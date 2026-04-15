Bitcoin oltre 76.000$: perché il mercato guarda a HYPER tra tokenomics, L2 e finestra presale

Il recupero di Bitcoin sopra i $76,000 su alcuni exchange, con un massimo di due mesi registrato nella serata di ieri, non sta spostando l’attenzione solo sul prezzo di BTC. Per molti investitori, il punto chiave è un altro: quali progetti possono intercettare il nuovo flusso di capitale offrendo un’utilità concreta attorno all’ecosistema Bitcoin.

In questo quadro, Bitcoin Hyper (HYPER) si sta ritagliando uno spazio preciso. La sua proposta è semplice da leggere in chiave investibile: un Layer 2 BTC di prossimo lancio pensato per migliorare velocità, costi e programmabilità, restando ancorato alla sicurezza della chain principale. E il mercato, almeno fin qui, sta rispondendo con numeri tangibili.

La prevendita ha infatti superato i $32.4 milioni, un dato che spicca in un contesto in cui gli operatori stanno premiando strutture con narrativa forte ma soprattutto con una token economy già definita, una roadmap leggibile e un caso d’uso comprensibile anche fuori dalla nicchia tecnica.

L’upside potenziale passa da qui: utility del token, fase presale e repricing imminente

Bitcoin Hyper (HYPER) non viene presentato solo come un altro token legato a Bitcoin, ma come l’asset nativo di un’infrastruttura L2 che dovrebbe gestire gas fee, staking, governance e incentivi dell’ecosistema. In altre parole, la domanda per HYPER dipenderebbe dall’uso effettivo della rete se il progetto dovesse eseguire come previsto.

Un elemento che interessa particolarmente chi entra nelle primissime fasi è la tokenomics: l’offerta totale è di 21 miliardi di token, con allocazioni riservate a sviluppo, tesoreria, marketing, listing e ricompense per la community. È una struttura che punta a sostenere sia la crescita iniziale sia la successiva espansione dell’ecosistema.

Sul fronte del pricing, il dato operativo è chiaro: HYPER viene venduto a $0.0136786 per token e il prossimo aumento di fase è previsto domani, secondo il calendario della prevendita. Questo meccanismo a step è uno dei driver più seguiti nelle presale, perché crea una finestra temporale precisa per chi vuole entrare prima del repricing.

Le ricompense di staking, già attive per chi sceglie l’opzione buy-and-stake, sono attualmente indicate al 36% APY. È un fattore che può aumentare l’appeal per gli acquirenti iniziali, anche se va letto con realismo: rendimenti elevati in fase iniziale possono sostenere la partecipazione, ma non eliminano il rischio di esecuzione tipico di ogni progetto in presale.

Perché Bitcoin Hyper sta emergendo mentre su Bitcoin si riapre il fronte sicurezza

Il ritorno di BTC sopra i $76,000 coincide con una discussione sempre più concreta sul lungo termine della rete. Gli sviluppatori di Bitcoin hanno aggiornato la Bitcoin Improvement Proposal 361, intitolata “Post Quantum Migration and Legacy Signature Sunset”, per affrontare i rischi teorici legati al calcolo quantistico e alla possibile compromissione futura delle firme ECDSA.

La proposta prevede una transizione graduale: tre anni dopo l’attivazione, verrebbero bloccati i nuovi invii verso indirizzi legacy vulnerabili, pur lasciando possibile la spesa; cinque anni dopo, le vecchie firme ECDSA e Schnorr diventerebbero non valide, con il risultato di congelare di fatto le coin custodite in quei wallet. In una fase successiva, la ricerca dovrebbe valutare l’uso di prove a conoscenza zero come possibile strada di recupero.

Secondo stime basate su studi recenti, circa 6.7 milioni di BTC si trovano in indirizzi esposti a potenziali attacchi quantistici una volta che le chiavi pubbliche emergono on-chain. Il tema ha diviso la comunità Web3: da un lato c’è chi vede una migrazione forzata come incompatibile con il principio “your keys, your coins”, dall’altro chi ritiene che l’inazione possa compromettere valore e fiducia nell’intera rete.

