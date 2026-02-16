Bitcoin tocca il ‘Deep Value’ con l’RSI che precipita a 23: il bottom ad alta convinzione è vicino?

Bitcoin ha subito una grave dislocazione tecnica questa settimana, con il Relative Strength Index (RSI) crollato a 23,3: il livello più basso dall’agosto 2023.

Questa rara rottura della media mobile semplice (SMA) a 200 giorni ha spinto l’asset in un territorio di profondo ipervenduto, portando gli analisti a segnalare un potenziale bottom strutturale nonostante l’immediata pressione ribassista.

Bitcoin 1 Week RSI has been below 30 just 4 times in its history. It’s not always the absolute low but historically there has never been a better buy signal than this. Do what you want with this info. pic.twitter.com/OxV9LguAHw — denome (@denomeme) February 13, 2026

Comprendere il segnale ‘Deep Value’ – L’RSI di Bitcoin scende a 23

Nell’analisi tecnica, un valore dell’RSI di Bitcoin inferiore a 30 segnala tipicamente condizioni di ipervenduto, suggerendo che il momentum lato vendita è esaurito. Il calo a 23,37 rispecchia storici eventi di capitolazione visti alla fine del 2018 e nell’agosto 2023, entrambi i quali hanno preceduto estese fasi di accumulo.

viene scambiato vicino alla soglia dei 67.000 $, significativamente al di sotto del suo recente range di consolidamento.

La rottura della SMA a 200 giorni, un critico separatore di tendenza, ha storicamente rappresentato un momento di svolta. Sebbene venga spesso interpretata come una conferma ribassista, alcuni analisti sostengono che quando questa rottura coincide con una compressione dell’RSI così estrema, si crei un’opportunità di liquidità “deep value” per i detentori a lungo termine, piuttosto che un segnale di ulteriore panico.

I trader stanno monitorando attentamente questa configurazione come un’opportunità ad alta convinzione. Mentre il sentiment a breve termine rimane timoroso, alcuni analisti vedono l’allineamento della rottura della SMA a 200 giorni e l’estrema soppressione dell’RSI come un raro segnale di acquisto.

In base ai dati storici analizzati da Binance, i precedenti casi di letture di ipervenduto così estreme hanno spesso prodotto rendimenti positivi per gli investitori pazienti, anche se tempificare l’esatta inversione rimane difficile.

I flussi istituzionali presentano un quadro misto. Gli ETF su Bitcoin hanno registrato deflussi per 410 milioni di dollari il 12 febbraio, mentre Goldman Sachs ha recentemente dichiarato di detenere 1,1 miliardi di dollari in ETF su Bitcoin.

Sebbene il bottom del mercato crypto potrebbe non essere stato ancora toccato con precisione, il rapporto rischio-rendimento si è spostato aggressivamente a favore dei rialzisti.

Analisi del prezzo di Bitcoin – Possibile retest del livello di 60.000 $

Per ora, i trader osservano la zona dei 60.000 $ come supporto immediato. Un mancato recupero rapido della SMA a 200 giorni potrebbe esporre livelli inferiori, testando potenzialmente il supporto psicologico a 53.000 $.

In alternativa, un recupero dei 70.000 $ potrebbe convalidare la tesi del bottom.

Tuttavia, è necessaria cautela. Un RSI che scende al di sotto delle medie storiche può talvolta segnalare l’inizio di una prolungata tendenza ribassista piuttosto che una ripresa istantanea a forma di V.

I trader dovrebbero attendere segnali di conferma, come picchi di volume o una struttura di minimi crescenti, prima di dichiarare conclusa la correzione.

Bitcoin Hyper: posizionamento mentre Bitcoin testa supporti chiave

Storicamente, l’estrema compressione dell’RSI ha segnato le fasi finali della capitolazione piuttosto che l’inizio di crolli prolungati. Se Bitcoin si stabilizzasse vicino ai 60.000 $ e iniziasse a formare un minimo crescente, ciò potrebbe confermare una fase di accumulo.

Nonostante questi periodi di estrema paura del mercato e i tentativi dei trader di identificare il bottom di Bitcoin, altri progetti stanno progredendo, introducendo innovazione e potenziali opportunità.

Mentre Bitcoin consolida al di sotto della principale resistenza del trend, Bitcoin Hyper ($HYPER) si sta posizionando come infrastruttura per una maggiore utilità di BTC, offrendo un’esecuzione più rapida e commissioni più basse, pur rimanendo ancorato alla rete Bitcoin.

Il progetto ha raccolto oltre 31,4 milioni di dollari nella sua fase di prevendita, con i token attualmente prezzati a 0,0136755 $ prima del prossimo aumento.

Se Bitcoin confermasse un bottom e rimbalzasse, i progetti infrastrutturali direttamente legati alla crescita della rete potrebbero beneficiarne in modo sproporzionato.

Il token Bitcoin Hyper è compatibile con Best Wallet, ampiamente considerato il miglior wallet per crypto e Bitcoin. HYPER è già presente nella sezione “Token in arrivo” di Best Wallet, il che rende facile l’acquisto, il monitoraggio e il riscatto una volta lanciato il token.

Per ora, i trader sono in attesa di segnali di conferma, ma alcuni investitori si stanno posizionando in anticipo, prevedendo che le condizioni di estremo ipervenduto possano segnalare un’opportunità piuttosto che un declino prolungato.

