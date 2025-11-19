3 crypto in guadagno nonostante il mercato ribassista secondo ChatGPT

Punti chiave

Diverse altcoin hanno chiuso in positivo il 19 novembre, segnalando una forza selettiva.

Starknet ha guidato il rimbalzo con un'impennata del +26%.

Anche SPX6900 (+14%) e Kaspa (+2-3%) hanno contrastato la flessione.

Con Bitcoin [NC] che ha testato nuovi minimi sotto i 90.000 dollari all’inizio di questa settimana e con la propensione al rischio in calo nel settore delle criptovalute, una manciata di altcoin ha registrato un andamento positivo il 19 novembre.

Con il down di Cloudflare registrato ieri, le azioni crypto sono in rosso fuoco e gli analisti stanno perdendo la testa, l’unica cosa che ci resta è mantenere la calma e acquistare durante il calo. Abbiamo chiesto a ChatGPT quali sono le criptovalute più promettenti che stanno attivamente contrastando il crollo del mercato.

Starknet (STRK): la migliore criptovaluta da comprare oggi?

Un rollup zk/validity su Ethereum, creato da StarkWare, ha sovraperformato il mercato delle criptovalute oggi. Starknet [NC] ha guidato il rimbalzo, salendo di circa il +26% (24 ore) a circa $ 0,226, il che lo rende una delle migliori criptovalute da acquistare oggi. Anche la performance a sette giorni è decisamente positiva, sottolineando la forza relativa di alcuni nomi L2.

Il token STRK è progettato per le commissioni di rete, lo staking (per contribuire a garantire il consenso durante la decentralizzazione della rete) e la governance (votazione tramite wrapped vSTRK).

SPX6900: l’unica moneta meme che dà belle sensazioni?

SPX6900 (SPX), una meme coin con un marchio ironico rivolto alla cultura di Internet/finanza, ha aggiunto circa il +14% (24 ore), estendendo una sacca di slancio negli asset meme che hanno sovraperformato le criptovalute più ampie oggi.

È emesso su Ethereum e scambiato principalmente su DEX/piattaforme di lancio, posizionandosi come un progetto di intrattenimento/community piuttosto che come un’azione su un indice azionario. Il sito del progetto declina esplicitamente qualsiasi associazione con azioni o indici. In breve, è prima di tutto un’utilità narrativa/community, poi una parodia di un indice finanziario.

Prezzo di Kaspa (KAS) oggi: l’unico PoW che funziona bene

Kaspa (KAS) ha registrato un movimento del +2-3% (24 ore), uno dei pochi titoli a grande capitalizzazione proof-of-work a registrare rialzi nonostante il soft tape altrove.

Kaspa punta a un throughput elevato e a conferme rapide consentendo blocchi paralleli in un DAG anziché in una singola catena. È stato lanciato in modo equo (senza ICO/premine) a novembre 2021 e viene utilizzato come valuta digitale decentralizzata sulla sua piattaforma nativa L1.