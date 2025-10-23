Key Notes

Tether ($USDT) mencapai 500 juta pengguna global, menjadi simbol inklusi finansial dan solusi bagi masyarakat tanpa akses perbankan di negara dengan inflasi tinggi.

Best Wallet hadir sebagai crypto super app generasi baru yang menawarkan keamanan tinggi, agregator DEX, serta akses eksklusif ke proyek presale melalui portal Upcoming Tokens.

Token $BEST memberikan berbagai utilitas seperti potongan biaya transaksi, reward staking tinggi, dan akses prioritas ke launchpad, menjadikannya altcoin dengan prospek jangka panjang di ekosistem Web3. .

Tether, perusahaan di balik stablecoin populer $USDT yang dipatok terhadap dolar Amerika Serikat, baru saja mencapai tonggak sejarah baru yaitu 500 juta pengguna di seluruh dunia. Angka luar biasa ini menandai era baru inklusi finansial global melalui crypto.

Di tengah lonjakan adopsi stablecoin, muncul juga platform revolusioner seperti Best Wallet dan token bawaannya $BEST yang menawarkan solusi Web3 lengkap dan akses eksklusif ke presale. Lonjakan minat terhadap stablecoin dan aplikasi crypto all-in-one ini menyoroti pergeseran besar menuju keuangan digital yang lebih terbuka dan dapat diakses.

$USDT Jadi Alat Keuangan Penting untuk Inklusi Finansial Global

CEO Tether, Paolo Ardoino, menyatakan bahwa capaian 500 juta bukan sekadar jumlah dompet, melainkan mencerminkan jumlah orang sungguhan. Ia mengekspresikan pencapaian ini lewat platform X, menyebutnya sebagai “pencapaian inklusi keuangan terbesar dalam sejarah”.

Pernyataan tersebut tidak berlebihan. Dengan 500 juta pengguna, artinya sekitar 6,25% dari populasi dunia kini memanfaatkan stablecoin $USDT sebagai bagian dari aktivitas finansial mereka.

Bagi sekitar 1,4 miliar orang dewasa yang belum memiliki akses ke perbankan, crypto menghadirkan jalan keluar. Cukup dengan ponsel dan koneksi internet, siapa pun dapat mengunduh wallet, mengakses $USDT, dan menyimpan dana dengan aman.

Bagi negara dengan inflasi tinggi atau kondisi politik yang tidak stabil, stablecoin menjadi penyelamat. Ketika mata uang lokal terdepresiasi atau risiko penyitaan dana meningkat, $USDT menawarkan stabilitas dan akses global.

Untuk memperkuat pesan ini, Tether merilis film dokumenter yang merekam penggunaan $USDT di Kenya. Tayangan ini memperlihatkan bagaimana individu dan pelaku usaha kecil memanfaatkan stablecoin bukan untuk spekulasi, melainkan sebagai alat bertahan hidup.

Penggunaan Nyata $USDT di Lapangan: Kasus Kenya

Di Kenya, pelaku usaha kecil mulai mengganti pembayaran impor mereka menggunakan $USDT, daripada menggunakan shilling Kenya yang terus melemah. Dalam kondisi seperti ini, stablecoin menjadi solusi nyata, bukan sekadar aset digital.

Paolo Ardoino menyebut bahwa sekitar 37% pengguna $USDT tidak menggunakannya untuk trading, melainkan menyimpan aset tersebut sebagai tabungan digital. Hal ini menunjukkan pergeseran fungsi stablecoin menjadi alternatif rekening simpanan.

$USDT saat ini mendominasi pasar stablecoin dengan kapitalisasi mencapai $182,3 miliar atau sekitar Rp3.035 triliun. Angka ini menguasai hampir 60% pangsa pasar stablecoin global.

Bloomberg juga melaporkan bahwa Tether tengah menjajaki penggalangan dana tambahan hingga $20 miliar (Rp333 triliun). Bila berhasil, valuasi perusahaan bisa menyentuh $500 miliar, setara dengan perusahaan teknologi swasta terbesar dunia.

Situasi ini mempertegas peran stablecoin sebagai tulang punggung sistem keuangan baru yang inklusif dan terdesentralisasi.

