp3.336 menandakan kenaikan 102% sejak kejatuhan tersebut. Lonjakan ini menunjukkan bahwa para trader masih percaya pada potensi jangka panjang Dogecoin.

Analis crypto menilai pola ini mencerminkan pergerakan historis $DOGE sebelum terjadinya reli besar. Daan Crypto Trades menunjukkan bahwa grafik $DOGE mengikuti struktur yang familiar: crash tajam, pantulan sebagian, lalu fase konsolidasi mendatar dengan sedikit koreksi.

Jika Dogecoin berhasil menembus level pantulan sebelumnya, reli yang lebih kuat bisa terjadi. Namun bila harga turun kembali di bawah titik terendah kemarin, hal itu bisa menjadi indikasi pelemahan teknikal.

Ali Martinez juga membagikan analisisnya melalui akun X, mengidentifikasi zona $0,19–$0,21 atau sekitar Rp3.171–Rp3.503 sebagai area support penting. Zona ini disebut sebagai momen ideal untuk strategi buy-the-dip sebelum $DOGE berpeluang naik menuju $0,48 atau Rp8.010.

Dogecoin Masih Dalam Tren Naik Meski Volatilitas Tinggi

Ali Martinez juga menunjukkan dalam grafiknya bahwa pergerakan harga Dogecoin masih membentuk channel naik jangka panjang. Artinya, pola higher highs dan higher lows tetap utuh meskipun volatilitas jangka pendek terus berlangsung. Selama $DOGE tidak turun drastis di bawah garis bawah channel tersebut, tren bullish secara teknikal masih valid.

Jika Dogecoin mampu mempertahankan harga di atas $0,20 atau setara dengan Rp3.336, kemudian menembus resistensi berikutnya di $0,30 atau sekitar Rp5.006, maka banyak analis melihat target utama berikutnya di $0,48 atau Rp8.010 bisa tercapai. Impian harga $1 atau setara Rp16.688 juga belum benar-benar padam di kalangan komunitas $DOGE.

Beberapa analis percaya, jika momentum dan sentimen pasar membaik, harga Dogecoin bisa naik empat kali lipat dari level saat ini dan menyentuh $1 atau Rp16.688 sebuah lonjakan sebesar 380%. Prediksi ini tidak hanya berdasarkan spekulasi kosong. Sejumlah indikator teknikal seperti RSI mulai memperlihatkan sinyal awal yang mengarah ke penguatan.

Saat ini RSI Dogecoin berada di 39,16 zona netral yang tidak menunjukkan kondisi overbought maupun oversold, tetapi sedikit condong ke area jenuh jual. Angka ini memperkuat ekspektasi bahwa tekanan jual sudah mulai melemah dan ruang untuk rebound lebih besar mulai terbuka.

Ketika banyak analis memperkirakan meme coin ini akan bergerak sideways sebelum breakout besar berikutnya, Maxi Doge ($MAXI) justru sudah mencuri sorotan pasar. Token ini memadukan semangat budaya meme dengan energi max-rip dan ambisi untuk mencetak max-gains di tengah market yang mulai pulih.

$MAXI: Token untuk Trader yang Angkat Beban, Trading, dan Tidak Pernah Puas di Tengah

Maxi Doge ($MAXI), sepupu jauh dari $DOGE dan pendatang terbaru di garis keturunan Shiba, hadir sebagai sosok doge binaragawan yang mencerminkan kekuatan maksimal, semangat hustle, dan determinasi untuk bertahan di pasar bull.

Proyek ini dirancang bagi para trader yang terobsesi pada grafik hijau, sesi gym yang intens, dan ambisi besar untuk menggeser popularitas sepupunya yang lebih dulu viral.

Identitas $MAXI dibangun di atas budaya komunitas yang kuat. Branding proyek ini menggabungkan elemen meme, adrenalin crypto, dan semangat ekstrem dalam mengejar keuntungan besar. Proyek ini menyasar para trader muda yang tak ingin jadi rata-rata, dan yang merasa nyaman berada di garis depan saat market sedang gila-gilaan.

