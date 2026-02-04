Punti chiave

Contrasto netto: La perdita netta di 482 milioni di dollari nel Q4 2025 stride con l'utile di 505 milioni del Q3, evidenziando un'estrema sensibilità ai cicli di mercato.

Contrazione del mercato: La capitalizzazione globale delle criptovalute è passata dai 4.400 miliardi di dollari di ottobre ai 2.700 miliardi di febbraio 2026, esercitando una pressione diretta sul bilancio della società.

Asset in calo: Le partecipazioni in asset digitali di Galaxy sono diminuite del 22% su base trimestrale; nello stesso periodo (Q4 2025), Bitcoin ed Ethereum hanno perso rispettivamente il 23% e il 28%.

Le azioni di Galaxy Digital sono precipitate in seguito a una devastante perdita trimestrale di 482 milioni di dollari, specchio delle più ampie difficoltà del mercato crypto. Gli asset digitali della società si sono contratti del 22% a causa del calo del valore dei token e della volatilità del mercato.

Le azioni di Galaxy Digital Inc. (Nasdaq: GLXY) sono crollate del 20,65% nella giornata di martedì, scivolando a 21,32 dollari. Il sell-off è scattato dopo che la società crypto ha comunicato una perdita netta di 482 milioni di dollari per l’ultimo trimestre del 2025.

Il bilancio mette a nudo le difficoltà delle aziende del settore quando il mercato affonda. Nell’intero arco del 2025, Galaxy ha bruciato 241 milioni di dollari, penalizzata dal deprezzamento dei token e da circa 160 milioni di dollari in oneri straordinari, secondo quanto riportato nel comunicato sui risultati finanziari diffuso durante la conferenza con gli azionisti. Le riserve in asset digitali sono scese a 1,68 miliardi di dollari dai precedenti 2,14 miliardi. Anche i ricavi hanno subito una contrazione, passando dai 15,81 miliardi di dollari di un anno fa agli attuali 10,37 miliardi, con volumi di trading crollati del 40%. L’EBITDA rettificato è diventato negativo per 518 milioni di dollari.

Questa performance trimestrale rappresenta un’inversione di rotta rispetto al terzo trimestre, chiuso con un utile netto di 505 milioni di dollari (un balzo del 1.546% rispetto al Q2). Il fattore determinante tra i due periodi è il crollo della capitalizzazione totale del mercato crypto: dai 4.400 miliardi di dollari di ottobre ai circa 2.700 miliardi di febbraio 2026, secondo i dati di Coingecko.

Le azioni Galaxy sono ai minimi da sette mesi

Le vendite di martedì hanno bruciato quasi 5,12 dollari per azione, portando il titolo ai livelli più bassi dal luglio 2025. Secondo alcuni analisti di Wall Street, gli investitori sono fuggiti per timore dell’eccessiva esposizione della società alla volatilità dei prezzi dei token.

Il tracollo del mercato ha colpito duramente lo stato patrimoniale di Galaxy. Nel Q4 2025, il Bitcoin ha perso il 23% — il suo peggior quarto trimestre dal 2018 — mentre Ethereum è affondato del 28%. Attualmente il Bitcoin scambia intorno ai 74.000 dollari; tuttavia, le previsioni su Polymarket ipotizzano un calo verso i 65.000 dollari, con il mercato complessivo che staziona vicino ai 2.650 miliardi a inizio febbraio. Data la natura delle sue partecipazioni dirette, Galaxy rischia ulteriori ribassi se la correzione del mercato dovesse proseguire.