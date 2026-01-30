Punti chiave

La capitalizzazione di mercato di Bitcoin è diminuita di circa 85 miliardi di dollari dopo un calo del 5,83% fino a 84.437 dollari in meno di quattro ore.

Oltre 500 milioni di dollari in posizioni a leva sono stati liquidati sull’intero mercato crypto, di cui 471 milioni provenienti esclusivamente da posizioni long.

Il crollo è coinciso con l’apertura in negativo dei mercati azionari statunitensi, colpendo contemporaneamente diverse asset class, tra cui oro e argento.

Bitcoin è crollato sotto quota 83mila in un improvviso crash che ha spazzato via 85 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato e innescato oltre 200 milioni di dollari in liquidazioni nel giro di poche ore.

La principale criptovaluta, Bitcoin (BTC), ha appena cancellato oltre 85 miliardi di dollari della sua capitalizzazione di mercato in meno di quattro ore, registrando più di 200 milioni di dollari in liquidazioni nello stesso arco di tempo, subito dopo l’apertura dei mercati USA.

Al momento della stesura di questo contenuto, BTC veniva scambiato a 84.437 dollari, in calo del 5,83% nelle ultime 24 ore, secondo CoinMarketCap al 29 gennaio. Con una capitalizzazione prossima a 1.700 miliardi di dollari, Bitcoin ha quindi perso circa 85 miliardi in un crash improvviso che ha colpito l’intero mercato crypto. Il volume di scambi nelle 24 ore è aumentato del 20%, raggiungendo i 51 miliardi di dollari, pari al 3% della market cap.

Il crollo è iniziato pochi minuti dopo l’apertura in rosso dei mercati azionari statunitensi il 29 gennaio. Nella stessa giornata, S&P 500, indice del dollaro USA, oro, argento e altri asset principali hanno registrato perdite intraday.

Tuttavia, un ritorno in questa area di prezzo era già stato previsto da analisti di rilievo come CrypNuevo, che da oltre un mese avvertiva della possibilità che BTC dovesse tornare nella fascia tra 80.000 e 84.000 dollari prima di puntare a nuovi massimi sopra i 100.000 dollari.

Trader crypto colpiti da 500 milioni di dollari di liquidazioni in 4 ore

Questo forte ribasso ha innescato una nuova cascata di liquidazioni, in gran parte da posizioni long, in un periodo molto breve (quattro ore), secondo i dati di CoinGlass.

In totale, 500 milioni di dollari sono stati cancellati dalle posizioni a leva nelle ultime quattro ore, di cui 471 milioni provenienti da posizioni long. Solo Bitcoin ha registrato 206 milioni di dollari in liquidazioni nello stesso intervallo di tempo, con 202 milioni legati a posizioni long.

Su un orizzonte temporale più ampio, oltre 200.000 trader crypto hanno subito più di 800 milioni di dollari in liquidazioni nelle ultime 24 ore. La singola liquidazione più grande è avvenuta sulla coppia BTC-USD su Hyperliquid, per un valore nominale di 31 milioni di dollari, ed era una posizione long. Nonostante l’entità del dato, queste liquidazioni restano lontane dai 19,35 miliardi di dollari registrati il 10 ottobre.

Bitcoin e le altre criptovalute potrebbero ora essere pronti a un rimbalzo, dopo aver eliminato queste aree di liquidazione al ribasso accumulate dalla fine del 2025. Tuttavia, ciò dipenderà dal contesto macroeconomico e geopolitico e da un possibile ritorno della liquidità “risk-on”, scenario che al momento rimane altamente incerto.

In questo contesto, JPMorgan ha spiegato che Bitcoin non si sta comportando come copertura contro il calo del dollaro USA, a differenza dei metalli preziosi come oro, argento e rame, che questa settimana hanno registrato forti rialzi.