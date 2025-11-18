Come stanno reagendo le azioni crypto alle vendite del mercato? Ecco i dati sulle azioni COIN e MSTR

Punti chiave

Il calo di Bitcoin sotto i 90.000 dollari e i deflussi settimanali dagli ETF per 1 miliardo di dollari hanno innescato un'ampia svendita tra i titoli azionari legati alle criptovalute.

Coinbase e MicroStrategy sono entrambe scivolate, con MSTR che ha esteso il suo drawdown nonostante il nuovo acquisto di 8.178 BTC da parte di Saylor.

I titoli del settore mining hanno mostrato performance contrastanti con il crollo del prezzo dell'hash.

Oggi Bitcoin [NC] è sceso sotto i 90.000 dollari, poiché la propensione al rischio si è inasprita a causa dell’incertezza sul taglio dei tassi, riversandosi sui titoli azionari esposti alle criptovalute.

Gli ETF spot USA sul BTC hanno registrato forti deflussi netti a inizio e metà novembre, con un prelievo di 1 miliardo di dollari in una settimana, che ha eliminato un’offerta chiave dal mercato. Inoltre, l’hashprice è sceso ai minimi degli ultimi mesi, con il calo dei prezzi e la difficoltà che rimane elevata.

Tra i principali attori del settore crypto, i titoli delle società minerarie sono stati i più colpiti. Tuttavia, anche le aziende che investono in criptovalute sono state colpite. Ecco come hanno reagito i principali titoli azionari al recente bagno di sangue nel settore crypto.

Coinbase e Microstrategy: chi ha sofferto di più?

Il principale exchange di criptovalute, Coinbase (COIN), ha chiuso ieri a quota 263,95 $, con un calo del 7,06% dovuto all’aumento delle vendite su tutti i titoli tecnologici esposti alle criptovalute.

In genere, COIN trae vantaggio dall’elevata volatilità tramite i volumi, ma quando i prezzi delle criptovalute subiscono un brusco rialzo, può prevalere la compressione delle valutazioni.

Le azioni di Coinbase crollano | Fonte: Google Finance

MicroStrategy/Strategy Inc. (MSTR) ha chiuso la giornata a 195,42 dollari (in calo del 2,17%), proseguendo il recente calo e seguendo il trend beta di Bitcoin. Tuttavia, Michael Saylor ha riacquistato fiducia in Bitcoin , effettuando un altro massiccio acquisto di 8.178 BTC.

Le azioni MSTR crollano | Fonte: Google Finance

Le azioni delle grandi società di mining di BTC si muovono lateralmente

Nonostante siano stati i più colpiti dal calo del prezzo del Bitcoin, i principali titoli del settore mining hanno chiuso in modo diverso il 17 novembre.

Le mosse dei gruppi dipendono dall’hashprice (prezzo di BTC moltiplicato per la difficoltà della rete rispetto ai costi energetici). Le aziende con costi energetici inferiori o capacità di calcolo diversificate (IA e/o HPC) possono divergere, il che contribuisce a spiegare le chiusure contrastanti di lunedì:

Marathon Digital (MARA): $ 11,51, -4%.

Riot Platforms (RIOT): $ 13,88, -0,5%.

CleanSpark (CLSK): $ 10,61, -3,19%.

Hut 8 (HUT): $37,7, +2%, in controtendenza rispetto alla debolezza del gruppo.

IREN (IREN): $47,41, +1,04%, un altro notevole guadagno giornaliero.