Gelombang terbaru amandemen S-1 menunjukkan bahwa persiapan akhir untuk ETF XRP spot sedang berlangsung. Hal ini memicu lahirnya optimisme baru terhadap prediksi harga XRP dalam beberapa minggu ke depan.

Seperti diketahui, ETF spot kerap memicu lonjakan harga bagi sebuah mata uang kripto. Namun, apakah dengan diluncurkannya ETF XRP spot akan dapat memicu XRP menyentuh level harga $1.000? Mari kita ulas potensi kenaikan harga XRP dalam artikel ini.

Peluncuran ETF XRP Spot Semakin Dekat

Beberapa pengajuan terbaru kini mencakup kode ticker resmi, rincian yang disebutkan oleh Nate Geraci, salah satu pendiri ETF Institute, sebagai tanda bahwa altcoin tersebut sudah mendekati persetujuan.

Another batch of S-1 amendments rolling in on spot xrp ETFs… Bitwise, Franklin, 21Shares, WisdomTree, Grayscale, & Canary. Several include ticker symbols. Getting close. pic.twitter.com/TY24kTY6MI — Nate Geraci (@NateGeraci) October 10, 2025

Analis ETF senior Bloomberg, Eric Balchunas, mencatat bahwa S-1 ini merupakan hambatan terakhir untuk persetujuan setelah perubahan prosedural besar-besaran oleh SEC.

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

Penerapan standar pencatatan umum oleh lembaga tersebut telah menghilangkan kebutuhan untuk pengajuan 19b-4. Dengan demikian, hanya formulir pendaftaran S-1 yang perlu untuk ditinjau.

Dalam kerangka ini, XRP telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga dapat diproses dengan cepat untuk persetujuan dan membuka jalan bagi eksposur spot yang diatur di pasar TradFi AS.

Prediksi Harga XRP: Apakah ETF Menjadi Katalis yang akan Mendorong XRP ke $1.000?

Permintaan baru di pasar TradFi dapat memberikan momentum yang dibutuhkan XRP untuk mengonfirmasi penembusan pola segitiga naik. Pola ini telah berlangsung selama sekitar setahun terakhir.

Kendati peristiwa likuidasi massal akhir pekan lalu telah menggugurkan sebagian besar pola bullish jangka pendek, struktur yang lebih luas ini masih tetap berlaku.

Indikator momentum kini kembali fokus pada breakout, mengonfirmasi $1.50 sebagai potensi terendahnya.

RSI telah berbalik tajam setelah turun ke zona oversold di level 30, sementara histogram MACD menunjukkan kemungkinan pembentukan level terendah di bawah garis sinyal. Hal ini menandakan pembeli kembali masuk ketika penjual kehilangan momentum.

Tingkat breakout kunci berada di $3,40, level resistensi yang telah membatasi kenaikan sepanjang pola. Setelah berubah menjadi support, XRP berpotensi reli 210% menuju target teknis $8.

Dalam jangka pendek, para trader sebaiknya memantau rebound dari zona permintaan $2,70 untuk mengonfirmasi support yang lebih tinggi guna tren naik yang berkelanjutan.

Melihat lebih jauh, ekspansi eksposur ke pasar TradFi AS dan pemotongan suku bunga AS untuk mendorong sentimen risiko dapat membawa XRP menuju $15 atau setara Rp248.769 (kurs 1 USD = Rp16.584) hingga 2026—menggambarkan potensi kenaikan 500%.

Meskipun saat ini target harga $1.000 masih jauh, titik-titik sentuh baru untuk aliran modal utama ini menciptakan dasar yang kuat untuk mewujudkan target tersebut dalam jangka panjang.

PEPENODE: Cara Baru untuk Menghasilkan Pendapatan dari Kripto

Pepe telah mendominasi dunia meme coin pada siklus sebelumnya, mengubah katak viral menjadi salah satu budaya terbesar di dunia kripto. Kini, dengan memanfaatkan energi yang sama, PEPENODE memberikan sentuhan baru yang tidak pernah dimiliki oleh versi aslinya, yaitu penghasilan pasif yang nyata.

Koin meme lain pernah mencoba hal serupa, seperti Shiba Inu yang memperkenalkan fitur staking. Namun, PEPENODE selangkah lebih maju dengan menghadirkan platform dengan model ‘Mine-to-Earn’.

Sesuai namanya, Mine-to-Earn merupakan cara untuk mendapatkan penghasilan dari aktivitas penambangan kripto. Perbedaannya, Anda tidak membutuhkan perangkat keras canggih apapun untuk melakukan hal ini.

Platform PEPENODE memungkinkan pengguna melakukan penambangan secara virtual, memanfaatkan node penambangan digital yang dapat digunakan untuk membangun rig virtual. Artinya, Anda hanya perlu login ke platform PEPENODE, membeli node menggunakan token $PEPENODE, mengembangkan rig, dan menerima imbalan dalam bentuk koin meme populer.

Menariknya, PEPENODE menerapkan mekanisme deflasi token, di mana 70% dari jumlah token $PEPENODE yang dibelanjakan untuk membeli node akan dibakar secara permanen. Mekanisme ini memungkinkan terjadinya kelangkaan token di masa depan, terutama mengingat jumlah pasokan token yang terbatas.

Apabila kelangkaan terjadi dan permintaan terus meningkat, harga $PEPENODE secara teori akan terus terdongkrak naik.

Token $PEPENODE saat ini masih ditawarkan melalui presale dengan harga $0,0011005 per token. Dengan harga token yang masih sangat murah, ini menjadi kesempatan para pengguna untuk membeli $PEPENODE sebanyak mungkin dan membangun rig penambangan mereka sekuat mungkin.

PEPENODE juga menawarkan opsi staking dengan imbalan mencapai 707% APY yang dapat menjadi sumber penghasilan pasif lainnya. Selain itu, para penambang juga dapat bersaing untuk memuncaki papan klasemen dan mendapatkan insentif tambahan dalam bentuk $PEPE, $FARTCOIN, maupun koin meme populer lainnya.

Presale PEPENODE Raup $1,8 Juta dan Terus Bertambah

Usia presale PEPENODE masih sangat muda, tetapi dalam waktu singkat tersebut, proyek ini telah mendapatkan lebih dari $1,8 juta. Alasannya jelas, platform PEPENODE menawarkan berbagai opsi untuk mendapatkan penghasilan pasif bagi pemegang token.

Selain itu, mekanisme pembakaran token yang diterapkan juga memungkinkannya menjadi koin naik 1000x.

Proyeksi pertumbuhan PEPENODE memang sangat menjanjikan, terutama dikarenakan potensi pasar penambangan digital yang mencapai $18,11 miliar pada 2030. Apabila Anda tertarik dengan proyek ini, kami sarankan untuk mempelajari potensi pertumbuhan $PEPENODE secara lebih komprehensif yang telah kami siapkan dalam artikel prediksi harga PEPENODE.

Segera kunjungi situs web resmi PEPENODE untuk mengklaim harga diskon token $PEPENODE sebelum naik pada tahap presale berikutnya. Anda dapat membelinya dengan menukarkan ETH/USDT/USDC/BNB dengan menggunakan dompet yang mendukung jaringan Ethereum seperti Best Wallet.

Anda juga dapat mengunjungi artikel kami yang secara khusus membahas tentang cara beli PEPENODE untuk mendapatkan panduan membeli token ini secara lebih lengkap.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.