WisdomTree hadir di Solana, memperkuat adopsi RWA dan mengerek narasi prediksi harga Solana. ​

Data RWA.xyz: Solana menampung sekitar $1,2 miliar RWA, peringkat keempat jaringan global.

SOL sekitar $115; analis memantau support $112 setelah area $116–$115 jebol kemarin. .

Solana kembali jadi sorotan institusi setelah manajer aset AS, WisdomTree, memperluas akses produk dana bertoken (tokenized funds) mereka ke blockchain Solana. Langkah ini membuat pengguna yang memenuhi syarat bisa mengakses produk investasi on-chain WisdomTree lewat infrastruktur berbasis Solana, sehingga ikut mengangkat narasi prediksi harga Solana.

Ekspansi ini menegaskan peran Solana yang kian penting dalam tokenisasi real-world asset (RWA), karena jaringan tersebut mulai dipakai untuk kebutuhan investasi yang lebih “nyata”, bukan sekadar transaksi kripto biasa.

Posisi Solana di Pasar Aset Tokenisasi

Solana makin serius mengambil porsi di pasar RWA (real-world asset) yang terus berkembang. Berdasarkan data dari RWA.xyz, jaringan ini saat ini menampung sekitar $1,3 miliar aset tertokenisasi, setara 5,6% pangsa pasar, dan berada di peringkat keempat di kategori tersebut.

Capaian ini menempatkan Solana sejajar dengan blockchain besar lain seperti Ethereum dan Polygon yang juga sering jadi “arena uji coba” institusi. Kombinasi adopsi dan data on-chain semacam ini biasanya ikut memengaruhi sentimen, termasuk arah prediksi harga Solana.

Bagi manajer aset, daya tarik utama Solana ada pada performa dan efisiensi biaya. Dibanding beberapa jaringan pesaing, Solana dikenal mampu memproses transaksi lebih cepat dengan biaya yang relatif rendah—dua hal yang penting untuk kebutuhan transaksi berfrekuensi tinggi, settlement, dan operasional produk dana di blockchain.

WisdomTree tokenized funds are now live on @Solana WisdomTree Prime and Connect users can access regulated money market, equity, fixed income, and multi-asset funds natively on Solana, with the ability to hold them in self-custody wallets. Read the Press Release:… pic.twitter.com/sgmolzWsZK — WisdomTree Prime® (@WisdomTreePrime) January 28, 2026

Ekspansi WisdomTree ke ekosistem Solana bisa dibaca sebagai sinyal bahwa karakteristik tersebut mulai dianggap relevan untuk produk keuangan yang skalanya besar dan membutuhkan infrastruktur yang mulus.

Kalau tren ini berlanjut, Solana berpotensi makin sering dipilih sebagai jalur “backend” tokenisasi, sementara pasar biasanya akan menilai ulang valuasi SOL seiring meningkatnya utilitas nyata.

Prediksi Harga Solana: Kondisi Pasar dan Pertimbangan Teknikal

Kabar masuknya pemain institusional muncul di saat SOL masih bergerak dalam kondisi pasar yang cenderung liar dan mudah berbalik arah. Belakangan ini, altcoin tersebut sempat keluar dari kanal harga jangka panjangnya, tetapi kemudian tertahan oleh area resistance di sekitar $128.

Di sisi lain, $120 mulai terlihat sebagai zona penopang yang cukup penting, setidaknya jika mengacu pada jejak transaksi dan reaksi harga dalam beberapa sesi terakhir. Dari sisi indikator, Relative Strength Index (RSI) pada timeframe pendek mengisyaratkan tenaga beli mulai mereda, sejalan dengan meningkatnya keraguan di pasar aset digital secara umum.

Pada saat tulisan ini dibuat, Solana (SOL) diperdagangkan di kisara $115. Sejumlah analis, termasuk Dave Kim, memberi perhatian ekstra pada support $112 untuk beberapa hari ke depan, terutama setelah zona $116 – $115 yang sebelumnya menjadi pijakan berhasil ditembus ke bawah.

Kondisi ini membuat banyak pelaku pasar menilai risiko penurunan lanjutan masih terbuka jika pembeli tidak cepat mengambil alih momentum.

$SOL

This is the Solana chart. After the strong support zone around 116 to 115 was broken, Solana found support near the upper boundary of the weekly order block around 112 and managed to bounce. That said, to cool down overheated indicators and oscillators, price may either dip… pic.twitter.com/UdAZ2ou0px — Dave Kim (@dave70389) January 30, 2026

Bagi para investor, langkah seperti integrasi WisdomTree biasanya dipandang sebagai dorongan struktural, bukan pemicu harga instan.

Reaksi jangka pendek memang bisa terjadi karena berita, tetapi prediksi harga Solana dalam horizon yang lebih panjang tetap bergantung pada apakah integrasi tersebut benar-benar mendorong aktivitas on-chain yang konsisten dan memperdalam likuiditas pasar.

Implikasi Lebih Luas untuk Solana dan Pasar Kripto

Langkah WisdomTree menambah daftar panjang perusahaan keuangan tradisional yang mulai “mencoba-coba” blockchain publik untuk kebutuhan tokenisasi dan settlement. Bagi Solana, adopsi yang berkelanjutan dari institusi teregulasi bisa memperkuat posisinya sebagai platform yang masuk akal untuk aplikasi keuangan dunia nyata, terutama di ranah RWA (real-world assets).

Jika semakin banyak produk keuangan serius dibangun dan dijalankan di jaringan, narasi Solana bukan cuma soal biaya murah atau transaksi cepat, tetapi juga soal kesiapan infrastruktur.

Dari kacamata yang lebih luas, tren ini menunjukkan keterlibatan institusi di kripto mulai bergeser. Bukan lagi sebatas eksposur pasif lewat instrumen investasi, melainkan penggunaan langsung di on-chain untuk distribusi aset dan penyelesaian transaksi.

Ketika manajer aset makin sering menguji jalur berbasis blockchain, jaringan yang mampu memenuhi tuntutan performa, kepatuhan, dan keandalan kemungkinan tetap jadi sorotan, meski pasar sedang naik-turun.

Dalam konteks itu, prediksi harga Solana sering ikut dipengaruhi oleh seberapa cepat penggunaan nyata seperti ini berkembang, bukan hanya sentimen harian.

