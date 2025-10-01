Investor Bitcoin sempat dilanda kecemasan pekan lalu ketika harga token ini ditutup di bawah Rp1,83 miliar ($110K) untuk pertama kalinya sejak 28 Agustus.

Namun, kekhawatiran itu tidak berlangsung lama karena Bitcoin langsung melambung kembali, mencatatkan kenaikan 5% dalam lima hari terakhir. Saat ini, BTC diperdagangkan di sekitar Rp1,9 miliar ($114K) menjelang Oktober—bulan yang kerap dijuluki sebagai Uptober.

Alasannya? Pola historis pada grafik harga menunjukkan tren yang sangat jelas: Bitcoin rata-rata memberikan imbal hasil sebesar 29,23% di bulan Oktober, hanya kalah dari November yang mencatatkan rata-rata 37,64%.

Lebih mengejutkan lagi, tren ini biasanya terjadi setelah performa lambat di bulan September—dan situasinya kali ini juga mirip, karena meskipun sempat naik, BTC cenderung datar sepanjang bulan.

Simak ulasan lengkapnya untuk mengetahui apa yang mungkin terjadi di bulan Uptober. Kami juga akan merekomendasikan beberapa presale crypto terbaik yang layak dipantau untuk memaksimalkan peluang ini.

Pasar Bullish Mulai Bergerak

Data dari bursa menunjukkan sekitar 170.000 BTC keluar dari platform exchange selama 30 hari terakhir. Ini menandakan bahwa para pelaku pasar lebih banyak membeli BTC ketimbang menjual, meski sempat turun 10%.

Selain itu, data dari Binance menunjukkan bahwa tidak banyak order jual di atas Rp1,91 miliar ($115K). Ini berarti, Bitcoin tidak memerlukan tekanan beli besar untuk bisa menembus level tersebut.

Namun, grafik teknikal Bitcoin menunjukkan adanya gap CME antara Rp1,85 miliar ($111.300) dan Rp1,84 miliar ($110.900), menyusul reli kuat yang terjadi akhir pekan lalu.

Sejak Juni 2025, setiap gap CME seperti ini selalu berhasil ditutup. Artinya, ada kemungkinan BTC bisa turun sementara ke Rp1,84 miliar sebelum melanjutkan tren naiknya.

Tetapi, penurunan ini bisa saja menjadi pemicu aksi beli baru, karena level tersebut masih berada di atas support jangka panjang di Rp1,83 miliar ($110K). Dan dengan dorongan musiman dari bulan Oktober, BTC berpotensi mencetak level tertinggi baru bulan ini.

Dengan Uptober tinggal hitungan hari, sekarang saat yang tepat untuk mengisi amunisi investasi crypto. Tapi tentu saja, tidak semua token layak dikoleksi. Berikut adalah beberapa altcoin terbaik yang bisa Anda beli saat ini.

1. Bitcoin Hyper ($HYPER) – Solusi Layer-2 untuk Web3 dan Transaksi Bitcoin Lebih Cepat

Bitcoin Hyper ($HYPER) merupakan inovasi Layer-2 yang dibangun di atas jaringan Bitcoin dengan integrasi Solana Virtual Machine (SVM) sebagai penggeraknya.

Saat ini, jika Anda memiliki Bitcoin dan ingin berpartisipasi dalam ekosistem DeFi, Anda harus menjembatani BTC ke blockchain lain seperti Ethereum atau Solana. Kemudian Anda menggunakannya dalam bentuk token wrapped di jaringan Web3 tersebut, dan setelahnya menjembatani kembali ke Bitcoin setelah selesai digunakan.

Proses ini tidak hanya merepotkan, tetapi juga menimbulkan biaya gas yang sangat tinggi. Semua ini berawal dari keterbatasan kompatibilitas Web3 di blockchain Bitcoin.

Bitcoin Hyper hadir untuk mengubah semua itu. Berkat integrasi SVM, pengembang kini dapat membangun dApps dan mengeksekusi smart contract langsung di jaringan Bitcoin.

Lebih lanjut, protokol jembatan non-custodial canonical memungkinkan Anda melakukan berbagai aktivitas Web3 seperti trading DeFi, staking, lending, borrowing token, hingga membeli NFT—tanpa mengorbankan keamanan asli Layer-1 milik Bitcoin.

Jembatan ini mengunci Bitcoin Anda di Layer-1 dan mencetak jumlah token Layer-2 yang setara dan kompatibel penuh dengan Web3. Setelah aktivitas selesai, Anda cukup mengirimkan token L2 kembali ke jembatan dan Bitcoin asli Anda akan terbuka kembali.

Investor cerdas sudah melihat potensi besar $HYPER. Presale-nya telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp321,6 miliar ($19,3 juta). Momentum ini bukan hanya didorong oleh investor ritel.

Baru kemarin, tiga investor besar (whale) membeli $HYPER masing-masing senilai Rp1,89 miliar ($113.800), Rp1,83 miliar ($109.900), dan Rp1,75 miliar ($105.400).

Saat ini, Anda bisa mendapatkan $HYPER seharga hanya Rp216 (setara $0.013005). Berdasarkan prediksi harga Bitcoin Hyper, token ini berpotensi melonjak hingga Rp5.331 ($0.32) pada tahun 2025—menawarkan potensi keuntungan hingga 2.360%.

Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper untuk informasi lebih lengkap.

