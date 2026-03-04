Coinspeaker

Bitcoin riconquista i 73.000 dollari con un balzo degli ETF da 1,1 miliardi e la scommessa da 200 milioni di Strategy

Bitcoin (BTC) viene scambiato vicino ai 73.000 dollari, dopo una massiccia iniezione di capitale da 1,1 miliardi di dollari negli ETF Bitcoin spot statunitensi nell’ultima settimana. Nel frattempo, il presidente di Strategy Michael Saylor ha autorizzato un altro acquisto strategico, assorbendo di fatto 3.015 BTC dall’offerta.

Dopo un significativo periodo di contrazione, segnato da una scia di cinque settimane di deflussi netti che hanno frenato il sentiment, gli ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti hanno registrato circa 1,1 miliardi di dollari di afflussi netti nelle recenti sessioni di trading. Questa inversione segnala che gli allocatori istituzionali si stanno posizionando per una ripresa.

Accumulo istituzionale degli ETF: analisi dei dati

Il 3 marzo, IBIT ha catturato oltre il 50% dei 458,2 milioni di dollari di afflussi giornalieri. Ciò dimostra che la liquidità continua a consolidarsi attorno ai principali emittenti. Questo volume di acquisti rimuove efficacemente le monete dall’offerta circolante liquida, trasferendole in custodia in cold storage profondo.

L’improvvisa rinascita della domanda di ETF Bitcoin suggerisce che la coorte dello “smart money” consideri il recente calo a 60.000 USD come un’area di valore. Tuttavia, a differenza dei rally guidati dal settore retail, questo accumulo istituzionale viene eseguito tramite ordini algoritmici TWAP (prezzo medio ponderato nel tempo), progettati per ridurre al minimo l’impatto sul prezzo, mascherando potenzialmente la reale profondità della domanda attuale.

La tesoreria Bitcoin di Strategy: convinzione aziendale

Parallelamente agli afflussi degli ETF, Strategy ha continuato la sua aggressiva allocazione nella tesoreria aziendale. Il presidente Michael Saylor ha annunciato che la società ha acquisito ulteriori 3.015 BTC per circa 201 milioni di dollari.

Quest’ultima acquisizione porta le disponibilità totali di Strategy a 720.737 BTC, acquistati a un costo complessivo di circa 54 miliardi di dollari e a un prezzo medio di 75.985 USD. Mentre Strategy continua la sua serie di accumuli, agisce di fatto come un pozzo per l’offerta di monete disponibile, rimuovendo permanentemente questi asset dal flottante di trading attivo.

La convinzione di Saylor evidenzia una tendenza più ampia di adozione istituzionale delle cripto, in cui le tesorerie aziendali considerano Bitcoin non come un’operazione speculativa, ma come un asset di riserva a lunga durata.

Bitcoin riconquista i 73.000 dollari

I bull hanno riconquistato il livello di resistenza di 73.000 USD per invalidare la struttura dei massimi decrescenti che si stava formando sul grafico giornaliero. Una rottura netta sopra questo tetto, accompagnata da volumi sostenuti, innescherebbe probabilmente un movimento guidato dal momentum verso nuovi massimi storici.

