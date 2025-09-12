Gemini AI dari Google memperkirakan bahwa XRP, Dogecoin, dan Cardano bisa memberikan imbal hasil yang mengesankan bagi investor saat pasar menuju musim liburan.

Perilaku pasar belakangan ini mendukung pandangan tersebut. Pada akhir bulan lalu, Bitcoin mencetak rekor tertinggi baru di US$ 124.128 (sekitar Rp 2.044.000.000) menyalip puncak sebelumnya di US$ 122.838 yang terjadi beberapa minggu sebelumnya. Lonjakan ini melambat setelah Badan Statistik Tenaga Kerja AS merilis data inflasi Juli yang lebih panas dari ekspektasi.

Pasar minggu ini memulihkan sebagian besar keuntungan yang hilang. Dalam 24 jam terakhir, aset kripto secara keseluruhan naik sebesar 1,7%, menjadikan kapitalisasi pasar mencapai US$ 4,06 triliun (sekitar Rp 66.800.000.000.000.000).

Di sisi regulasi muncul perkembangan signifikan. Presiden Trump menandatangani GENIUS Act, undang‑undang pertama di AS yang khusus mengatur stablecoins, mengharuskan cadangan penuh. SEC meluncurkan Project Crypto, inisiatif untuk memodernisasi regulasi sekuritas dan memberikan jalur kepatuhan yang lebih jelas bagi perusahaan blockchain.

Banyak pengamat pasar memandang bahwa altcoins dan meme coins bisa membuat kebangkitan serupa tahun 2021. Berikut ini prediksi bagaimana XRP, Dogecoin, dan Cardano mampu tampil.

XRP (Ripple): Gemini AI Memproyeksikan Potensi Rally 3×, US$ 9 dalam Jangkauan

Gemini AI mengantisipasi bahwa XRP bisa naik ke US$ 9 (sekitar Rp 148.140) pada akhir 2025, mewakili kenaikan tiga kali lipat dari harga saat ini yang mendekati US$ 3 (~ Rp 49.380).

Token ini sudah menunjukkan ketahanan. Pada 18 Juli, XRP mencapai US$ 3,65 (~ Rp 60.140) dan berhasil menembus puncak historisnya pada US$ 3,40 sebelum kemudian terkoreksi sekitar 18% ke level sekarang.

Ekspansi global Ripple terus memicu optimisme. Tahun 2024, UN Capital Development Fund mendukung XRP sebagai solusi untuk pembayaran lintas negara di ekonomi berkembang.

Tahun ini Ripple mengakhiri sengketa panjang dengan SEC setelah regulator secara resmi menarik gugatan terhadapnya. Pengadilan tahun 2023 menyatakan bahwa transaksi XRP ritel tidak termasuk sekuritas, suatu titik penting bagi altcoins.

Gemini AI memproyeksikan bahwa outlook dasar untuk XRP berada di antara US$ 3,30‑US$ 5,50 (~ Rp 54.400‑Rp 90.530), dengan peluang lonjakan ke US$ 9 jika pemerintahan Trump menerapkan kebijakan yang ramah industri. Persetujuan untuk ETF spot XRP di AS bisa menjadi katalis besar.

Dari sisi teknikal, indikator mendukung: RSI terus naik dari 54, menandakan tekanan beli yang kuat yang bisa membawa XRP mendekati US$ 4 (~ Rp 65.840) pada Oktober. Selama 12 bulan terakhir, XRP sudah rally 463%, jauh mengungguli Bitcoin (101%) dan Ethereum (90%).

Dogecoin (DOGE): Meme Coin Pertama yang Masih Kuat di Pasar

Dogecoin, diluncurkan tahun 2013 sebagai parodi ringan, kini berkembang menjadi salah satu kripto besar dengan kapitalisasi pasar di atas US$ 37,4 miliar di pasar kripto US$ 4 triliun. Keberlangsungan DOGE datang dari komunitas setianya dan perannya yang makin besar sebagai opsi pembayaran di berbagai platform.

Harga DOGE seringkali bergerak mengikuti Bitcoin, tetapi likuiditas besar dan pengikut fanatik membantunya bertahan dari berbagai koreksi. Saat ini DOGE diperdagangkan sekitar US$ 0,2486 (~ Rp 4.085). Dalam setahun terakhir DOGE sudah double, mengungguli Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, dan Pepe.

RSI DOGE mencapai puncak sekitar 80 pada Juli, lalu jatuh mendekati 40 saat koreksi bulan lalu, dan sekarang bangkit ke 63, yang menunjukkan aktivitas beli yang kembali hidup. Meskipun besarannya membuatnya terkait dengan gerak pasar yang lebih luas, DOGE tetap dikenal karena rally mendadak yang ekstrem.

Pengamat grafik mencatat pola repeated falling wedge dari November sampai April, lalu lagi pertengahan Juli, dan terakhir Agustus — semua itu tanda klasik bullish.

Proyeksi atas dari Gemini AI menempatkan DOGE bisa mencapai US$ 0,40 (~ Rp 6.584) pada akhir tahun, naik sekitar 61% dari harga sekarang. Proyeksi ini belum menyentuh target “US$ 1 Dogecoin” yang selalu jadi aspirasi komunitas Doge Army.

