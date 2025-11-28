Key Notes

Best Wallet mengintegrasikan fitur trading, staking, dan presale dalam satu aplikasi mobile dengan keamanan Fireblocks MPC-CMP.

Token $BEST menawarkan potensi kenaikan hingga 2.283% dan imbal hasil on-chain melalui fitur staking aggregator.

Dengan dana presale melebihi $18 juta dan waktu tersisa hanya 3 jam, ini adalah peluang final untuk mendapatkan $BEST sebelum listing. .

Para investor crypto mengakhiri tahun ini dengan cara berpikir yang jauh berbeda dibandingkan saat mereka memulainya. Setelah melalui bear market panjang yang menghapus banyak proyek lemah dan trader yang terlalu berisiko, perhatian mulai beralih ke fondasi yang benar-benar dibutuhkan oleh industri.

Fokus utama kini jatuh pada infrastruktur, bukan hype yang bisa membuat penggunaan crypto jadi lebih aman, lebih praktis, dan memberikan imbal hasil nyata bagi para pengguna sehari-hari.

Kebutuhan Wallet Crypto Meningkat

Wallet menjadi pusat dari pergeseran ini. Meskipun miliaran dolar bergerak setiap hari melalui skema self-custody, banyak dompet terkemuka masih terasa seperti produk dari tahun 2017.

Umumnya UI mobile yang kaku, akses DEX yang terbatas, opsi yield yang minim, dan hampir tidak ada keuntungan tambahan untuk pengguna loyal.

Celah inilah yang memunculkan ruang untuk kategori baru, super wallet, yang berfungsi bukan hanya sebagai pengelola private key, tetapi sebagai platform investasi Web3 menyeluruh.

Best Wallet Token ($BEST) muncul di tengah kebutuhan itu, dengan pendekatan agresif, menghadirkan keamanan kelas institusi, insentif berbasis presale dan staking, serta strategi eksi yang menargetkan pangsa pasar wallet secara global.

Dengan harga token saat ini masih di angka $0.026015 dan total presale yang telah melewati $18,1 juta atau sekitar Rp301 miliar, kesempatan ini hampir tertutup, karena token ini akan segera listing.

Best Wallet Ubah Dompet Crypto Menjadi Pusat Aktivitas Web3

Best Wallet dibangun dengan prinsip sederhana, dompet Anda seharusnya menjadi tempat paling nyaman dan aman untuk mengelola seluruh aktivitas Anda di dunia crypto.

Alih-alih membuat pengguna harus berpindah-pindah aplikasi untuk staking, trading di DEX, berburu presale, atau mengelola portofolio, Best Wallet menggabungkan semuanya dalam satu aplikasi mobile yang dirancang intuitif untuk pemula maupun investor berpengalaman.

Di sisi keamanan, dompet ini telah mengintegrasikan teknologi Fireblocks MPC-CMP, memberikan lapisan proteksi non-custodial kelas institusi tanpa kekhawatiran soal seed phrase yang biasa membingungkan pengguna baru.

Best Wallet juga menyematkan DEX aggregator yang terhubung dengan lebih dari 330 DEX dan 30 jembatan cross-chain. Fitur ini memudahkan pengguna mencari likuiditas optimal dan harga terbaik tanpa harus keluar masuk banyak aplikasi.

Namun keunggulan utamanya terletak pada utilitas. Fitur Upcoming Tokens menghadirkan akses mudah ke proyek-proyek presale yang telah dikurasi, mempersingkat waktu dan usaha yang biasanya dibutuhkan untuk riset manual.

Selain itu, fitur multi-wallet portfolio dan staking aggregator membuat kontrol terhadap yield menjadi jauh lebih mudah dan transparan.

Berbeda dengan mayoritas wallet crypto yang hanya menawarkan fungsi dasar seperti kirim, terima, dan swap, Best Wallet bertujuan menjadi pusat kendali utama Web3 Anda. Semua fitur tersebut diperkuat langsung oleh token ekosistemnya, $BEST.

Prediksi Harga, Aktivitas Whale, dan Imbal Hasil On-Chain

Jika Best Wallet Token ($BEST) berhasil merebut 5% dari pasar dompet crypto global, maka nilai $BEST berpotensi naik signifikan dari harga presale saat ini.

Berdasarkan proyeksi yang dibangun dari utilitas proyek dan dukungan investor, harga token ini dapat mencapai $0.62 pada 2026. Bahkan, estimasi jangka panjang hingga 2030 menargetkan harga $0.82, jika adopsi masif berhasil tercapai.

Angka tersebut mencerminkan potensi imbal hasil sebesar 2.283% untuk 2026 dan hingga 3.052% untuk 2030, sebuah peluang pertumbuhan luar biasa bagi early buyer.

Beberapa transaksi besar telah terjadi dalam beberapa jam terakhir sebelum presale ditutup. Di antaranya, terdapat pembelian sebesar $84.500, $59.300, dan $12.000 dalam satu hari, menandakan kepercayaan tinggi terhadap performa proyek ini setelah listing.

Selain potensi capital gain, pemegang $BEST juga akan menerima berbagai keuntungan tambahan seperti potongan biaya di seluruh ekosistem Best Wallet, APY yang lebih tinggi melalui staking aggregator, serta akses eksklusif ke iGaming dan proyek presale lainnya melalui Upcoming Tokens.

Jika insentif ini cukup kuat untuk menarik pengguna dari dompet lama yang sudah usang, maka narasi pertumbuhan $BEST akan berubah dari sekadar spekulasi menjadi peluang realistis dengan dasar utilitas yang kuat.

Best Wallet Token: Menjadi Super App Sebelum Para Pesaing Terbangun

Best Wallet Token ($BEST) memiliki misi untuk mengambil alih hingga 40% pangsa pasar wallet crypto global sebelum 2026 berakhir, dan presale ini menjadi langkah awal untuk mengunci basis pengguna awal sebelum para pesaing sadar dan bergerak.

Presale yang telah melampaui $18 juta menunjukkan bahwa investor telah melihat potensi jangka panjang dari proyek ini. Namun, dengan waktu tersisa hanya tiga jam, keputusan tinggal satu: amankan harga presale sekarang atau tunggu hingga token tersedia di DEX dan berharap likuiditas pasar berpihak.

Bagi Anda yang tertarik untuk ikut serta, pelajari prediksi harga Best Wallet Token sebelum memutuskan untuk membeli token ini. Kunjungi juga akun X(Twitter) dan grup Telegram resmi proyek untuk mendapatkan informasi terbaru dan bergabung dalam komunitas sebelum proyek ini mulai diperdagangkan secara publik.

Untuk prediksi harga BEST Token dan panduan cara beli BEST Token, akses halaman utama proyek sekarang. Ini adalah kesempatan untuk bergabung bukan hanya pada tahap awal proyek, tetapi juga dalam ekosistem dompet crypto yang berambisi menjadi super app pertama di dunia Web3.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.