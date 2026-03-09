Bitcoin si stabilizza mentre la limitata esposizione degli Stati Uniti agli shock petroliferi calma i mercati

Punti chiave

I prezzi del petrolio sono schizzati oltre i 100 dollari al barile a causa del conflitto che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele, mettendo sotto pressione i mercati globali ma lasciando il bitcoin sostanzialmente invariato intorno ai 67.000 dollari.

Bitcoin viene sempre più scambiato come un asset rischioso statunitense, sostenuto dalla relativa resilienza di Wall Street, dallo status dell'America come esportatore netto di petrolio e dal crescente accesso istituzionale tramite ETF spot.

Mentre l'indipendenza energetica degli Stati Uniti potrebbe ritardare l'impatto dell'aumento dei prezzi del petrolio alla pompa di benzina, un conflitto prolungato e un picco sostenuto dei prezzi del petrolio potrebbero alla fine alimentare l'inflazione americana e i costi per i consumatori.

La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele ha spinto i prezzi del petrolio su entrambe le sponde dell’Atlantico oltre i 100 dollari al barile, minacciando di iniettare inflazione nell’economia globale. I mercati asiatici stanno subendo un duro colpo , i rendimenti obbligazionari stanno salendo, eppure Bitcoin non si è mosso quasi per niente, attestandosi intorno ai 67.000 dollari, rispetto a 24 ore fa.

Perché? I forti legami di Bitcoin con Wall Street. Dall’inizio del conflitto la scorsa settimana, le azioni statunitensi hanno retto relativamente bene rispetto alle azioni asiatiche ed europee, probabilmente beneficiando della posizione dell’America come esportatore netto di petrolio. Bitcoin, che segue da vicino l’andamento della tecnologia statunitense e del Nasdaq, sembra aver acquisito parte di quella stessa resilienza.

“Gli Stati Uniti non sono esposti in modo significativo al petrolio proveniente dall’Iran o, più in generale, dal Medio Oriente”, hanno affermato venerdì in una nota ai clienti Kriti Gupta, direttore esecutivo di JP Morgan, e Justin Beimann, stratega degli investimenti globali, sottolineando la relativa forza delle azioni statunitensi.

Hanno spiegato che gli Stati Uniti importano petrolio principalmente da Canada e Messico, e solo il 4% dall’Arabia Saudita, e che ora sono il maggiore esportatore netto di petrolio al mondo. Ciò significa che gli Stati Uniti sono ampiamente protetti dalle interruzioni del flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, mentre la Cina e altri paesi asiatici, come India e Corea del Sud, sono i più colpiti.

I mercati stanno scontando i rischi di conseguenza. I futures legati all’S&P 500 e all’indice tecnologico Nasdaq sono scesi di poco più del 3% dall’inizio del conflitto, il 28 febbraio. Nel frattempo, gli indici azionari asiatici hanno subito un duro colpo. Il Nikkei giapponese e il Nifty indiano hanno perso rispettivamente il 10% e il 5%. Il Kospi sudcoreano ha perso oltre il 16%.

Sebbene Bitcoin sia un asset decentralizzato, si è lentamente evoluto in un asset di rischio quasi statunitense, muovendosi sempre più al passo con Wall Street, i titoli tecnologici e persino il dollaro statunitense. Questa tendenza ha accelerato con il debutto degli ETF spot statunitensi, che hanno reso più facile per gli investitori istituzionali accedere direttamente a Bitcoin.

Anche l’elezione di Donald Trump a fine 2024 ha contribuito a questo cambiamento, poiché i mercati hanno reagito alle sue promesse di normative più flessibili e di un contesto politico più favorevole alle criptovalute. Insieme, questi sviluppi hanno legato Bitcoin più strettamente alle condizioni finanziarie statunitensi, rendendolo meno un asset puramente globale e senza confini e più un barometro della propensione al rischio degli americani.

Un altro fattore che probabilmente ha contribuito a Bitcoin è il suo stato di ipervenduto. La criptovaluta era già scesa a quasi 60.000 dollari ben prima dell’inizio del conflitto, dopo settimane di prese di profitto e di più ampio nervosismo del mercato. Questo calo ha probabilmente eliminato i venditori a breve termine, lasciando una base relativamente stabile per l’asset digitale.

L’inflazione potrebbe manifestarsi con ritardo

L’impennata del prezzo del petrolio potrebbe colpire i portafogli dei consumatori statunitensi con un certo ritardo, nonostante gli Stati Uniti siano in gran parte indipendenti dal punto di vista energetico.

“Ciò non significa che gli americani siano immuni dall’aumento dei prezzi della benzina”, hanno osservato gli strateghi di JPMorgan Kriti Gupta e Justin Beimann. “I prezzi del petrolio sono ancora soggetti alle dinamiche dell’offerta globale. Ma l’indipendenza energetica implica un ritardo prima che gli aumenti di prezzo si manifestino alla pompa, rendendo più facile resistere alla volatilità a breve termine”.

In altre parole, un conflitto prolungato o un’impennata sostenuta dei prezzi del petrolio potrebbero alla fine riflettersi sui prezzi al consumo. Tuttavia, per ora, il mercato statunitense e il bitcoin sembrano superare lo shock iniziale relativamente indenni.