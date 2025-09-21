Saat sebagian besar investor ritel masih bertanya-tanya apakah waktu tepat untuk masuk pasar telah tiba, para whale crypto justru sudah bergerak cepat. Dalam beberapa hari terakhir, arus akumulasi dan aksi profit-taking miliaran rupiah telah tercatat pada berbagai token besar—mulai dari Ethereum dan Solana, hingga token baru seperti ASTER dan PUMP.

Namun di balik semua aktivitas ini, sebuah nama yang relatif baru mulai mencuat dalam radar para analis dan investor awal: Bitcoin Hyper ($HYPER).

Apa yang mereka tahu dan mungkin Anda lewatkan? Mari kita kupas seluruh dinamika ini dari sudut pandang whale, data on-chain, dan momentum presale yang sedang berkembang cepat.

Ethereum: Aksi Akumulasi Terbesar Sejak 2018, Supply Shock Semakin Nyata

Data dari platform on-chain terkemuka seperti Glassnode dan Lookonchain menunjukkan bahwa investor besar Ethereum kembali melakukan pembelian agresif. Dalam 4 bulan terakhir, wallet dengan kepemilikan 1.000–10.000 ETH telah menambahkan 818.410 ETH, senilai sekitar $2,5 miliar (Rp41,617 triliun).

Sementara itu, wallet berisi lebih dari 10.000 ETH juga melonjak ke angka 1.200—tertinggi sejak puncak bullrun tahun 2021.

Yang lebih mengejutkan, cadangan ETH di exchange besar terus menipis. Dengan harga ETH saat ini di kisaran $4.410 (Rp7347800), pasar bisa jadi sedang bersiap untuk “supply squeeze” besar.

Para analis memproyeksikan bahwa jika pola akumulasi ini mengikuti sejarah 2018, Ethereum bisa saja bergerak menuju harga lima digit—bahkan mencapai $15.000–$25.000 (Rp249 juta–Rp416 juta) sebagaimana diprediksi oleh Tom Lee.

Chainlink: Pola Pennant Bullish Didukung Akumulasi Whale

Chainlink juga tidak kalah menarik. Selama 48 jam terakhir, whale wallet yang memegang antara 100.000–1 juta LINK telah membeli 2 juta token LINK, saat harga berkonsolidasi di kisaran $24 (Rp399.528).

Whales bought nearly 2 million Chainlink $LINK in the last 48 hours! pic.twitter.com/ZHlX81KBBl — Ali (@ali_charts) September 19, 2025

Menurut analis teknikal Batman, LINK saat ini sedang membentuk bullish pennant yang sangat rapi di antara support $22–$23 dan resistance di $25–$26.

Michaël van de Poppe, analis teknikal terkemuka, juga menyoroti LINK sebagai salah satu struktur terbaik di pasar saat ini, dengan potensi reli hingga 160% terhadap BTC, jika breakout terjadi dari zona resistensi utama di 0.0004389 BTC.

$LINK has one of the best setups in the space, right now. pic.twitter.com/MZluRHbx6I — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 18, 2025

Tambahan data dari CryptoQuant menunjukkan cadangan LINK di bursa telah turun ke 159 juta token, angka terendah sejak Juni 2022—menandakan pasokan yang semakin ketat, dan potensi lonjakan harga jika permintaan meningkat.

Solana: Kombinasi Aksi Borong dan Realisasi Profit yang Terukur

Solana ($SOL) menunjukkan dinamika unik. Di satu sisi, whale wallet “HsYrgw” baru saja menambahkan 11.233 SOL senilai $2,75 juta (Rp45,778 miliar), hanya seminggu setelah membeli $16 juta SOL. Ini mengindikasikan keyakinan terhadap potensi reli lanjutan, terutama menjelang persetujuan ETF Altcoin Season yang sedang diproses di SEC AS.

Namun, sisi lain menunjukkan aksi ambil untung dari token terkait ekosistem Solana.

Dua whale wallet—6AkVuG dan 58teLV—baru saja menjual total 738,98 juta token PUMP (Solana-based memecoin) dengan nilai transaksi mencapai $5,22 juta (Rp86,936 miliar). Keuntungan yang diraih masing-masing mencapai 149% dan 133%, hanya dalam dua bulan.

Smart whales are dumping $PUMP they bought two months ago to lock in profits! 6AkVuG sold 466.74M $PUMP($3.27M) 6 hours ago, making a profit of $1.96M(+149%). 58teLV sold 272.24M $PUMP($1.95M) 11 hours ago, making a profit of $1.16M (+133%).https://t.co/uKCfxj91hB… pic.twitter.com/ott8awY7Ww — Lookonchain (@lookonchain) September 20, 2025

Harga SOL saat ini stabil di sekitar $240 (Rp3.995.280), dan analis memperkirakan potensi kenaikan jangka pendek sebesar 20%, mirip dengan pola pergerakan historis milik Binance Coin (BNB).

ASTER dan Potensi Jaringan Multi-Chain: Whale Masuk dengan Strategi Akumulasi

Astar Network ($ASTER) juga mencatat aksi pembelian besar.

Dalam waktu hanya 7 jam, sebuah whale wallet membeli 6,486 juta ASTER senilai $7,595 juta (Rp126,465 miliar) dengan harga rata-rata $1,17 (Rp19.518).

