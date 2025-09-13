DeepSeek AI, kecerdasan buatan asal Tiongkok yang kerap disebut sebagai tandingan lokal dari ChatGPT, merilis proyeksi bullish terhadap tiga aset crypto utama: XRP, Pi Coin, dan Solana. Prediksi ini datang di tengah peningkatan momentum pasar crypto menjelang libur akhir tahun.

Saat ini, sentimen pasar memang menunjukkan dukungan terhadap outlook tersebut. Bitcoin baru saja menembus rekor harga baru di Rp2.049.677.000 ($124.128), sebelum terkoreksi menyusul data inflasi AS yang melebihi ekspektasi. Meskipun begitu, kapitalisasi pasar global kembali menguat sebesar 1,4% dalam 24 jam terakhir, mencapai Rp6787 triliun ($4,11 triliun).

Dari sisi regulasi, Presiden Trump telah menandatangani GENIUS Act, undang-undang pertama di AS yang secara resmi mengatur stablecoin dengan persyaratan cadangan penuh. Selain itu, SEC meluncurkan Project Crypto, inisiatif untuk menyederhanakan proses kepatuhan bagi perusahaan blockchain.

Kejelasan regulasi yang semakin membaik ini membuat sejumlah analis menilai bahwa kondisi pasar saat ini mirip dengan awal lonjakan altcoin tahun 2021. Inilah prediksi harga akhir tahun dari DeepSeek AI untuk XRP, Pi Coin, dan Solana.

XRP (Ripple): Potensi Tumbuh 3 Kali Lipat, Target di Rp165.110

DeepSeek AI memperkirakan bahwa XRP ($XRP) berpotensi naik hingga Rp165.110 ($10) pada akhir tahun 2025. Ini berarti kenaikan tiga kali lipat dari harga saat ini yang berada di kisaran Rp49.533 ($3).

Pada Juli lalu, XRP sempat mencatatkan all-time high (ATH) baru di Rp60.266 ($3,65), melampaui rekor sebelumnya dari tahun 2018. Namun sejak itu, harganya terkoreksi 16,5% ke level sekarang sekitar Rp50.231 ($3,04).

Faktor pendorong utama datang dari jaringan kemitraan Ripple yang semakin luas secara global. Di tahun 2024, Dana Pembangunan Modal PBB (UNCDF) secara resmi mendukung XRP sebagai solusi untuk pembayaran lintas negara. Selain itu, gugatan hukum antara SEC dan Ripple akhirnya berakhir pada awal tahun ini, di mana SEC menyatakan bahwa penjualan XRP kepada investor ritel tidak tergolong sebagai sekuritas.

Prediksi dasar dari DeepSeek AI menempatkan harga XRP dalam rentang Rp82.555 hingga Rp165.110 ($5–$10). Menurut mereka, target tertinggi akan tercapai jika para pembuat kebijakan di AS memenuhi janji mereka, ETF XRP spot mendapatkan persetujuan, dan adopsi institusional terhadap Ripple terus berkembang.

Secara teknikal, grafik juga mendukung potensi bullish ini. Relative Strength Index (RSI) terus menguat dari level 57, sementara tiga pola bullish flag yang muncul sepanjang tahun — dua di antaranya muncul pada pertengahan hingga akhir musim panas — mengindikasikan adanya potensi breakout dalam waktu dekat.

Dalam setahun terakhir, XRP telah melonjak sebesar 465%, mengungguli kenaikan Bitcoin sebesar 98%, Ethereum 93%, dan Solana 77,5%.

Baca juga: Meme Coin Terbaik untuk Dibeli di 2025

Pi Network ($PI): DeepSeek AI Prediksi Naik 14 Kali Lipat, Potensi Menuju Rp82.555

Pi Network menarik perhatian pasar berkat pendekatan mining yang ramah pengguna melalui ponsel. Dalam model ini, pengguna bisa memperoleh PI coin hanya dengan sekali tap setiap hari.

Saat ini, harga PI berada di kisaran Rp5.852 ($0,3543). Namun, DeepSeek AI memproyeksikan harga ini bisa melonjak hingga Rp82.555 ($5) sebelum akhir tahun 2025 — berarti potensi keuntungan sebesar 14 kali lipat dalam waktu kurang dari empat bulan.