Roadmap Maxi Doge menunjukkan ambisi yang lebih dari sekadar proyek meme coin biasa. Mereka berencana menggelar kampanye promosi bersama influencer besar dan menjalin kemitraan dalam bidang trading futures langkah yang jarang dilakukan oleh proyek sejenis.

Pendekatan agresif ini menjadi bagian dari strategi besar $MAXI untuk menantang dominasi token-token yang sudah lebih dulu mapan. Tokenomics $MAXI juga mencerminkan positioning-nya yang berani. Total suplai ditetapkan sebesar 150,24 miliar token.

Tidak seperti $DOGE dan $SHIB yang inflasioner, Maxi Doge justru membangun nilai kelangkaan yang dapat menambah tekanan permintaan saat pasar mulai ramai.

Selain itu, alokasi token marketing sebesar 40% menunjukkan bahwa tim siap mendorong eksposur besar-besaran di tahap awal. Strategi ini memberi peluang besar bagi early adopters untuk mendapatkan keuntungan saat permintaan meningkat dan harga token melonjak setelah TGE (Token Generation Event).

Presale $MAXI Semakin Viral, Dana yang Terkumpul Mencapai $3,6 Juta dan Masih Terus Bertambah

Presale Maxi Doge telah menarik perhatian besar di komunitas crypto. Sampai saat ini, proyek ini sudah berhasil mengumpulkan lebih dari $3,6 juta atau setara dengan Rp60,07 miliar. Angka ini terus bertambah seiring meningkatnya minat pasar terhadap meme coin baru dengan narasi komunitas dan branding yang kuat.

Para whale juga mulai masuk dan mengisi dompet mereka dengan $MAXI. Salah satu aksi terbesar terjadi tiga hari lalu, ketika seorang whale melakukan pembelian senilai $314.299 atau sekitar Rp5,24 miliar dalam satu transaksi tunggal. Aktivitas seperti ini menjadi sinyal kuat bahwa kalangan investor besar mulai menganggap serius potensi token ini.

Saat ini, harga $MAXI di tahap presale adalah $0,000263 atau sekitar Rp4,38 per token. Nilai ini masih berada di fase diskon dan akan terus naik dalam beberapa hari ke depan seiring berjalannya tahapan presale. Sistem presale bersifat bertingkat, artinya setiap kenaikan fase akan menaikkan harga beli, memberikan keuntungan lebih bagi pembeli awal.

Staking juga tersedia dengan APY sebesar 84%. Namun tingkat keuntungan ini akan menurun secara bertahap seiring bertambahnya jumlah pemegang token yang masuk ke pool. Bagi Anda yang mempertimbangkan untuk staking, waktu terbaik untuk masuk adalah sebelum gelombang besar investor berikutnya tiba.

Cara Beli $MAXI dan Bergabung Sebelum Harga Naik

Untuk membeli Maxi Doge ($MAXI) sebelum harganya naik, Anda hanya perlu mengunjungi situs resmi Maxi Doge. Hubungkan dompet crypto Anda seperti Best Wallet atau dompet Web3 lainnya.

Pilih metode pembayaran bisa menggunakan USDT, ETH, atau kartu bank yang kompatibel. Setelah memilih jumlah pembelian, konfirmasi transaksi Anda. Token akan otomatis dikirim ke dompet begitu transaksi berhasil, dan Anda bisa langsung mulai staking dari dasbor. Untuk informasi lebih lengkap, silakan baca panduan cara beli Maxi Doge.

Presale seperti ini biasanya berlangsung singkat, apalagi dengan volume pembelian besar dari whale yang terus masuk. Sebagai bahan pertimbangan silakan baca artikel kami tentang prediksi harga Maxi Doge. Pastikan Anda tidak menunggu terlalu lama karena harga akan terus meningkat seiring berjalannya fase presale.

Pastikan untuk mengikuti akun media sosial mereka seperti X dan juga group Telegram Maxi Doge agar Anda tidak ketinggalan berita dari koin meme yang satu ini.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.