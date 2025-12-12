Criptovalute in ripresa dopo il taglio della Fed, il Congresso fa pressione sulla SEC per l’ingresso delle crypto nei piani pensione

Dopo il calo iniziale dei prezzi dovuto ai tagli dei tassi da parte della Fed, il mercato delle criptovalute ha registrato una forte ripresa. La capitalizzazione di mercato totale è cresciuta di circa 70 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore.

Bitcoin [NC] ha registrato un guadagno giornaliero del 2,45% , mantenendosi comodamente sopra la soglia dei 92.000 dollari. Ethereum [NC] è stato scambiato vicino ai 3.240 dollari, con un balzo dell’1,68% nello stesso periodo.

Il settore dei meme token ha registrato l’attività più intensa. Secondo CoinMarketCap, la capitalizzazione di mercato totale delle principali criptovalute basate sui meme è salita dell’8%, guidata da Fartcoin [NC] con un guadagno giornaliero del 10%. Nel frattempo, le criptovalute di livello 1 sono cresciute in media dell’1%, con Zcash [NC] in rialzo di oltre l’8%.

Nel frattempo, i dati di Santiment mostrano che la maggior parte delle principali altcoin si trova attualmente in una zona neutrale. XRP [NC], che di recente è rimasto per lo più stabile intorno ai 2,02 dollari, si distingue come “leggermente sottovalutato”.

📊 The lower a coin's 30-day MVRV is, the less risk there is in opening or adding on to your position for a swing trade. ➖ Negative percentages mean average traders are down money, and there is an opportunity for the coin to catch up. ➕ Positive percentages mean average… pic.twitter.com/UBJijSfYie — Santiment (@santimentfeed) December 11, 2025

Il noto osservatore di mercato Jason Pizzino ha dichiarato su X che Bitcoin e le altcoin sembrano essere in una fase di ripresa. Ha osservato che i suoi livelli di invalidazione per Bitcoin rimangono stabili tra i 108.000 e i 116.000 dollari.

I think Bitcoin and Crypto are following the relief-rally path, enough to make people bull-ieve again before the next correction. pic.twitter.com/P3NK8ZPDOl — Jason Pizzino 🌞 (@jasonpizzino) December 12, 2025

Pizzino ritiene che il potenziale rally a breve termine potrebbe aumentare l’interesse degli investitori prima che il mercato affronti la prossima flessione.

Il Congresso spinge per l’ingresso delle crypto nel piano 401(k)

Questo ottimismo del mercato arriva dopo un importante sviluppo legato alle criptovalute a Washington. L’11 dicembre, la Commissione per i Servizi Finanziari della Camera ha inviato una lettera alla SEC per aggiornare le regole in modo che Bitcoin e altri asset digitali possano essere inclusi nei piani pensionistici 401(k).

Members of the U.S. House Financial Services Committee sent a letter to SEC Chair Paul Atkins urging rule updates to allow Bitcoin and other digital assets in 401(k) plans. The move aligns with President Trump’s directive to expand retirement investment options. Lawmakers also… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 12, 2025

I legislatori sostengono che le attuali norme sono obsolete e impediscono a milioni di persone di accedere a nuovi tipi di asset, come le criptovalute.

La loro richiesta fa seguito a un ordine dell’agosto 2025 del Presidente Donald Trump intitolato “Democratizzare l’accesso ad asset alternativi per gli investitori 401(k)”. L’ordine imponeva alle agenzie federali di ampliare la selezione di asset disponibili per i pianificatori pensionistici.

Il Congresso ha esortato la SEC a seguire la politica e a collaborare con il Dipartimento del Lavoro su questioni correlate. I membri hanno inoltre chiesto un accesso più ampio, semplificando la definizione di investitore accreditato, che di solito limita alcuni mercati a individui facoltosi.

La comunità delle criptovalute ritiene che l’aggiunta di criptovalute ai programmi 401(k) potrebbe incrementare la domanda del mercato.