Tether Capai 500 Juta Pengguna, BEST Jadi Gerbang Stablecoin

Pada hari Rabu, 21 Oktober 2025, Tether (USDT) mengumumkan bahwa mereka telah mencapai 500 juta pengguna terverifikasi. Angka tersebut jauh di atas stablecoin lainnya, USDC, yang memiliki total 87 pengguna.

Momentum tersebut menegaskan minat di pasar kripto yang masih kuat meskipun pasar sedang sangat volatil. Minat yang kuat juga tampak pada presale Best Wallet Token (BEST) yang sejauh ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari $16,6 juta.

Keuntungan Luar Biasa Tether

Kapitalisasi pasar Tether telah mencapai $182 miliar, unggul lebih dari 58% dibanding Circle (USDC).

Kendati Tether memiliki 82% pengguna lebih banyak dibanding USDC, rata-rata saldo pengguna Tether hanya sekitar $364 atau setara dengan Rp6 juta (kurs 1 USD = Rp16.595). Angka tersebut jauh lebih kecil dibanding pengguna USDC yang rata-rata memegang $852, mencerminkan dominasi institusional Circle.

Pada akhir kuartal kedua tahun ini, Tether meluncurkan blockchain Plasma (XPL) untuk mengoptimalkan aset kasnya, yang berhasil menarik $6 miliar dalam TVL hanya selang seminggu setelah peluncuran.

Plasma menandai langkah Tether dalam mengembangkan aset dunia nyata (RWAs) yang ditokenisasi dan infrastruktur DeFi. Dengan memegang $127 miliar dalam obligasi treasury AS, Tether menjadi salah satu pemegang terbesar di dunia, memperkuat posisinya sebagai pemain utama di pasar utang AS.

Tether juga sedang mempersiapkan sebuah dokumenter yang menyoroti bagaimana $USDT mendukung pasar yang kurang terlayani, semakin menegaskan perannya dalam inklusi keuangan. Selain itu, Tether juga tengah mengembangkan USAT, stablecoin yang didukung oleh dolar AS dan dirancang khusus untuk pasar AS.

Introducing USA₮, the dollar upgraded for the digital age. Transparent, fast, and designed for how we live today. pic.twitter.com/ftFixJt4IU — USAT (@USAT_io) October 14, 2025

Keberhasilan Tether tidak bisa diragukan lagi, dengan laporan keuntungan kuartal sebesar $4,9 miliar. Angka tersebut memecahkan rekor sebelumnya sebesar $4,52 miliar.

CEO Tether, Paolo Ardoino, menyatakan “uang yang dapat diprogram adalah jaringan sosial ultimate”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai penerbit stablecoin, tetapi juga sebagai lapisan infrastruktur keuangan dengan visi untuk mengintegrasikan pembayaran, DeFi, dan utilitas sosial.

Mengganggu Status Quo Stablecoin

Mengingat pertumbuhan dan kesuksesan Tether yang luar biasa, bank-bank tradisional seperti JPMorgan, Bank of America, Citigroup, dan Wells Fargo juga sedang mengembangkan stablecoin berbasis dolar mereka sendiri.

Kapitalisasi pasar stablecoin global saat ini mencapai sekitar $316 miliar, dengan USDT dan USDC menyumbang hampir 82% dari total tersebut. Kini, raksasa keuangan lainnya ingin ikut ambil bagian.

Minat semakin meningkat setelah GENIUS Act mewajibkan jaminan fiat penuh dan audit tahunan bagi pengguna stablecoin dengan kapitalisasi pasar di atas $50 miliar. Aturan tersebut melegitimasi stablecoin secara federal.

Pertumbuhan pesat Tether dan dorongan AS untuk regulasi stablecoin menyoroti bagaimana lanskap kripto berkembang dari hype spekulatif menjadi ekosistem yang terstruktur serta berfokus pada utilitas.

Best Wallet mengikuti gelombang inovasi ini, menawarkan utilitas tak tertandingi, keamanan terbaik, dan fitur staking dengan imbalan tinggi. Token asli Best Wallet, $BEST, sudah menarik perhatian banyak pengguna kripto dan dinobatkan sebagai salah satu crypto presale terbaik 2025 setelah mengumpulkan lebih dari $16,6 juta.

Best Wallet Token: Dari Keamanan hingga Fitur Staking dengan APY Tinggi

Stablecoin melambangkan keamanan dan stabilitas di tengah lanskap kripto yang volatil. Best Wallet mengikuti filosofi yang sama, menawarkan gerbang yang lebih aman, andal, dan transparan untuk melindungi aset pengguna.

Best Wallet adalah dompet panas non-kustodian yang berfokus pada versi seluler, mendukung hingga 6 jaringan, dengan rencana ekspansi dukungan ke 60+ jaringan.

Ini merupakan salah satu dompet wallet crypto yang tumbuh dengan sangat cepat di pasar, dilengkapi dengan alat DeFi terintegrasi yang memungkinkan pengguna memantau grafik harga nyata dan riwayat perdagangan di bursa DEX blockchain utama dari satu antarmuka.

Selain menawarkan perlindungan yang tak tertandingi untuk aset kripto dengan kode sandi, 2FA, dan biometrik, proyek ini sedang mengembangkan fitur canggih lain, seperti anti-penipuan, peluncuran kartu debit kripto (BEST Card) untuk transaksi sehari-hari, manajemen portofolio, perdagangan derivatif, dan aggregator staking.

Inti dari ekosistem Best Wallet adalah Best Wallet Token (BEST), salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang sebelum periode bull run berikutnya. Pemegang token dapat menikmati berbagai kasus penggunaan di dalam ekosistem, seperti:

Diskon biaya transaksi

Akses awal ke proyek kripto potensial dan terverifikasi

Hak suara dan tata kelola

Imbalan staking lebih tinggi

Didukung oleh basis pengguna yang terus berkembang, presale Best Wallet Token (BEST) telah berhasil mengumpulkan lebih dari $16,6 juta. Dompet whale mulai menumpuk $BEST, dengan beberapa pembelian besar senilai $70.200 dan $50.900.

Saat ini token $BEST ditawarkan dengan harga $0,025825, harga terendah sebelum token listing di bursa. Investor yang bergabung dalam presale dapat menikmati imbalan pasif melalui mekanisme staking dengan nilai 79% APY.

Prediksi Harga Best Wallet Token

Harga presale yang saat ini ditawarkan untuk token $BEST menjadi peluang berharga bagi investor cerdas untuk masuk ke dalam proyek ini. Jumlah dana yang terkumpul menegaskan bahwa Best Wallet Token memiliki daya tarik dan dinilai sangat potensial, bahkan mungkin menjadi koin naik 1000x.

Analis kami memprediksi token $BEST dapat mencapai harga $0,051903 pada akhir tahun 2025. Tahun 2026, ketika tingkat adopsi kripto dan kebutuhan akan dompet kripto meningkat, $BEST diperkirakan akan diperdagangkan di sekitar $0,143946. Silakan baca artikel mengenai prediksi harga Best Wallet Token untuk mendapatkan referensi lebih lengkap.

Milestone 500 juta pengguna Tether membuktikan bahwa stablecoin adalah masa depan keuangan global. Best Wallet membawa masa depan itu ke ujung jari Anda, memberikan pengguna ritel alat untuk menukar, staking, dan menyimpan aset digitalnya dengan kekuatan keamanan setara institusi.

Jika Anda tertarik dengan token $BEST, bacalah panduan kami tentang cara beli Best Wallet Token agar dapat membeli token ini secara aman langsung dari situs resminya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.