In the past 7 hours, a whale bought 6.486M $ASTER, worth $7.595M, at a price of $1.17 each. Addresses: – 0x734c92135eb462B8Ba5A5edfe4000c5d7f6a6eC4

– 0x793a3e8a1f0e19719bfa39288436958bcd475dc4 Data @nansen_ai pic.twitter.com/NPGY1TAl3V — Onchain Lens (@OnchainLens) September 20, 2025

Astar dikenal sebagai platform yang menjembatani Ethereum dan Polkadot. Dengan proyek Web3 dan infrastruktur dApps yang sedang berkembang, whale melihat ASTER sebagai calon pemain besar berikutnya di sektor interoperabilitas blockchain.

Data dari Nansen menunjukkan peningkatan aktivitas wallet aktif sebesar 15% dalam seminggu, dan volume perdagangan mulai melonjak di bursa seperti Binance dan OKX. Jika harga berhasil menembus resistance di $1.25, ASTER bisa menjadi katalis altseason berikutnya.

Bitcoin Hyper: Proyek Baru yang Diam-diam Mengumpulkan Ratusan Miliar

Di tengah hiruk-pikuk akumulasi ETH dan LINK, serta aksi ambil untung PUMP dan SOL, satu proyek presale bernama Bitcoin Hyper ($HYPER) mulai menunjukkan pertumbuhan eksponensial.

Proyek ini adalah Layer-2 untuk Bitcoin yang menggunakan Solana Virtual Machine (SVM) untuk memungkinkan transaksi cepat, murah, dan mendukung staking serta dApps.

Saat ini, presale telah mengumpulkan $17,33 juta (Rp288,562 miliar) dari target $17,62 juta. Harga token masih berada di $0.012955 (Rp215) dan akan naik setelah target tercapai.

Yang menarik, ratusan transaksi wallet ritel mulai tercatat setiap jam, di antaranya:

Pembelian 50.400 $HYPER senilai $653 (Rp10,8 juta)

Pembelian 21.400 $HYPER senilai $277 (Rp4,6 juta)

Pembelian 3.400 $HYPER senilai $44 (Rp730.468)

Arsitektur Teknologi Bitcoin Hyper: Layer-2 yang Siap Dipakai

Bitcoin Hyper terdiri dari empat tahap kerja utama:

Bridge: Pengguna mengirim BTC ke alamat Bitcoin, diverifikasi oleh smart contract, dan dicetak BTC Layer-2 di jaringan Bitcoin Hyper. Layer-2 Operation: Transaksi instan, staking, DeFi, dan peluncuran meme coin bisa dilakukan. ZK-Rollup Verification: Transaksi diringkas dengan ZK Proofs, dan disinkronkan ke jaringan Bitcoin asli. Withdrawal: BTC bisa dikembalikan ke Layer-1 secara trustless dan otomatis.

Arsitektur ini secara teknis melampaui Lightning Network, dengan throughput setara Solana dan keamanan level Bitcoin.

Tokenomics, Fitur, dan Potensi ROI $HYPER

$HYPER adalah token asli jaringan Bitcoin Hyper, dengan utilitas sebagai berikut:

Digunakan untuk transaksi dan staking.

Dipakai untuk voting governance.

Reward staking hingga 67% per tahun.

Presale saat ini masih di fase awal, dan harga akan naik secara bertahap. Dengan proyeksi analis menyebutkan potensi harga mencapai $0.21–$0.30 (Rp3.329–Rp4.993), investor awal bisa meraih ROI hingga 1.500% dalam 6–12 bulan.

Fitur utama lainnya termasuk:

Infrastruktur untuk meme coin di Bitcoin.

Trustless Bridge ke ETH, BNB, dan Solana.

Kompatibel dengan wallet seperti Best Wallet dan MetaMask.

100% presale tanpa VC allocation (komunitas-first).

Waktu Hampir Habis: Bitcoin Hyper Masuk Fase Akhir Presale

Dengan jumlah dana yang sudah terkumpul mencapai $17,336,031 (Rp288,562 miliar) dari target $17,625,523 (Rp293,637 miliar), presale Bitcoin Hyper nyaris memasuki fase penutupan. Setelah angka tersebut tercapai, harga akan naik secara otomatis—dan investor baru tidak akan lagi mendapatkan harga termurah saat ini di $0.012955 (Rp215) per token.

Yang menarik, ekosistem staking di Bitcoin Hyper sudah aktif, dengan total reward sebesar 199,77 HYPER per blok Ethereum. Reward ini didistribusikan selama 2 tahun dan bisa diklaim begitu fitur claim resmi dirilis.

Dengan lebih dari 787 juta token HYPER telah di-stake, partisipasi komunitas terus meningkat, menjadikan Bitcoin Hyper bukan hanya sebagai investasi, tetapi juga aset aktif yang menghasilkan.

Strategi: Bagaimana Investor Ritel Bisa Masuk Sebelum Terlambat?

Jika Anda adalah investor ritel yang ingin mengikuti pola whale, namun dengan modal yang lebih kecil, Bitcoin Hyper menyediakan jendela peluang yang sangat jelas:

Beli sekarang sebelum presale berakhir dan harga naik.

sebelum presale berakhir dan harga naik. Gunakan fitur staking untuk mengunci token dan memperoleh yield pasif 67% per tahun .

. Pantau pengumuman terkait listing di exchange besar—yang diproyeksikan akan terjadi dalam Q1 2026.

Anda bisa membeli $HYPER langsung di situs resmi menggunakan ETH, USDT, BNB, atau kartu kredit. Token akan diklaim melalui jaringan Solana atau Ethereum, tergantung metode pembayaran Anda.