Il confronto si è intensificato all’inizio di questo mese, quando Avihu Levy, CPO di StarkWare, ha condiviso su X un paper intitolato “Quantum-Safe Bitcoin Transactions Without Softforks”, nel quale propone un modello off-chain basato su puzzle hash-to-signature alimentati da GPU per alcuni UTXO.

La proposta è stata accolta con interesse ma anche con diverse obiezioni, soprattutto in merito alla scalabilità quotidiana e al problema delle chiavi già esposte. In ogni caso, questo dibattito sta riportando al centro due punti: Bitcoin deve continuare a difendere la sua sicurezza, ma al tempo stesso resta aperto il tema della sua usabilità su larga scala.

Il caso d’investimento: un Layer 2 BTC che punta su velocità, fee basse e programmabilità

È qui che il nuovo Layer 2 di Bitcoin Hyper cerca di costruire il proprio vantaggio competitivo. Il progetto è sviluppato sulla Solana Virtual Machine e punta a offrire finalità quasi istantanea e commissioni minime per casi d’uso come staking, DeFi, gaming Web3, trading on-chain e dApp.

Operativamente, gli utenti potranno depositare BTC in un bridge canonico non-custodial. Il sistema verificherà quindi le proof sull’L2, emetterà wrapped BTC equivalenti su Bitcoin Hyper e consentirà di utilizzare questi asset in modo molto più rapido rispetto ai tempi della chain principale.

I batch delle attività dovrebbero poi essere ancorati periodicamente a Bitcoin tramite state commitment, con l’obiettivo di mantenere il legame con la sicurezza proof-of-work dell’L1 e, allo stesso tempo, spostare fuori dalla main chain il carico operativo più pesante.

If you aren't right on the edge. You'll never find greatness. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/dkuzCAp8uP — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 13, 2026

In termini di narrativa di mercato, questo è un punto forte: mentre il layer base discute aggiornamenti lenti e sensibili sul piano del consenso, Bitcoin Hyper prova a posizionarsi come livello di esecuzione più agile, senza chiedere agli utenti di abbandonare l’universo Bitcoin. Se il mainnet arriverà entro la fine di quest’anno come previsto, il progetto potrebbe ottenere attenzione proprio dalla combinazione tra brand Bitcoin, utilità L2 e accesso anticipato via presale.

Accesso anticipato sì, ma con filtro sul rischio

Per chi valuta un ingresso, l’elemento più attraente è l’asimmetria tipica delle prevendite riuscite: prezzo ancora bloccato a $0.0136786, raccolta già oltre i $32.4 milioni e nuova fase in arrivo domani. Tuttavia, l’altra faccia della medaglia va esplicitata: finché mainnet, adozione reale e listing non saranno pienamente dispiegati, HYPER resta un’operazione ad alto rischio, più adatta a chi sa gestire volatilità e orizzonte speculativo.

Per orientarsi tra opportunità simili e capire come il mercato stia prezzando i progetti in fase iniziale, può essere utile confrontare HYPER con altre crypto presale da monitorare, così da valutare meglio struttura dell’offerta, incentivi e sostenibilità della narrativa nel medio periodo.

Chi vuole partecipare può farlo dal sito ufficiale di Bitcoin Hyper, collegando il proprio wallet e acquistando HYPER con ETH, BNB, USDT, SOL, USDC o carta bancaria. L’app mobile di Best Wallet offre un percorso più diretto, con download disponibili su Google Play e Apple App Store, e con accesso al token tramite la sezione “Upcoming Tokens”.

Dopo l’acquisto, gli utenti possono mettere in staking i token per iniziare a maturare l’APY del 36% mentre attendono mainnet e listing. Per seguire aggiornamenti su audit, sviluppo e passaggio alla prossima fascia di prezzo, il progetto rimanda ai canali ufficiali su X e Telegram.