Adopsi terus meningkat: Tesla menerima DOGE untuk beberapa merchandise, platform seperti PayPal dan Revolut sekarang mendukung transfer Dogecoin.

Cardano (ADA): Blockchain Ramah Lingkungan Bisa Memberikan Keuntungan 158%, Kata Gemini AI

Cardano melonjak ± 163% selama setahun terakhir, mengalahkan Bitcoin, Ethereum, dan Solana, dan hanya di bawah XRP dalam hal pertumbuhan intratahun di antara sepuluh proyek kripto terbesar. Kekuatan itu datang dari minat yang tumbuh terhadap infrastruktur blockchain yang scalable dan ramah lingkungan, bersama momentum stablecoins dan tokenisasi aset dunia nyata.

Donald Trump pernah menyebut ADA di postingan Truth Social terkait usulan Strategic Crypto Reserve AS. Bitcoin tetap pusat rencana, tetapi ADA diusulkan sebagai tambahan jika sumbernya dari penyitaan pemerintah, bukan pembelian langsung.

Didirikan oleh Charles Hoskinson, salah satu pendiri Ethereum, Cardano sudah lama dikenal karena sistem Proof‑of‑Stake, penggunaan energi minimal, dan penelitian & pengembangan yang akademis. Semua fitur itu menarik institusi dan pengguna ritel.

Harga ADA saat ini sekitar US$ 0,88 (~ Rp 14.485) dengan kapitalisasi pasar US$ 32,1 miliar. Gemini AI menyarankan ADA bisa naik sampai US$ 10 (~ Rp 164.600) pada 2026, kenaikan luar biasa ± 1.036% dari harga sekarang. Itu juga lebih dari tiga kali lipat rekor tertinggi historisnya sekitar US$ 3,09 pada September 2021.

Dari perspektif teknikal, ADA sudah melakukan konsolidasi dalam pola falling wedge sejak akhir 2024. Jika breakout di atas US$ 1,10 (~ Rp 18.106) berhasil, jalur menuju range konservatif US$ 1,50‑2,50 (~ Rp 24.690‑Rp 41.150) pada musim dingin terbuka. Jika kondisi bullish ditopang kejelasan regulasi di AS, ADA bisa terdorong menuju US$ 5 (~ Rp 82.300) atau lebih tinggi.

Maxi Doge (MAXI): Sepupu Dogecoin yang Lebih Gila dan Lebih Berisiko

Investor yang menjelajahi meme token baru di luar tiga pilihan utama dari Gemini AI mungkin menemukan buzz tentang Maxi Doge (MAXI) sebagai versi “gym bro” degen dari Dogecoin.

Dogecoin sudah berubah menjadi aset multibillion dengan korelasi lebih dekat ke Bitcoin dan Ethereum, volatilitasnya pun mulai mereda dibanding lonjakan tahun 2021.

Maxi Doge, sebaliknya, menyasar investor yang ingin peluang lebih berisiko tapi kemungkinan imbal hasil lebih tinggi. Token ini sudah mengumpulkan lebih dari US$ 2 juta (~ Rp 32.920.000.000) dalam beberapa minggu pertama.

MAXI dibangun di atas standar ERC‑20 Ethereum. Fokusnya pada pertumbuhan yang dipandu komunitas, dengan grup Telegram dan Discord, kontes trading, serta kolaborasi proyek.

Dari total supply 150,24 miliar MAXI, 25% dialokasikan ke “Maxi Fund” untuk marketing dan kolaborasi. Pemegang juga bisa staking MAXI, dengan yield saat ini mencapai 157% APY, meskipun tingkat tersebut kemungkinan menurun seiring meningkatnya partisipasi.

Harga presale sekarang sekitar US$ 0,0002565 (~ Rp 4,22), tetapi nominalnya akan naik dalam beberapa jam ke depan saat presale bergerak ke putaran pendanaan berikut.

Token dapat dibeli lewat situs resmi Maxi Doge menggunakan wallet seperti MetaMask atau Best Wallet.

Ikuti update resmi melalui laman X dan Telegram Maxi Doge.

Altseason Telah Tiba, Tapi Peluang Terbesar Bisa Datang dari Tempat yang Tak Terduga

Prediksi Gemini AI menyalakan kembali semangat pasar crypto: XRP berpotensi mencapai US$9, Dogecoin kembali ke lintasan naik, dan Cardano memunculkan proyeksi hingga 1.000% lebih. Ketiganya menjadi sinyal bahwa musim crypto bull run 2025 bukan lagi kemungkinan—tapi kenyataan yang sedang berlangsung. Statistik, sentimen pasar, dan dukungan regulasi kini selaras menuju satu arah: lonjakan altcoin.

Namun, di tengah optimisme terhadap token lama, ada satu proyek baru yang diam-diam menyedot perhatian komunitas crypto: Maxi Doge. Proyek ini bukan hanya sekadar turunan Dogecoin, tapi memposisikan dirinya sebagai meme token generasi baru yang lebih cepat, lebih agresif, dan berpotensi memberikan return yang tidak masuk akal bagi investor awal. Dengan struktur presale yang progresif, APY staking sebesar 157%, dan komunitas yang berkembang pesat, MAXI menjadi opsi investasi yang tak bisa diabaikan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.