2. Snorter Token ($SNORT) – Bot Telegram untuk Eksekusi Instan Liquidity Meme Coin

Snorter Token ($SNORT) adalah mata uang kripto bawaan dari Snorter, bot Telegram yang dirancang untuk menyelesaikan salah satu masalah paling krusial dalam dunia crypto.

Sebagai trader meme coin berbasis Solana, Anda harus gesit dalam mengambil keputusan dan strategi, serta mampu mengeksekusi transaksi dalam hitungan detik.

Investor besar biasanya menyerahkan proses eksekusi ini kepada bot trading canggih yang bisa bekerja dalam kecepatan luar biasa. Investor ritel umumnya tidak memiliki kemampuan eksekusi secepat itu.

Snorter bot menjawab kebutuhan ini. Melalui bot Telegram ini, pengguna bisa langsung memasukkan perintah beli/jual, limit order, dan stop order.

Seperti algoritma trading canggih, bot ini akan menyapu likuiditas secara instan dan mengeksekusi perintah Anda tanpa perlu campur tangan manual.

Bot ini juga memungkinkan Anda menyalin strategi trading dari trader sukses di blockchain. Dengan begitu, Anda bisa mempelajari cara kerja pasar dan pola pikir para trader papan atas.

Keamanan yang ditawarkan juga sangat unggul. Snorter menggunakan lapisan MEV-resistant untuk melindungi pengguna dari jebakan honeypot maupun rug pull. Bot ini bahkan memberikan perlindungan dari sandwich attack yang canggih.

Keunggulan ini sudah menarik perhatian para trader kecil. Namun membeli $SNORT membuka lebih banyak keuntungan:

Akses ke analisis pasar dan insight lanjutan

Tanpa batasan daily sniping

Imbal hasil staking menarik hingga 114%

Biaya trading lebih rendah, hanya 0,85% dibanding 1,5% untuk non-holder

Saat ini, $SNORT masih dalam masa presale dan sudah mengumpulkan dana lebih dari Rp69,6 miliar ($4,17 juta), dengan harga token hanya Rp1.774 ($0.1065).

Menurut prediksi harga Snorter Token, investasi Rp1,66 juta ($100) hari ini bisa tumbuh menjadi Rp14,67 juta ($882) sebelum akhir tahun, karena potensi harga naik ke Rp15.668 ($0.94).

Bergabunglah dengan komunitas Snorter Token sebelum presale berakhir dalam 20 hari ke depan.

3. Remittix ($RTX) – Solusi Pembayaran Crypto-to-Fiat Tanpa Biaya FX

Meski tergolong sebagai proyek crypto yang masih baru, Remittix ($RTX)—yang merupakan solusi PayFi—telah berhasil menggalang dana presale sebesar Rp446,1 miliar ($26,8 juta).

Apa yang membuat $RTX disebut sebagai crypto berikutnya yang berpotensi naik 1000x adalah model bisnis uniknya yang menyederhanakan pengiriman uang lintas negara.

Remittix adalah platform pembayaran crypto-to-fiat yang memungkinkan Anda mengirim cryptocurrency kepada siapa pun, dan penerimanya langsung menerima dana dalam bentuk fiat di rekening bank mereka.

Dalam proses pengiriman uang lintas negara pada umumnya, biaya forex (FX) yang tinggi seringkali memangkas jumlah uang yang diterima. Namun, Remittix tidak mengenakan biaya forex sedikit pun, sehingga tidak ada potongan tersembunyi.

Keunggulan utama lainnya adalah kecepatan pemrosesan transaksi yang berlangsung di hari yang sama. Ini sangat kontras dengan sistem pembayaran internasional konvensional yang bisa memakan waktu antara 2 hingga 5 hari kerja, bahkan lebih lama.

Saat ini, platform Remittix juga sedang mengadakan program giveaway senilai Rp4,1 miliar ($250.000). Sebanyak 10 pemenang berkesempatan membawa pulang masing-masing Rp410 juta ($25.000). Untuk ikut serta, Anda hanya perlu membeli minimal Rp833 ribu ($50) token $RTX dan menyelesaikan beberapa misi tertentu.

Saat ini, setiap token $RTX dibanderol seharga Rp1.942 ($0.1166), dan harga ini diperkirakan akan segera naik dalam waktu dekat.

Rekap: Uptober Diprediksi Menggairahkan, Ini Saatnya Kumpulkan Altcoin dengan Utility Kuat

Dengan Bitcoin bersiap untuk lonjakan tajam di bulan Uptober dan kuartal keempat tahun ini, panggung telah disiapkan bagi altcoin berfundamental kuat seperti Bitcoin Hyper ($HYPER), Snorter Token ($SNORT), dan Remittix ($RTX) untuk mencuri perhatian di daftar tren crypto teratas.

Ketiga proyek ini bukan hanya menawarkan narasi pasar yang menarik, tetapi juga hadir dengan utility nyata yang bisa menjawab masalah besar di industri: dari kompatibilitas Web3 untuk Bitcoin, hingga eksekusi trading instan melalui bot Telegram, sampai dengan solusi pengiriman uang lintas negara tanpa biaya FX.

Presale masih berlangsung, dan harga token masih sangat terjangkau dibandingkan potensi keuntungannya. Waktu terbaik untuk masuk adalah saat para whale dan smart money baru mulai bergerak—dan sekarang tampaknya adalah momen tersebut.

