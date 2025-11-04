Key Notes

Koreksi harga Bitcoin di bawah $106.000 memicu rasa takut pasar, namun membuka peluang masuk ke crypto presale seperti $HYPER dan $BEST.

Bitcoin Hyper ($HYPER) menawarkan kecepatan dan efisiensi lewat Layer-2 berbasis Solana dengan potensi yield hingga 46% dan presale senilai $25,7 juta.

Best Wallet Token ($BEST) menarik minat investor berkat fitur staking 78% APY, governance, dan launchpad, dengan dana presale yang sudah mencapai $16,8 juta. .

Harga Bitcoin ($BTC) anjlok tajam setelah menembus support kritis di level $106.000, menyeret pasar crypto ke zona “Fear” berdasarkan Indeks Fear and Greed versi CoinMarketCap. Namun, situasi ini justru membuka peluang menarik bagi trader oportunis.

Penurunan harga menciptakan momen ideal untuk masuk ke proyek-proyek presale potensial seperti Bitcoin Hyper ($HYPER) dan Best Wallet Token ($BEST). Keduanya menawarkan kenaikan harga reguler, bahkan saat pasar kripto sedang lesu.

Presale ini menjadi alternatif menarik bagi investor yang mencari kestabilan dan potensi imbal hasil tinggi di tengah tekanan pasar.

Level Support Jebol, Saham Teknologi Melemah, Bitcoin Ikut Terseret

Menurut laporan CoinDesk, harga Bitcoin turun di bawah $106.000 saat sesi perdagangan Asia, menembus level support utama dan menyeret pasar masuk ke zona “Fear” berdasarkan indeks milik CoinMarketCap.

Ini menandai titik kritis berikutnya dalam pergerakan harga $BTC, dan membuat banyak trader mulai berspekulasi soal arah pasar selanjutnya.

Markus Thielen, pendiri 10x Research, memperingatkan bahwa jika support selanjutnya di $100.000 gagal dipertahankan, maka harga Bitcoin bisa merosot lebih jauh hingga menyentuh $85.000. Tekanan ini semakin dalam akibat melemahnya saham teknologi global.

Gejolak juga terlihat dari apa yang disebut sebagai Magnificent 7: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, dan Tesla.

Optimisme pasar terhadap saham-saham ini dinilai sudah tidak lagi mencerminkan kondisi fundamental.

Harga yang terlalu tinggi tanpa dukungan data nyata bisa pecah sewaktu-waktu, memicu kepanikan di pasar keuangan global.

Namun, kondisi ini justru menciptakan peluang emas bagi investor yang mampu melihat tren lebih luas.

Koreksi tajam seperti ini biasanya membuka jalan untuk masuk ke proyek baru dengan valuasi yang lebih wajar, terutama token dengan potensi besar namun masih berkapitalisasi kecil.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Percepat Ekosistem Bitcoin dengan Biaya Rendah dan Fitur Nyata

Bitcoin tetap menjadi aset utama dalam portofolio setiap investor crypto. Namun, terbatasnya utilitas Bitcoin membuatnya kurang relevan dalam perkembangan dApp modern.

Transaksi lambat, biaya tinggi, dan minimnya fitur staking, NFT, hingga micro-payment menjadi penghambat utama.

Bitcoin Hyper ($HYPER) hadir untuk menjawab persoalan tersebut dengan membangun Layer-2 (L2) berbasis Solana Virtual Machine (SVM).

Teknologi ini memungkinkan kecepatan transaksi setara Solana dan biaya yang jauh lebih efisien dibandingkan jaringan utama Bitcoin.

Selain itu, jaringan ini dilengkapi jembatan canonical yang memungkinkan pengguna mengirim aset dari Bitcoin L1 ke Layer-2. Setelah itu, pengguna bisa melakukan staking, trading, dan berinteraksi langsung dengan aplikasi terdesentralisasi (dApps) berbasis Bitcoin Hyper.

Token native $HYPER digunakan untuk membayar biaya transaksi di jaringan L2, sekaligus memberikan hak suara governance dan akses eksklusif ke fitur premium.

Harga per token saat ini adalah $0.013215, token ini juga dapat di-staking untuk memperoleh imbal hasil hingga 46% per tahun.

Presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan lebih dari $25,7 juta atau setara dengan 430 miliar rupiah. Capaian ini menunjukkan besarnya antusiasme komunitas terhadap proyek ini.

Harga koin meme ini akan naik dalam beberapa jam mendatang, sehingga momen saat ini menjadi waktu yang tepat untuk berpartisipasi.

Temukan peluang investasi di jaringan Bitcoin yang lebih cepat. Kunjungi halaman resmi presale Bitcoin Hyper ($HYPER) sekarang juga dan amankan posisi Anda.

Untuk Anda yang tertarik berpartisipasi, silakan kunjungi laman resmi Bitcoin Hyper. Lihat juga informasi lebih lanjut melalui akun (Twitter) resmi Bitcoin Hyper dan bergabung di komunitas Telegram Bitcoin Hyper

Bagi pemula, silakan baca panduan lengkap cara beli Bitcoin Hyper dan juga prediksi harga Bitcoin Hyper sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli token crypto yang satu ini.

Best Wallet Token ($BEST) – Solusi Dompet Crypto Aman dan Mudah Digunakan

Tren terbaru di pasar crypto menunjukkan bahwa investor semakin selektif. Setelah melalui fase euforia meme coin, kini banyak yang mulai mencari proyek dengan kegunaan nyata.

Salah satu proyek yang menjanjikan adalah Best Wallet Token ($BEST), yang menjadi bagian inti dari ekosistem dompet crypto non-custodial bernama Best Wallet.

Dengan memiliki token ini, pengguna akan mendapatkan sejumlah manfaat. Beberapa di antaranya adalah biaya transaksi lebih rendah, hak suara dalam pengambilan keputusan proyek, serta akses lebih awal ke token-token baru melalui fitur Launchpad eksklusif.

Token $BEST saat ini tersedia melalui presale dengan harga hanya $0.025895. Crypto presale ini telah berhasil mengumpulkan dana sebesar $16,8 juta atau kurang lebih 281 miliar rupiah.

Angka ini menunjukkan bahwa proyek ini sudah mendapatkan dukungan besar dari investor yang mencari solusi dompet crypto yang benar-benar andal.

Best Wallet juga menawarkan fitur staking, di mana pengguna bisa mengunci $BEST untuk mendapatkan imbal hasil hingga 78% per tahun.

Sebuah potensi pasif income yang menarik, apalagi untuk pengguna yang aktif berinteraksi di dunia crypto.

Dari sisi keamanan, dompet ini menggunakan sistem non-custodial. Artinya, hanya pengguna yang memegang kendali penuh atas private key mereka.

Risiko peretasan dan penyalahgunaan oleh pihak ketiga pun bisa ditekan secara signifikan. Best Wallet tersedia di iOS dan Android dengan antarmuka ramah pengguna, bahkan bagi pemula sekalipun.

Bagi pengguna yang lebih fokus pada pengelolaan aset dan keamanan dompet, Best Wallet Token ($BEST) memberikan fitur Launchpad, staking, serta governance. Harganya masih sangat terjangkau di $0.025895.

Total dana presale telah mencapai $16,8 juta. Informasi lengkap dapat diakses di laman resmi Best Wallet. Ikuti juga update dari akun X (Twitter) resmi Best Wallet dan komunitas aktif di Telegram Best Wallet.

Tertarik untuk investasi pada token crypto yang satu ini? Baca panduan cara beli Best Wallet Token dan juga periksa prediksi harga Best Wallet Token sebelum membelinya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.