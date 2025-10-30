Key Notes

The Fed memangkas suku bunga menjadi 4% dan membuka kembali likuiditas, mendorong minat investor pada aset berisiko seperti crypto.

Bitcoin Hyper ($HYPER) menawarkan solusi Layer-2 cepat dan trustless berbasis Solana untuk meningkatkan utilitas Bitcoin secara signifikan.

Best Wallet Token ($BEST) menghadirkan ekosistem Web3 multifungsi dengan fitur swap, staking, presale, dan integrasi kartu debit crypto. .

Pemangkasan suku bunga oleh The Fed sebesar 25 basis poin ke level 4% pada akhir Oktober 2025 menjadi sinyal kuat bahwa arah kebijakan moneter global mulai melunak.

Keputusan ini bukan hanya mengakhiri fase pengetatan, tetapi juga membuka peluang baru bagi arus likuiditas masuk kembali ke pasar. Investor mulai melirik kembali aset berisiko seperti saham, emas, dan terutama crypto.

The Fed Isyaratkan Arah Dovish, Likuiditas Baru Siap Masuk Pasar

Dalam pertemuan FOMC pada 29 Oktober 2025, The Fed resmi memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4%. Pemangkasan ini menjadi yang kedua sepanjang tahun dan menandai sinyal paling jelas bahwa bank sentral kini mulai beralih ke arah kebijakan yang lebih longgar.

Meski dua anggota komite berbeda pendapat, Jeffrey Schmid menginginkan suku bunga tetap, sementara Stephen Miran mengusulkan pemangkasan lebih dalam sebesar 50 basis poin, pasar menafsirkan keputusan ini sebagai penutup era pengetatan moneter.

The Fed juga mengumumkan akan menghentikan program Quantitative Tightening (QT) per 1 Desember. Langkah ini membuka kembali pintu untuk Quantitative Easing (QE), di mana dana akan kembali mengalir ke sistem keuangan melalui pembelian surat utang negara.

Efeknya, biaya pinjaman menjadi lebih murah dan likuiditas pasar meningkat, mendorong investor kembali masuk ke aset berisiko seperti saham, emas, dan crypto.

Secara historis, harga Bitcoin ($BTC) memang sempat turun 6–8% usai tiga pertemuan FOMC terakhir, namun selalu mencetak all-time high baru sebelum pertemuan berikutnya.

Jika pola ini berulang, peluang reli besar menjelang akhir tahun terlihat semakin kuat. Dan sepertinya altcoin season akan segera dimulai, tak terkecuali untuk 2 koin receh crypto ini.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Solusi Eksekusi Cepat untuk Ekosistem Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) hadir dengan satu misi besar yaitu menjadikan Bitcoin benar-benar bisa digunakan, bukan hanya disimpan.

Meskipun Bitcoin dikenal luas sebagai aset digital paling aman, keterbatasannya dalam hal kecepatan dan biaya telah menjadi hambatan besar untuk adopsi utilitas modern.

Di sinilah Bitcoin Hyper masuk sebagai solusi Layer-2 yang trustless, cepat, dan efisien.

Proyek ini dibangun menggunakan Solana Virtual Machine (SVM) yang memungkinkan kecepatan tinggi khas Solana, tetapi tetap terikat pada keamanan dan likuiditas jaringan Bitcoin.

Melalui sistem bridge, pengguna bisa memindahkan $BTC ke jaringan Hyper, bertransaksi dalam hitungan detik, dan menyelesaikannya kembali ke jaringan utama Bitcoin menggunakan teknologi zero-knowledge proof tanpa perantara.

Teknologi ini membuka peluang besar untuk menghadirkan smart contract, aplikasi DeFi, hingga peluncuran meme coin yang seluruhnya berbasis Bitcoin. Potensi ini menarik perhatian investor besar.

Presale Bitcoin Hyper telah mengumpulkan lebih dari $25,6 juta atau sekitar Rp427,5 miliar, dengan harga token saat ini berada di $0.013195. Program staking juga sedang berlangsung dengan penawaran imbal hasil hingga 46% bagi peserta awal.

Berdasarkan tren pasar dan kondisi makro, prediksi harga Bitcoin Hyper memperkirakan potensi lonjakan hingga $0.2 atau sekitar Rp3.331 pada tahun 2026, setara dengan kenaikan 15 kali lipat dari harga presale.

Untuk informasi lengkap dan cara beli Bitcoin Hyper, kunjungi situs resmi proyek. Ikuti juga akun resmi di X (Twitter) dan Telegram untuk mendapatkan pembaruan roadmap dan pengumuman eksklusif dari tim proyek.

Best Wallet Token ($BEST) – Dompet Web3 yang Siap Menghubungkan Dunia Crypto

Best Wallet dikembangkan sebagai dompet Web3 serbaguna yang mendukung lebih dari 60 jaringan blockchain, termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, dan Binance Smart Chain. Tujuannya adalah menghadirkan satu aplikasi untuk mengelola, menukar, dan menyimpan aset crypto lintas rantai dengan sistem keamanan tinggi.

Teknologi MPC-CMP setara Fireblocks yang digunakan dalam Best Wallet memberikan perlindungan aset sekelas institusi, tanpa mengurangi kenyamanan hot wallet.

Pengguna bisa melakukan swap, staking, dan mengikuti presale token melalui fitur Upcoming Tokens langsung dari dalam aplikasi. Semua fitur ini digerakkan oleh token utilitas utama, Best Wallet Token ($BEST).

Dengan memiliki $BEST, pengguna memperoleh berbagai manfaat seperti potongan biaya, reward staking lebih tinggi, akses lebih awal ke presale, serta hak suara dalam governance aplikasi.

Presale proyek ini sudah berhasil menghimpun dana lebih dari $16,7 juta atau sekitar Rp277,1 miliar, dengan harga token $0.025865 dan program staking yang menawarkan APY hingga 79%.

Anda bisa mempelajari roadmap proyek dan membuat prediksi harga Best Wallet Token. Best Wallet juga berencana meluncurkan Best Card, kartu debit crypto yang bisa digunakan di seluruh dunia di jaringan Mastercard. Pemegang token yang melakukan staking akan mendapat keuntungan tambahan berupa cashback dan pengurangan biaya transaksi.

Tim proyek menyediakan panduan lengkap mengenai cara beli Best Wallet Token di situs resmi. Komunitas aktif bisa Anda temukan di akun X (Twitter) dan Telegram Best Wallet, tempat berbagai update roadmap, pengumuman staking, dan peluncuran fitur baru akan terus dibagikan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.