La società di Tom Lee, BitMine Technologies, ha messo in staking ulteriori 610 milioni di dollari in Ethereum, portando il totale degli ETH in staking a 6,52 miliardi di dollari.

Secondo gli ultimi dati on-chain, la società ha messo in staking ulteriori 209.504 ETH il 27 gennaio.

Nella sua ultima intervista, Lee ha affermato che le criptovalute potrebbero tornare a salire dopo un massiccio rialzo dell’oro.

Con una nuova operazione, BitMine Technologies, quotata al Nasdaq, ha messo in staking oltre 200.000 ETH aggiuntivi, per un valore superiore a 610 milioni di dollari.

Con questa transazione, il totale degli Ether in staking di BitMine ha raggiunto 2.218.771 ETH, per un valore di circa 6,52 miliardi di dollari, il che riserva oltre il 52% delle sue riserve complessive di ETH. La scorsa settimana, la società di Tom Lee aveva acquistato complessivamente 40.302 Ethereum.

Si tratta del più grande acquisto di BitMine nel 2026 finora, avvicinando l’azienda all’obiettivo di detenere il 5% dell’offerta totale di Ethereum.

Dopo l’ultima acquisizione, BitMine possiede 4.243.338 ETH, per un valore stimato di circa 12,05 miliardi di dollari. Questa quantità rappresenta il 3,52% dell’offerta circolante totale di Ethereum, pari a 120,7 milioni di ETH.

Attualmente, BitMine è la più grande società con una tesoreria aziendale in Ethereum. Ha ulteriormente consolidato la propria posizione grazie ad acquisti aggressivi effettuati nel corso dell’ultimo anno.

Di recente, metalli preziosi come oro e argento hanno attirato la maggior parte dei capitali, causando una sottoperformance degli asset digitali.

Tuttavia, Tom Lee ritiene che, una volta avviate le prese di profitto nei mercati dell’oro e dell’argento, i capitali siano destinati a tornare verso le criptovalute.

Intervenendo a Power Lunch su CNBC il 26 gennaio, Lee ha affermato che gli asset crypto tendono generalmente a beneficiare di un dollaro statunitense più debole e di una Federal Reserve più accomodante.

Ha però osservato che attualmente il settore manca di un impulso legato alla leva finanziaria, dopo un periodo di deleveraging.

Lee ha aggiunto che, finché oro e argento continueranno a salire, la paura di restare esclusi (FOMO) degli investitori si concentrerà sui metalli preziosi.

Questo ha ulteriormente ritardato il rimbalzo più ampio del mercato crypto.

«Perché quando oro e argento si fermano, in passato questo ha portato a un successivo balzo di Bitcoin ed Ethereum. Penso che il movimento dei metalli preziosi abbia assorbito molta dell’attenzione del mercato. Quindi credo che i prezzi delle criptovalute non stiano ancora tenendo il passo con i fondamentali, ma come sai, quando i fondamentali migliorano e si muovono verso l’alto, i prezzi prima o poi seguono», ha concluso.