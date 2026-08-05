Arthur Hayes, co-fondatore di BitMEX e chief investment officer di Maelstrom, intervenendo al podcast Bankless il 22 giugno 2026, ha sostenuto che circa 1,5 trilioni di dollari di debito legato all’IA emesso dalla fine del 2022 ha assorbito quasi tutta l’espansione dell’aggregato monetario M2 statunitense nello stesso periodo. Questo fenomeno avrebbe sottratto liquidità a Bitcoin, preparando il terreno per una crisi del credito che Hayes prevede supererà il collasso dei subprime del 2008, con un obiettivo di prezzo finale per Bitcoin di 1 milione di dollari per moneta.

Non si tratta di una semplice previsione di prezzo, ma di una tesi strutturale su una cattiva allocazione del capitale su una scala che, secondo Hayes, il sistema finanziario non ha mai affrontato prima, con Bitcoin nel ruolo di beneficiario residuo dell’inevitabile risposta politica.

Il meccanismo della crisi del credito AI: come il debito per le GPU diventa un rischio sistemico

Il meccanismo funziona in questo modo: il capitale che altrimenti avrebbe potuto puntare su Bitcoin è stato invece convogliato verso la costruzione di data center e cluster di GPU finanziati con debiti pluriennali. Hayes ha descritto il boom delle spese in conto capitale (capex) per l’IA come potenzialmente più grande della costruzione delle ferrovie del XIX secolo in termini di quota del PIL globale – e strutturalmente simile nella sua eventuale modalità di fallimento. Ha segnalato in particolare il disallineamento dei prestiti per le GPU, dove il finanziamento è ammortizzato in cinque o sei anni, mentre l’hardware IA all’avanguardia diventa funzionalmente obsoleto per i carichi di lavoro di frontiera in circa due anni.

Il secondo canale di trasmissione identificato da Hayes è la pressione competitiva sui prezzi derivante dai modelli di IA cinesi. Se i servizi di IA costruiti negli Stati Uniti fossero costretti a pareggiare i prezzi cinesi, le ipotesi di flusso di cassa che sostengono i prestiti per le GPU deteriorerebbero rapidamente. Come caratterizzato da Hayes durante il podcast, questo repricing dei flussi di cassa diventerebbe un evento creditizio e, in quanto tale, sarebbe più grave della crisi dei subprime.

Questa dinamica non è puramente speculativa. Un bollettino della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) sul credito privato legato all’IA ha documentato che questa classe di attività è passata da quasi zero a oltre 200 miliardi di dollari, rappresentando quasi l’8% del credito privato totale. Gli hyperscaler stanno spostando sempre più il debito per le infrastrutture IA fuori dai bilanci tramite veicoli societari ad hoc (SPV) e leasing operativi, creando quelli che la BRI descrive come canali di trasmissione occulti per eventuali shock.

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Stampa di moneta come risposta politica: perché Bitcoin cattura la rotazione

La tesi di Hayes è che, quando il ciclo del credito dell’IA si invertirà, il riflesso politico iniziale sarà familiare: le banche centrali e le autorità fiscali inietteranno liquidità per stabilizzare il sistema bancario. Il linguaggio usato nel podcast è stato diretto: le autorità cercheranno di “spalare denaro fiat” per arrestare una crisi descritta come il risultato di sei o sette anni di grossolana allocazione errata del capitale.

La variabile critica è dove approderà tale liquidità. Hayes ha sostenuto che, una volta che gli investitori avranno subito perdite legate all’IA su larga scala, il nuovo capitale – economico o meno – non tornerà nel settore dell’intelligenza artificiale perché questo non soddisferà più il suo costo del capitale. La destinazione alternativa, nel suo schema, è il crypto. Nel podcast ha osservato che questo capitale “va dritto alle cripto”, sottintendendo che Bitcoin assorba una quota sproporzionata della stampa di moneta dell’era della crisi proprio perché si trova al di fuori delle istituzioni e delle classi di attività danneggiate dal deconsolidamento.

Un Bitcoin a 1 milione di dollari implica un valore di rete di circa 21 trilioni di dollari – una cifra che richiede il tipo di iniezione di liquidità di emergenza capace di far sembrare piccola la risposta all’era COVID. Hayes non presenta questo come uno scenario base con una tempistica definita; durante il podcast ha ammesso che lo scoppio della bolla AI potrebbe arrivare “questo autunno” o “tra anni”. La tesi macro richiede una creazione di capitale su scala di crisi, non la graduale espansione monetaria attualmente in corso.

Percorsi Bull e Bear: cosa conferma o smentisce la tesi

La condizione di conferma per lo scenario di Hayes è una cascata di default o svalutazioni nel credito privato legato all’IA – in particolare tra i prestatori di GPU di fascia media e gli operatori di data center con leva finanziaria – che costringa a una risposta politica abbastanza ampia da espandere materialmente i bilanci delle banche centrali. In quello scenario, e se il capitale istituzionale tratterà Bitcoin come una copertura contro la svalutazione piuttosto che come un asset rischioso, la rotazione della liquidità descritta da Hayes diventa strutturalmente plausibile.

Il percorso di invalidazione è altrettanto chiaro: storicamente, la liquidità di emergenza in una crisi creditizia fluisce prima verso i Treasury, l’oro e i beni rifugio percepiti. La correlazione di Bitcoin con gli asset di rischio durante la fase acuta di un evento creditizio – come dimostrato nel marzo 2020 – giocherebbe contro la tesi di Hayes nelle prime fasi di un eventuale crollo. Sospettiamo che l’esito a breve termine più probabile sia un sell-off di Bitcoin insieme ai titoli azionari legati all’IA nello shock iniziale, prima che si materializzi qualsiasi rotazione verso asset scarsi.

Il posizionamento dello stesso Hayes al momento dell’intervista di giugno 2026 è istruttivo: si è descritto come “perennemente long su Bitcoin”, pur mantenendo una liquidità significativa in T-bill e avendo recentemente ridotto l’esposizione a token a beta più elevato, inclusi NEAR e Hyperliquid. La conservazione del capitale rispetto all’apprezzamento, ha osservato, è il modo in cui ha conservato “la maggior parte dei suoi soldi” attraverso molteplici cicli. La tesi del milione di dollari è un obiettivo per il picco del ciclo, non una posizione di trading a breve termine – e Hayes stesso la inquadra come un risultato macro probabilistico dipendente da una sequenza di eventi che non è ancora iniziata seriamente.

La questione analitica non è più se la spesa in conto capitale per l’IA sia insolitamente a leva – la documentazione della BRI sul debito ombra legato all’IA conferma che lo è. La domanda è se l’evento creditizio previsto da Hayes arriverà con una gravità tale da forzare una risposta politica della portata richiesta dalla sua previsione sul prezzo di Bitcoin, e se tale risposta raggiungerà Bitcoin prima di ogni altra cosa.