Sejak peluncurannya pada Februari 2025, PI menunjukkan volatilitas tinggi. Salah satu lonjakan terbesar terjadi pada pertengahan Mei, ketika harga melonjak 171%. RSI saat ini berada di level netral, yaitu 48, menunjukkan bahwa token ini masih dinilai wajar oleh pasar dan memiliki ruang besar untuk pertumbuhan.

Jika pasar crypto terus pulih, para analis percaya bahwa PI bisa kembali menyentuh puncak harga Februari 2025 di Rp49.243 ($2,99), dan mungkin bisa lebih tinggi lagi.

Meskipun target tertinggi terbilang agresif, target realistis di kisaran Rp49.243 ($3) menjelang akhir tahun masih memungkinkan, tergantung pada tingkat adopsi pengguna dan arah kebijakan pemerintah AS.

Baca juga: Daftar Koin Micin Terbaik untuk Dibeli di Indonesia Tahun 2025

Solana ($SOL): Antusiasme ETF dan Fundamental Solid, Targetkan Rp24.766.500

Solana ($SOL) masih memegang peran penting dalam dunia smart contract. Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2.146 triliun ($130 miliar) dan total value locked (TVL) di ekosistemnya mencapai Rp214,6 triliun ($13 miliar), Solana menjadi pesaing utama Ethereum.

Minat investor terhadap SOL meningkat karena rumor soal ETF Solana di AS. Spekulasi ini semakin menguat setelah Presiden Trump mengisyaratkan bahwa Solana bisa dimasukkan dalam cadangan nasional Bitcoin sebagai aset yang hanya bisa dimiliki negara jika diperoleh melalui penyitaan oleh aparat hukum.

Dari sisi harga, performa SOL juga tergolong kuat. Setelah sempat menyentuh Rp1.651.100 ($100) pada April, harga kembali naik ke Rp3.962.640 ($240) dan terus menunjukkan penguatan. Namun, harga saat ini telah memasuki zona resistance, yang bisa menahan laju naik sementara waktu.

SOL berhasil keluar dari pola bearish di awal tahun. Berdasarkan analisis teknikal dan tren pasar, DeepSeek AI memperkirakan bahwa harga Solana bisa menargetkan Rp16.511.000 ($1.000) pada akhir 2026, jauh di atas ATH sebelumnya di Rp4.839.223 ($293). Seperti proyek crypto besar lainnya, pencapaian ini sangat tergantung pada perkembangan regulasi secara global.

Baca juga: Daftar Coin Baru untuk Investasi di 2025: Rekomendasi Crypto Teratas

Maxi Doge ($MAXI): Proyek Meme Coin Berisiko Tinggi dengan Potensi Komunitas

Di luar tiga prediksi utama DeepSeek, token meme baru bernama Maxi Doge ($MAXI) mulai menarik perhatian pasar sebagai versi yang lebih liar dari Dogecoin. Dibangun di atas blockchain Ethereum, Maxi Doge menekankan pertumbuhan berbasis komunitas melalui grup Telegram, berbagai kontes, dan kolaborasi strategis.

Proyek ini telah berhasil menghimpun dana lebih dari Rp33,02 miliar ($2 juta) hanya dalam beberapa minggu sejak presale diluncurkan. Dari total suplai sebesar 150 miliar MAXI, sekitar 25% dialokasikan khusus untuk pemasaran dan kemitraan — langkah ini menunjukkan komitmen tim terhadap pertumbuhan jangka panjang.

Para pemegang token juga memiliki opsi untuk melakukan staking, dengan estimasi imbal hasil mencapai 155% APY. Namun, penting dicatat bahwa imbal hasil ini akan menurun seiring bertambahnya jumlah partisipan dalam program staking.

Harga token saat ini berada di kisaran Rp4,242 ($0,000257), dan akan mengalami kenaikan secara bertahap pada setiap tahap presale berikutnya. Untuk membeli token ini, pengguna dapat mengakses situs resmi Maxi Doge dan melakukan transaksi melalui dompet seperti MetaMask atau Best Wallet.

Informasi dan pembaruan terbaru mengenai proyek ini dapat ditemukan melalui halaman resmi Maxi Doge di X (sebelumnya Twitter) dan komunitas Telegram mereka.

Simak Panduan Lengkap Cara Ikut Presale Maxi Doge Sebelum Terlambat!

