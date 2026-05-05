Ripple: il CTO rivela 26 milioni di XRP e sorprende sul comportamento degli insider

David Schwartz, precedentemente Chief Technology Officer di Ripple e ampiamente conosciuto online come JoelKatz, ha rivelato questa settimana di aver posseduto in passato 26 milioni di XRP, una somma che vale circa 36,6 milioni di USD ai prezzi di mercato attuali. XRP era scambiato vicino a 1,40 USD al momento della stesura, in rialzo di circa lo +0,4% nelle ultime 24 ore, con i dati tecnici su archi temporali più brevi che inviano segnali contrastanti.

Rispondendo a una domanda su X riguardo all’entità della sua posizione personale in XRP, Schwartz ha offerto un parametro inaspettato. “La mia idea di ‘non molto’ è comunque più di un milione”, ha scritto. “Una volta avevo 26 milioni di XRP”.

Schwartz Reveals Over 1M $XRP Holdings, Says #Ripple and XRP Remain Only Crypto Exposure. Ripple CTO Emeritus David Schwartz revealed he once held 26 million XRP. Although he described his current holdings as “not a lot,” he clarified they still exceed one million XRP. He also… pic.twitter.com/nu3OKd9gjQ — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) May 5, 2026

Il commento è arrivato nel contesto di una conversazione più ampia sulla tolleranza al rischio tra le figure fondanti di Ripple. Schwartz ha anche accennato al co-fondatore Arthur Britto, affermando che il suo vago ricordo di anni fa era che Britto vendesse Bitcoin per coprire le spese di sussistenza conservando la maggior parte o la totalità dei suoi XRP. “Ricordo vagamente che disse di aver venduto Bitcoin per coprire le spese e di non aver venduto nulla, o pochissimo, di XRP”, ha scritto Schwartz.

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La leadership di Ripple e l’atteggiamento verso le acquisizioni hanno attirato un’attenzione costante per tutto il 2025 mentre l’azienda espande la propria presenza. La rivelazione giunge in un contesto di slancio frammentato ma guardingo nel mercato XRP, e la questione più ampia su cosa segnali effettivamente il comportamento degli insider riguardo alle partecipazioni dell’era della fondazione in termini di convinzione a lungo termine.

(FONTE: TradingView)

Il prezzo di XRP può tornare a 1,50 USD questa settimana dopo la rivelazione delle partecipazioni degli insider?

L’azione del prezzo di XRP è stata instabile. Il token è stato scambiato vicino a 1,40 USD nelle recenti sessioni, con un intervallo di 24 ore compreso tra 1,39 e 1,42 USD, rappresentando un rialzo di circa il +3% dai livelli attuali. Il supporto sembra consolidarsi intorno alla soglia di 1,38 USD, mentre la resistenza si addensa vicino a 1,43–1,45 USD.

I segnali tecnici non sono uniformi. Il Fear & Greed Index è finalmente uscito dal territorio della paura e si trova ora in posizione neutrale, raggiungendo quota 50/100 per la prima volta nel 2026.

Tre scenari appaiono plausibili nel breve termine. Il caso rialzista vede XRP superare 1,45 USD con volumi, con un percorso verso l’obiettivo settimanale di 1,55 USD se dovesse materializzarsi l’interesse istituzionale attorno alla narrativa normativa di Ripple. Lo scenario base vede XRP mantenersi nella fascia 1,35–1,44 USD per tutta la settimana, con un consolidamento che precede qualsiasi breakout guidato da catalizzatori.

Lo scenario ribassista, da monitorare visti i recenti modelli di volume, comporta uno scivolamento sotto il supporto di 1,38 USD, che potrebbe aprire a un nuovo test dei livelli inferiori segnalati da alcuni modelli vicini a 1,30 USD. La gestione delle posizioni attorno a quel supporto sembra essere la questione operativa principale per i trader attivi in questo momento.

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