Bitcoin scende sotto i $ 86.000 – Perché le crypto sono in calo oggi

Ieri i mercati delle criptovalute hanno registrato una forte svendita, cancellando 136 miliardi di dollari di valore, mentre Bitcoin è sceso sotto gli 88.000 dollari. Il calo ha innescato 381 milioni di dollari di liquidazioni con leva finanziaria, sottolineando la continua volatilità causata dalla leva finanziaria. La capitalizzazione di mercato totale è scesa del 3,7% a 2,93 trilioni di dollari, con Ethereum in calo del 6,1% e le altcoin a seguire.

Al contrario, l’S&P 500 è sceso solo dello 0,3%. Gli analisti affermano che il mercato rimane in un range ristretto, con 3,2 trilioni di dollari come resistenza e 2,85 trilioni di dollari come supporto chiave, riecheggiando le passate fasi di correzione.

Perché Bitcoin sta crollando?

Il prezzo di Bitcoin è in calo oggi e il motivo è semplice: la Cina. Le autorità hanno inasprito le regole sul mining di Bitcoin a livello nazionale, costringendo a importanti chiusure in regioni come lo Xinjiang. Circa 400.000 miner sono andati offline a dicembre, facendo scendere l’hashrate della rete di quasi l’8%.

Quando i miner perdono entrate, molti sono costretti a vendere BTC per coprire i costi o a trasferirsi, creando una pressione di vendita a breve termine. Questo non è un problema di domanda o una minaccia a lungo termine, ma solo uno shock temporaneo dell’offerta.

Bitcoin contro oro: un segnale raro suggerisce una possibile rotazione

Per la quarta volta nella storia di Bitcoin, l’RSI BTC/Gold è sceso sotto quota 30, un livello che in precedenza aveva segnato minimi importanti nel 2015, 2018 e 2022.

Pur non essendo una garanzia, suggerisce un chiaro squilibrio. Questa volta, l’oro appare teso rispetto a Bitcoin. Anche il divario dalla media mobile a 20 settimane è insolitamente ampio. La storia potrebbe non ripetersi, ma quando questo segnale appare, spesso indica una rotazione imminente.

ARK di Cathie Wood approfitta del calo con una scommessa da 60 milioni di dollari sulle crypto stocks

ARK Invest di Cathie Wood è intervenuta durante l’ultima svendita di azioni crypto, acquistando azioni per un valore di quasi 60 milioni di dollari in tutto il settore.

Tra gli acquisti figurano Coinbase, Bullish, Circle, Bitmine e CoreWeave, mentre i prezzi scendevano per diverse sessioni. La mossa è in linea con la strategia consolidata di ARK di aumentare l’esposizione durante i ribassi piuttosto che inseguire i rialzi. Nonostante i recenti ribassi, le azioni crypto rimangono una parte fondamentale del portafoglio di ARK, a dimostrazione della sua convinzione a lungo termine.