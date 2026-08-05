Bitcoin Hyper supera i $33 milioni: cresce la corsa ai Layer 2 su Bitcoin

I periodi di consolidamento laterale sono storicamente i migliori per individuare le gemme sottovalutate del mercato crypto. Mentre Bitcoin si attesta intorno a $64.100, muovendosi all’interno del canale tra $61.800 e $67.000 identificato da inizio luglio, e l’Ethereum si mantiene stabile a $1.870, gli investitori più attenti stanno spostando la loro attenzione verso soluzioni infrastrutturali ad alto potenziale. Con una capitalizzazione totale di $2,19 trilioni (+0,38% nelle ultime 24 ore), un indice Fear and Greed fermo a quota 38 (Paura) e liquidazioni giornaliere pari a $191,27 milioni, il mercato sta chiaramente cercando un catalizzatore di crescita.

Questo catalizzatore potrebbe essere rappresentato dalla scalabilità di Bitcoin. La prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER) ha appena superato lo straordinario traguardo dei $33 milioni di finanziamenti raccolti. Il dato conferma l’enorme interesse degli investitori per i Layer 2 (L2), reti secondarie concepite come vere e proprie autostrade digitali in grado di rendere le transazioni veloci ed economiche, ereditando al contempo la sicurezza granitica del network principale di Bitcoin.

Analisi della Proposta di Valore: Come Funziona il Layer 2 di Bitcoin Hyper

Dal punto di vista tecnologico, Bitcoin Hyper (HYPER) si propone di risolvere i limiti storici di congestione della blockchain di Bitcoin. Utilizzando un’architettura all’avanguardia che si ispira alla rapidità di esecuzione di Solana, il protocollo elabora le transazioni quasi istantaneamente e a costi irrisori.

Per gli utenti l’esperienza d’uso è estremamente fluida: è sufficiente trasferire i propri BTC in questo ambiente L2 ad alte prestazioni per utilizzarli in dApp e pagamenti quotidiani, con la possibilità di riportarli sulla mainnet di Bitcoin in qualsiasi momento. Questa flessibilità elimina le barriere d’ingresso tipiche della DeFi su Bitcoin, aprendo la strada a un’adozione di massa reale e non solo speculativa.

Speed and simplicity are essential for the next generation of Bitcoin apps. Bitcoin Hyper is building an ecosystem where interactions feel fast, smooth, and easy to understand, so users can focus on what they want to do instead of the technology behind it. Fast experiences… pic.twitter.com/8b4Q7eubEI — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 3, 2026

Tokenomics e Incentivi: Lo Staking al 36% APY come Driver di Accumulazione

Il token nativo HYPER si trova al centro dell’intero ecosistema, fungendo da carburante per le transazioni, utility per la governance e asset per la sicurezza della rete. Attualmente, nella fase di prevendita in corso, il token viene offerto al prezzo d’ingresso di $0,0136842, una valutazione che rimarrà attiva solo fino a domani prima del programmato incremento di prezzo.

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Per incentivare l’holding a lungo termine e ridurre la pressione di vendita al momento del listing, il team ha integrato un protocollo di staking che offre attualmente un rendimento annuo (APY) stimato del 36%. Questa dinamica permette ai primi partecipanti di incrementare la propria allocazione di token prima del lancio ufficiale sui mercati. La distribuzione strategica dei token (tokenomics) è strutturata per finanziare in modo equilibrato lo sviluppo tecnico, le campagne di marketing e la liquidità sugli exchange.

Nota di rischio: come per qualsiasi investimento in fase di prevendita (presale), è fondamentale considerare i rischi intrinseci legati alla liquidità iniziale, all’esecuzione della roadmap e alla volatilità generale del mercato delle criptovalute. Si raccomanda di investire solo capitale che ci si può permettere di perdere.

Sicurezza e Mercato: L’Exploit Coldcard da $114 Milioni Spinge la Ricerca di Nuove Soluzioni

Mentre i progetti emergenti attirano capitali, il settore della sicurezza deve fare i conti con vulnerabilità del passato. Una falla legata a un aggiornamento del firmware di Coldcard rilasciato a marzo 2021 ha recentemente permesso a un malintenzionato di ricostruire offline le chiavi private di diversi wallet. Il bilancio delle perdite, registrato in quattro ondate a partire da giovedì scorso, ammonta a circa 1.816 BTC (circa $114 milioni), sottratti a oltre 5.200 indirizzi. La quarta ondata di lunedì mattina ha confermato lo stesso pattern di attacco, costringendo Coinkite a rilasciare patch di sicurezza urgenti.

Questo incidente evidenzia la necessità di infrastrutture moderne e flessibili, soprattutto in un momento in cui l’azione dei prezzi di Bitcoin appare incerta. L’analista Daan Crypto ha sottolineato come la performance di Bitcoin all’inizio di agosto sia stata caratterizzata da una forte volatilità, in netto contrasto con i nuovi massimi storici registrati dai mercati azionari tradizionali.

$BTC Choppy price action indeed since August started. All over the place as stocks rallied hard and the S&P made new all time highs. https://t.co/NTkYWqPxei pic.twitter.com/otsP6zXSng — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) August 5, 2026

Come Accedere alla Prevendita di HYPER prima del Prossimo Round

Per gli investitori che desiderano posizionarsi sul progetto prima del prossimo aumento di prezzo, è possibile visitare il sito ufficiale della prevendita di HYPER. Il processo di acquisto è stato semplificato grazie all’integrazione con l’applicazione Best Wallet, scaricabile direttamente da Google Play o dall’Apple App Store.

La piattaforma supporta l’acquisto tramite diverse criptovalute, tra cui ETH, BNB, SOL, USDT e USDC, oltre alle tradizionali carte di credito e debito. Una volta completata la transazione, i token possono essere immediatamente inseriti nel protocollo di staking per iniziare a maturare il rendimento del 36% annuo.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi tecnici e sui futuri listing, è possibile seguire il canale X ufficiale di Bitcoin Hyper e unirsi alla community su Telegram.