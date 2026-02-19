Arthur Hayes avverte: la divergenza tra Bitcoin e Nasdaq segnala stress della liquidità in dollari

Il co-fondatore di BitMEX, Arthur Hayes, ha lanciato un avvertimento ponderato sulla divergenza tra Bitcoin e Nasdaq, suggerendo un imminente stress nella liquidità in dollari. Hayes sostiene che questa divergenza, esacerbata dal calo dei flussi istituzionali dai massimi dell’asset di ottobre 2025, funga da indicatore anticipatore di una più ampia stretta creditizia guidata dai cambiamenti economici legati all’IA.

Il grafico sopra mostra il rapporto tra il prezzo di Bitcoin e il valore dell’indice Nasdaq 100. Un rapporto in crescita indica che Bitcoin sta sovraperformando il Nasdaq 100, mentre un rapporto in calo suggerisce il contrario.

Egli descrive Bitcoin come l'”allarme antincendio della liquidità fiat globale”, intendendo che tende a reagire più rapidamente e sensibilmente ai cambiamenti nelle condizioni del credito fiat rispetto alle azioni tradizionali.

L’attuale scissione, sostiene, indica una contrazione della liquidità in dollari e un imminente evento creditizio deflazionistico.

Divergenza Bitcoin-Nasdaq: la rottura della correlazione

Per gran parte dell’era post-2020, Bitcoin è stato scambiato in sincronia con i titoli tecnologici, fungendo da proxy per la propensione al rischio. Tuttavia, l’attuale separazione, in cui il Nasdaq rimane tonico mentre Bitcoin tende al ribasso, segnala una potenziale frattura nei meccanismi di mercato sottostanti. Hayes ha ipotizzato nel suo ultimo saggio, ironicamente intitolato “This Is Fine”, che le crypto spesso reagiscano per prime ai cambiamenti nelle condizioni del credito fiat.

“This Is Fine” is an essay on why $BTC is predicting an AI-adoption driven financial crisis which will be “solved” with printed monay!https://t.co/sp2NBHWorM pic.twitter.com/RTtEbogYAR — Arthur Hayes (@CryptoHayes) February 17, 2026

Mentre le azioni scontano efficacemente gli utili futuri, le crypto sono più sensibili alla liquidità netta in dollari, riferendosi alla disponibilità di contante nel sistema bancario rispetto agli asset drenati da strumenti come il programma di reverse repo della Federal Reserve. Questa divergenza suggerisce che, mentre il mercato azionario non ha ancora scontato la stretta creditizia, il mercato crypto sta già reagendo alla rimozione dei cuscinetti monetari.

Cosa segnala l’allarme liquidità di Arthur Hayes per i flussi istituzionali di Bitcoin

La divergenza tra Bitcoin e Nasdaq è netta: Bitcoin ha faticato a ritrovare slancio, mentre le grandi aziende tecnologiche rimangono resilienti. Hayes attribuisce questo ai primi tremori di una contrazione del credito guidata dall’IA che sta influenzando la stabilità del lavoro e le insolvenze sui prestiti.

I recenti dati sui flussi sembrano confermare la tesi della liquidità. Mentre i titoli tech mantengono il loro valore, i cali di prezzo di Bitcoin hanno seguito l’indebolimento dell’interesse istituzionale, riflettendo uno spostamento verso il risk-off tra i trader. Inoltre, i prodotti crypto hanno registrato un deflusso netto di 1,7 miliardi di USD recentemente, convalidando l’ipotesi che il capitale stia uscendo dal settore mentre la liquidità si restringe.

Nonostante la price action negativa a breve termine, non tutti i gruppi stanno capitolando. Le analisi indicano che i possessori di ETF Bitcoin hanno subito un crollo del 44% pur mantenendo “mani di diamante”, rifiutandosi di vendere durante il ribasso. Questa biforcazione tra i flussi di liquidità a breve termine e la convinzione dei detentori a lungo termine complica il segnale ribassista.

Prospettive sul prezzo di Bitcoin: livelli chiave da monitorare

I trader stanno ora osservando zone tecniche critiche per valutare la validità della prospettiva ribassista sulla liquidità di Hayes. Se il distacco dovesse persistere, Bitcoin potrebbe affrontare un’ulteriore pressione al ribasso testando il livello di supporto di 60.000 USD. Una rottura al di sotto di questa soglia psicologica potrebbe aprire la strada verso i minimi estivi intorno a 50.000 USD.

Al contrario, le dinamiche dell’offerta offrono un quadro misto. Mentre le riserve di Bitcoin sugli exchange sono aumentate in alcune sedi, indicando una potenziale pressione sul lato vendita, la persistente calma dei detentori a lungo termine suggerisce che un floor potrebbe essere vicino. L’esito dipenderà probabilmente dal fatto che lo stress creditizio “guidato dall’IA” anticipato da Hayes si materializzi nei parametri bancari più ampi.

Finché la correlazione non permetterà un chiaro orientamento direzionale, una rottura al di sotto degli attuali livelli di consolidamento fungerebbe da conferma dello scenario di stress della liquidità.

