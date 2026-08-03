Bitcoin Hyper sfiora $33M: boom dei Layer 2 Bitcoin

Chi conosce a fondo le dinamiche di mercato sa che i momenti di incertezza macroeconomica e geopolitica rappresentano spesso le migliori finestre di accumulo. Nelle ultime 24 ore, la capitalizzazione complessiva del comparto crypto ha registrato una flessione dell’1,1%, assestandosi a $2.15 trilioni. Nel frattempo, i futures azionari statunitensi mostrano segnali di ripresa nel pre-market, in attesa dei dati chiave sull’occupazione e di una settimana densa di trimestrali societarie. Sul fronte delle materie prime, il petrolio flette in vista dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre Bitcoin si trova a scambiare intorno a $62.300 (in calo dell’1,7%).

Mentre il mercato spot rallenta, gli investitori ad alto rendimento stanno direzionando la propria liquidità verso progetti in fase iniziale con solidi fondamentali di utilità. Ne è la prova la prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER), che ha quasi completato il suo attuale obiettivo di finanziamento: mancano infatti meno di $7.000 per superare lo straordinario traguardo di $33 milioni raccolti. Questa forte trazione dimostra l’interesse istituzionale e retail verso soluzioni infrastrutturali capaci di risolvere i limiti storici di scalabilità della blockchain di Bitcoin.

La tesi di investimento: perché il Layer 2 di HYPER attrae smart money

Il valore intrinseco di Bitcoin Hyper (HYPER) risiede nella sua architettura tecnica. Il progetto mira a lanciare il Layer 2 più veloce sul mercato, integrando la throughput computazionale di Solana con la solidità di Bitcoin tramite prove a conoscenza zero (zero-knowledge proofs) per garantire transazioni istantanee e sicure ancorate alla chain principale.

Attrapetto un sistema di bridging automatizzato, gli utenti possono trasferire i propri BTC per operare nell’ecosistema DeFi (staking, scambi, acquisti e persino meme coin) a costi infinitesimali, superando le congestioni tipiche della rete principale.

Powerful technology means little if people find it difficult to use. Bitcoin Hyper is being designed to make every interaction feel simple, connected, and intuitive, from wallets and transactions to explorers and applications. Technology creates possibilities. Usability turns… pic.twitter.com/sFqOCUlk45 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) July 30, 2026

Dal punto di vista della tokenomics, il token HYPER ha una fornitura massima fissata a 21 miliardi di unità, con allocazioni strategiche destinate a sviluppo, marketing, liquidità per i listini e riserve di rete. Attualmente, il protocollo offre un incentivo di staking estremamente competitivo, pari al 36% di rendimento annuo (APY), ideale per chi vuole generare rendite passive prima del lancio ufficiale previsto per fine anno. Al momento, il prezzo d’ingresso in prevendita è bloccato a $0.0136841, con un incremento programmato per domani.

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Analisi macro: il caso Coldcard e le oscillazioni di Bitcoin

Il recente ritracciamento di Bitcoin a $62.300 è stato parzialmente catalizzato dal sentiment negativo derivante da una vulnerabilità del firmware nei portafogli hardware Coldcard. Questo exploit ha consentito la ricostruzione offline delle seed phrase, portando alla perdita di circa $89 milioni distribuiti su migliaia di indirizzi e spingendo molti utenti a trasferire temporaneamente i propri fondi sugli exchange per motivi di sicurezza.

Sul fronte macro, la chiusura positiva di venerdì scorso per Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq ha trovato parziale continuità nei contratti futures di lunedì mattina, trainati dall’attesa per i conti di colossi come McDonald’s, Costco e AMD. Al contrario, i mercati asiatici hanno registrato forti correzioni, con l’indice sudcoreano Kospi in calo di oltre il 5% e vendite diffuse sul settore dei semiconduttori in Giappone.

My expectations are that we're likely: – Seeing a Monday dump on the markets just like any case.

– Start trending upwards from Tuesday on as the interventions in the Yen proceed and the Dollar continues to weaken. If there are any cases of a Clarity Act approval, we're likely… — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 2, 2026

Secondo l’analista Michaël van de Poppe, la pressione ribassista del lunedì rientra nei normali pattern di mercato. Van de Poppe suggerisce che la debolezza del dollaro e le dinamiche legate allo yen potrebbero favorire una ripresa in settimana, creando un contesto favorevole per Ethereum e le altcoin ad alta utilità, specialmente in presenza di sviluppi normativi positivi.

Nota di rischio: Sebbene i Layer 2 su Bitcoin rappresentino uno dei trend più promettenti del ciclo attuale, gli investimenti in prevendita comportano rischi intrinseci legati alla volatilità del mercato e alle fasi di sviluppo del software. Si raccomanda di investire solo capitale che si è disposti a perdere.

Come posizionarsi nella prevendita di Bitcoin Hyper

Per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio con un asset infrastrutturale prima della quotazione sugli exchange, la partecipazione alla prevendita è immediata. È sufficiente collegare il proprio wallet Web3 al sito ufficiale della prevendita di Bitcoin Hyper e scambiare ETH, BNB, USDT, USDC o SOL, oppure procedere tramite carta di credito.

In alternativa, il token è disponibile direttamente all’interno dell’app Best Wallet (scaricabile su Google Play e Apple App Store) nella sezione dedicata ai progetti in arrivo. Selezionando l’opzione di acquisto e staking contestuale, è possibile iniziare a maturare il rendimento del 36% APY fin da subito. Il prezzo attuale di $0.0136841 rimarrà valido solo fino a domani, prima del prossimo step della prevendita.

Per rimanere aggiornati sulle milestone di sviluppo e sui futuri listing, è possibile seguire la pagina ufficiale X del progetto e unirsi al canale Telegram.