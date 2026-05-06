Bitcoin News Today: Strategy abbandona il mantra “Never Sell Bitcoin”

In una delle notizie Bitcoin più incredibili di oggi, la dottrina del “non vendere mai” che Michael Saylor ha integrato nel DNA strutturale di Strategy (MSTR) viene ora riconsiderata dalla stessa azienda che l’ha ideata. Questa revisione espone una tensione che si è accumulata tra i gestori delle tesorerie aziendali in Bitcoin fin dal bear market del 2022: l’impegno ideologico verso l’accumulo perpetuo finisce per scontrarsi con l’aritmetica del dovere fiduciario.

Durante la conference call sui risultati del primo trimestre 2026 di Strategy, il Presidente e CEO Phong Le ha dichiarato esplicitamente che la società prenderebbe in considerazione la vendita di Bitcoin per acquistare dollari statunitensi o estinguere il debito qualora tale operazione risultasse accrescitiva (accretive) per il valore di Bitcoin per azione. Si tratta di un distacco diretto dall’approccio di accumulo passivo che ha definito il modello sin dall’agosto 2020.

Genius Group ha completato una liquidazione totale di Bitcoin sotto la pressione del debito. Nakamoto Holdings ha venduto circa 20 milioni di USD in BTC con una perdita realizzata di circa il 40%. La dottrina si scontra con controesempi tangibili su larga scala.

BREAKING: Michael Saylor says Strategy may sell Bitcoin to fund dividends “just to send the message” Says he wants to “rip your wings off” short sellers betting $MSTR must sell equity to fund dividends. pic.twitter.com/jUCiG6bwM3 — Crypto India (@CryptooIndia) May 6, 2026

La rilevanza strutturale non risiede nel fatto che Strategy abbia venduto Bitcoin; non l’ha ancora fatto sotto il nuovo framework. L’importanza sta nel fatto che l’inquadramento a livello di consiglio di amministrazione è passato dall’accumulo come obiettivo terminale a “Bitcoin per azione” come metrica di riferimento. Questa distinzione ha implicazioni a catena per ogni operatore di tesoreria aziendale che ha modellato il proprio approccio sul progetto originale di Saylor.

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Bitcoin News Today: l’architettura di capitale dietro la dottrina – e perché funziona solo su scala elevata

Il meccanismo funziona nel seguente modo: Strategy non finanzia gli acquisti di Bitcoin tramite il flusso di cassa operativo, ma attraverso la continua emissione di nuove azioni tramite programmi at-the-market e obbligazioni convertibili vendute a investitori istituzionali, i quali accettano rendimenti inferiori a quelli di mercato in cambio dell’esposizione al potenziale rialzo di Bitcoin tramite il premio azionario di MSTR.

Il volano regge finché il titolo scambia con un premio significativo rispetto al valore patrimoniale netto (NAV), poiché tale premio consente alla società di emettere azioni a prezzi che sono diluitivi in termini di numero di azioni, ma accrescitivi in termini di Bitcoin per azione: ogni nuovo dollaro raccolto acquista più Bitcoin di quanto la diluizione proporzionale costi agli attuali detentori in termini denominati in BTC.

Strategy deteneva 818.334 BTC alla fine del primo trimestre 2026, acquisiti a un costo totale di 61,81 miliardi di USD e a un prezzo medio di circa 75.500 USD per moneta, rappresentando quasi il 4% dell’offerta totale di Bitcoin.

La sua riserva in dollari ammontava a 2,25 miliardi di USD a dicembre 2025, istituita specificamente per servire i dividendi privilegiati e gli obblighi di debito senza richiedere vendite di Bitcoin. La società ha riportato un rendimento in BTC (BTC yield) di circa il 9% dall’inizio dell’anno, misurando la crescita in Bitcoin per azione piuttosto che l’apprezzamento del prezzo. Questa non è una metrica di sentiment, ma un risultato ingegneristico.

Il problema per gli operatori più piccoli è che questa architettura richiede un premio mNAV persistente, appetito istituzionale per i titoli convertibili e un bilancio sufficientemente ampio per assorbire le perdite mark-to-market senza violare i covenant finanziari.

Strategy ha registrato una perdita netta di 12,5 miliardi di USD nel primo trimestre 2026 a causa del calo del prezzo di Bitcoin e l’ha assorbita. La maggior parte delle tesorerie aziendali non può reggere un ordine di grandezza simile.

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