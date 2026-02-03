Punti chiave

Gli Stati Uniti hanno rappresentato 1,65 miliardi di dollari dei deflussi totali.

I prodotti su Bitcoin hanno subito fuoriuscite per 1,32 miliardi di dollari, mentre i fondi su Ethereum hanno perso 308 milioni di dollari.

Anche il comparto delle Altcoin ha mostrato segni di debolezza, in concomitanza con la flessione generalizzata del mercato.

I prodotti d’investimento in criptovalute hanno prolungato la scia negativa la scorsa settimana, registrando deflussi per 1,7 miliardi di dollari. Questo dato ha portato il saldo netto dei prelievi dall’inizio dell’anno (YTD) a quota 1 miliardo di dollari.

Secondo l’ultimo report settimanale di CoinShares datato 2 febbraio, i prodotti d’investimento in asset digitali hanno archiviato un’altra settimana di pesanti vendite. Con i 1,7 miliardi di dollari prelevati negli ultimi sette giorni, il deflusso netto totale del 2026 ha raggiunto il miliardo di dollari.

CoinShares ha inoltre rivelato che la massa gestita (AUM – Assets Under Management) per questi prodotti è crollata di 73 miliardi di dollari rispetto al picco registrato nell’ottobre 2025.

I deflussi si sono concentrati principalmente negli Stati Uniti (1,65 miliardi). Quasi tutte le principali classi di attività hanno registrato flussi negativi, guidate dai prodotti basati su Bitcoin.

Gli ETF su Bitcoin subiscono prelievi massicci

I dati di CoinShares evidenziano che i veicoli d’investimento in Bitcoin hanno registrato deflussi per 1,32 miliardi di dollari la scorsa settimana. In questo lasso di tempo, la principale fonte di pressione ribassista è stata rappresentata dagli ETF Bitcoin Spot basati negli USA, con 1,48 miliardi di dollari di uscite.

Al momento della stesura di questo report, il prezzo di Bitcoin è inferiore alla base di costo media degli ETF Spot statunitensi. I dati mostrano che tali prodotti detengono circa 1,28 milioni di BTC, con un AUM totale di circa 113 miliardi di dollari.

Ciò implica un prezzo medio d’acquisto di 87.830 dollari per Bitcoin. Le quotazioni di BTC si sono portate abbondantemente sotto tale soglia a seguito di un recente e brusco sell-off.

Altcoin in calo sotto la pressione macroeconomica

Il mercato globale degli asset digitali ha subito una contrazione, con la capitalizzazione totale scesa di 400 miliardi di dollari nell’ultima settimana.

I prodotti su Ethereum hanno dovuto affrontare deflussi per 308 milioni di dollari. Anche asset che avevano attirato un forte interesse all’inizio del ciclo, come XRP e Solana, hanno mostrato segnali di sofferenza: i prodotti su XRP hanno registrato uscite per 43,7 milioni di dollari, mentre quelli su Solana hanno perso 31,7 milioni.

In controtendenza rispetto al mercato generale, si segnalano i prodotti short su Bitcoin, che hanno registrato afflussi per 14,5 milioni di dollari. Il loro AUM è cresciuto dell’8,1% dall’inizio dell’anno, spinto dalla crescente domanda di coperture contro il rischio di ribasso.

Nel frattempo, l’indice Crypto Fear and Greed è precipitato nella zona di “paura estrema” con l’inizio della nuova settimana.

Raoul Pal, fondatore e CEO di Global Macro Investor, ha recentemente sostenuto che l’attuale ondata di vendite sia dovuta a una carenza di liquidità negli Stati Uniti piuttosto che a un problema strutturale del mercato. Pal ha indicato come cause i drenaggi temporanei di liquidità legati a due shutdown governativi e ai persistenti problemi nei mercati dei finanziamenti USA.

Alcuni operatori di mercato si aspettano ora tagli dei tassi d’interesse meno frequenti e più lenti sotto la guida del nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, data la sua posizione rigorosa sull’inflazione e sul quantitative easing.