Jika Anda tertarik pada potensi eksplosif Maxi Doge sebagai proyek meme coin berbasis komunitas, jangan lewatkan panduan ini. Token ini sedang ramai dibicarakan karena strategi pertumbuhan agresif dan fitur staking 155% APY. Sementara harga masih tergolong murah, semakin banyak investor ikut serta. Ketahui langkah-langkah aman untuk berpartisipasi di masa presale dan dompet apa saja yang kompatibel. Segera pelajari Panduan Praktis Cara Beli Maxi Doge ($MAXI) di Fase Presale untuk memaksimalkan peluang Anda. Waktu terus berjalan—semakin cepat Anda bergabung, semakin besar potensi cuan yang bisa Anda raih.

Apakah Maxi Doge Bisa Jadi 1000x Berikutnya? Lihat Proyeksi Harganya di Sini!

Banyak yang membandingkan potensi Maxi Doge dengan Dogecoin di masa awal. Dengan komunitas aktif, presale sukses, dan fitur staking tinggi, $MAXI jadi sorotan investor agresif. Tapi berapa sebenarnya target harga realistisnya untuk 2025 hingga 2030? Jika Anda ingin tahu sejauh mana token ini bisa melesat, baca ulasan lengkap dari para analis crypto. Jangan sampai ketinggalan tren besar berikutnya! Klik untuk membaca Prediksi Harga Maxi Doge (MAXI) 2025-2030: Analisis Ahli dan ambil keputusan sebelum hype-nya meledak.

Catatan Akhir: Prediksi DeepSeek AI Isyaratkan Lonjakan Besar — Maxi Doge Bisa Jadi Tiket Menuju Keuntungan 1000x?

Prediksi bullish dari DeepSeek AI terhadap XRP, Pi Coin, dan Solana menandakan bahwa pasar crypto sedang memasuki fase altseason baru yang penuh peluang. XRP diprediksi tembus Rp165.110 berkat adopsi global dan sinyal positif dari regulasi AS. Pi Coin — yang masih undervalued — memiliki potensi naik 14x lipat dalam waktu kurang dari empat bulan, hanya karena pendekatan mining yang berbeda. Sementara Solana dengan fundamental solid dan rumor ETF telah menjadi buruan institusional besar.

Namun, jika Anda membaca tren lebih dalam, satu hal menjadi jelas: lonjakan besar sering kali datang dari proyek-proyek yang belum sepenuhnya dilirik pasar arus utama. Di sinilah letak peluang emas dari Maxi Doge ($MAXI). Token ini masih dalam fase presale, tapi sudah berhasil mengumpulkan lebih dari Rp33 miliar hanya dalam beberapa minggu. Dengan alokasi 25% untuk pemasaran dan kemitraan strategis, timnya serius membangun momentum komunitas — dan investor cerdas tahu, itulah bahan bakar utama koin meme meledak.

Bukan hanya potensi komunitas yang masif, Maxi Doge juga menawarkan sistem staking dengan estimasi imbal hasil 155% APY, jauh lebih tinggi dari proyek DeFi lainnya di kelasnya. Artinya, selain potensi kenaikan harga token saat listing nanti, Anda juga bisa menikmati penghasilan pasif hanya dengan menyimpan token Anda di platform resmi. Tapi perlu dicatat, semakin banyak partisipan staking, reward akan terus menurun — waktu adalah segalanya.

Jika Anda menunggu konfirmasi atau takut mengambil keputusan, ingat bahwa semua koin besar seperti Dogecoin dan Shiba Inu juga dimulai dari komunitas kecil dan narasi gila yang banyak orang ragukan di awal. Perbedaannya? Investor awal yang percaya dan bertindak cepat telah menikmati ribuan kali lipat keuntungan. Maxi Doge menawarkan kemungkinan yang sama — bahkan lebih terstruktur, dengan roadmap, staking, dan presale yang rapi.

Jangan hanya jadi penonton saat peluang besar lewat di depan mata. Presale Maxi Doge masih berlangsung, dan setiap tahap membawa kenaikan harga. Bergabung sekarang bukan hanya soal ikut tren, tapi soal positioning — masuk sebelum dunia tahu, dan keluar saat semua orang berebut masuk. Klik situs resmi Maxi Doge, hubungkan dompet MetaMask atau Best Wallet Anda, dan ambil bagian dalam proyek yang bisa mengubah modal kecil Anda jadi ratusan juta dalam hitungan bulan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.