Best Wallet Menjawab Kebutuhan Web3 yang Aman dan Mudah Diakses

Best Wallet hadir sebagai crypto super app generasi baru yang mengedepankan kendali penuh pengguna tanpa perantara (non-custodial). Tidak sekadar tempat menyimpan private key, aplikasi ini menggabungkan keamanan kelas institusional dengan tampilan pengguna yang sederhana.

Saat ini, Best Wallet mendukung enam blockchain besar seperti Solana, Ethereum, dan BNB Chain. Timnya juga menargetkan dukungan terhadap lebih dari 60 jaringan ke depan. Semua aset dapat dikelola dalam satu aplikasi.

Salah satu fitur unggulannya adalah Best DEX, sebuah agregator DEX bawaan yang memindai lebih dari 200 DEX untuk memastikan pengguna mendapatkan harga swap terbaik dan biaya transaksi paling rendah.

Dari sisi keamanan, Best Wallet mengadopsi teknologi Multi-Party Computation (MPC) yang memungkinkan pemulihan akun tanpa seed phrase. Hal ini meningkatkan keamanan dan kenyamanan penggunaan untuk semua kalangan.

Fitur kunci lainnya adalah portal ‘Upcoming Tokens’ yang memberikan akses awal eksklusif ke berbagai presale dan proyek launchpad yang sudah dikurasi. Fitur ini menjadikan Best Wallet bukan hanya dompet crypto, melainkan pintu masuk ke peluang investasi Web3 tahap awal.

$BEST Token: Tiket Utama Ekosistem Best Wallet

$BEST adalah token ERC-20 asli dari Best Wallet yang berperan sebagai fondasi sistem reward, governance, dan utilitas utama dalam aplikasi. Dengan memiliki $BEST, pengguna dapat menikmati manfaat premium di dalam ekosistem Best Wallet.

Salah satu manfaatnya adalah potongan biaya signifikan untuk swap dan transaksi melalui Best DEX. Hal ini memberikan keuntungan langsung bagi pengguna aktif yang rutin melakukan pertukaran aset.

Kepemilikan $BEST juga membuka akses prioritas ke launchpad Upcoming Tokens, memungkinkan investor berpartisipasi lebih awal dalam proyek-proyek potensial sebelum listing publik.

Tidak hanya itu, staking $BEST memberikan reward yang lebih tinggi dibandingkan token biasa. Di masa mendatang, pemilik token juga akan mendapat hak suara dalam arah pengembangan ekosistem Best Wallet melalui sistem governance.

Best Wallet juga akan meluncurkan Best Card yang memungkinkan penggunaan crypto dalam kehidupan nyata. Pemegang dan staker $BEST akan memperoleh diskon biaya transaksi untuk penggunaan kartu ini.

Presale $BEST saat ini sudah mengumpulkan dana sebesar $16,6 juta atau sekitar Rp276,4 miliar, dengan harga token saat ini senilai $0,025835 atau Rp430. Angka ini mencerminkan keyakinan pasar terhadap nilai utilitas dan prospek jangka panjang dari platform ini.

Masa Depan $BEST dan Peran Strategisnya dalam Adopsi Web3

Lonjakan adopsi stablecoin menandakan perubahan besar dalam cara masyarakat global mengakses keuangan digital. Saat permintaan akan alat finansial yang aman dan terjangkau meningkat, Best Wallet dan token $BEST muncul sebagai solusi generasi baru.

Dengan dukungan teknologi canggih, akses awal ke proyek presale crypto terbaik, serta integrasi sistem pembayaran dunia nyata melalui Best Card, $BEST semakin menegaskan dirinya sebagai altcoin yang tidak hanya spekulatif tetapi juga memiliki utilitas nyata.

Untuk mengikuti perkembangan lebih lanjut, pengguna dapat mengunjungi akun X (twitter) resmi Best Wallet dan bergabung dengan komunitas mereka di Telegram. Informasi terbaru mengenai fitur baru, staking, dan proyek Upcoming Tokens tersedia secara rutin melalui kanal resmi tersebut.

Bagi investor yang tertarik untuk bergabung sebelum momentum pasar meningkat, panduan lengkap mengenai cara beli $BEST tersedia di laman resmi proyek.

Artikel prediksi harga $BEST juga akan sudah tersedia untuk membantu Anda mengevaluasi potensi jangka panjang token ini. Pastikan Anda tidak melewatkan peluang ini dan segera siapkan wallet Anda untuk membeli $BEST sebelum harga naik lebih tinggi.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.