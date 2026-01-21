Bitcoin crolla sotto i 90.000$: liquidazioni da 600M per i trader

Punti chiave

Bitcoin è scambiato in un trend ribassista al di sotto dell'indicatore 1D50EMA, scendendo brevemente sotto i 90mila $ e rimanendo attorno a questo livello.

Secondo recenti analisi, i prossimi livelli di supporto per BTC sono compresi tra $84.500 e $80,500, che potrebbero rappresentare la nuova destinazione per Bitcoin.

L'attuale calo ha liquidato circa 150mila trader per oltre 600 milioni di dollari, mentre ETH è in testa con liquidazioni per oltre 250 milioni di dollari.

Il prezzo del Bitcoin è sceso sotto il supporto psicologico dei 90.000 dollari, mentre l’oro continua a salire a massimi storici. Nelle ultime 24 ore, i trader di criptovalute hanno liquidato oltre 600 milioni di dollari, segnando il secondo giorno di perdite significative.

Dunque al momento Bitcoin viene scambiato a 90.180 dollari, appena al di sotto della media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA 1D50), che spesso indica un livello di elevata attività di trading, sia come supporto che come resistenza in un trend più ampio. Intraday, la principale criptovaluta scambiata a un minimo di 89.825 dollari al momento della stesura di questo articolo, fa registrare un ulteriore potenziale di ribasso.

BTC ora scende a un altro livello rilevante tra $ 80.500 e $ 84.500, e alcuni analisti come CrypNuevo stanno osservando quei livelli di supporto con interesse per una potenziale corsa alla liquidità e un rimbalzo al rialzo, come analizzato in un video di YouTube pubblicato il 20 Gennaio.

Liquidazioni da 600 milioni di dollari in 24 ore

Inoltre, il calo di oggi ha causato un’altra serie di liquidazioni, per un totale di oltre 600 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, secondo i dati CoinGlass, con Ethereum in testa alla classifica con 250 milioni di dollari, seguito da Bitcoin con 187 milioni di dollari di liquidazioni. Questo è il secondo giorno consecutivo di liquidazioni significative, ancora al di sotto dei quasi 900 milioni di dollari del 19 Gennaio.

Complessivamente, quasi 150.000 trader di criptovalute sono stati interessati da questi eventi, con la liquidazione più grande su Hyperliquid, pari a 6,80 milioni di dollari, sulla coppia ETH/USD. È interessante notare che, dei 250 milioni di dollari di liquidazioni subite da ETH, 234 milioni provenivano da posizioni lunghe. Lo stesso schema si ripete nelle liquidazioni lunghe globali, per un totale di 547 milioni di dollari su un totale di 600 milioni di dollari.

Attualmente il mercato sta reagendo alle incertezze macroeconomiche e i capitali stanno abbandonando gli asset rischiosi come BTC ed ETH, spostandosi verso asset rischiosi come oro e argento, che continuano a salire ai massimi storici.

Tuttavia, Michael Saylor continua a essere un segnale contrario, acquistando i massimi locali e preannunciando ulteriori cali di Bitcoin. Strategia ha appena ha acquisito 22.305 nuovi BTC per 2,13 miliardi di dollari, con una media di 95.500 dollari per crypto.