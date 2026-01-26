CZ prevede un “super-ciclo” di Bitcoin nel 2026

Il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, ha dichiarato di aspettarsi che Bitcoin entri in un “super-ciclo” nel 2026, potenzialmente rompendo lo storico schema quadriennale della criptovaluta caratterizzato da picchi di prezzo seguiti da crolli.

Parlando a “Squawk Box” della CNBC il 23 gennaio 2026, il dirigente — recentemente graziato dal presidente degli Stati Uniti — ha spiegato che i cambiamenti di politica pro-crypto negli USA potrebbero interrompere il ritmo di mercato consolidato di Bitcoin. Zhao, comunemente noto come CZ, ha affermato che l’evoluzione del panorama normativo rappresenta una rottura fondamentale rispetto ai cicli precedenti che hanno governato i prezzi di Bitcoin fin dalla sua nascita.

Il tradizionale ciclo quadriennale del mercato Bitcoin

Storicamente, Bitcoin ha seguito cicli quadriennali legati agli eventi di “halving”, che riducono le ricompense per il mining e la nuova offerta. Questi cicli producono in genere un massimo storico seguito da significative correzioni di prezzo.

Tuttavia, Zhao ritiene che il 2026 segnerà un’eccezione. «Penso che quest’anno, dato che gli Stati Uniti sono così pro-crypto e che più o meno tutti gli altri Paesi stanno seguendo, vedremo questo fenomeno. Probabilmente romperemo il ciclo quadriennale», ha detto Zhao durante l’intervista.

Prima di questa affermazione, alla domanda sulle previsioni di prezzo, Zhao ha sottolineato l’importanza dell’orizzonte temporale. «Se si guarda a un orizzonte di dieci, cinque o dieci anni, è molto facile prevedere: saliremo», ha dichiarato, rifiutandosi però di fare previsioni a breve termine.

Zhao ha confermato di non fare trading attivo su Bitcoin, ma di detenerlo a lungo termine insieme al token nativo di Binance, BNB.

Condizioni attuali del mercato Bitcoin e previsioni

Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin è scambiato intorno a 90.866 dollari, dopo aver ritracciato dal picco di 97.000–98.000 dollari raggiunto all’inizio del mese. Il quadro tecnico appare ribassista, con BTC al di sotto sia della nuvola di Ichimoku sia delle principali linee EMA, un segnale che indica il controllo dei venditori. Attualmente, il livello critico da monitorare è 88.000 dollari: rimanere al di sopra di questa soglia manterrebbe i rialzisti in gioco e consentirebbe un potenziale rimbalzo. Se l’attuale area di supporto intorno a 90.000–91.000 dollari dovesse cedere, potremmo assistere a una discesa verso 88.000 o addirittura 85.000 dollari.

Al rialzo, Bitcoin deve riconquistare i 93.000 dollari e tornare sopra le EMA a periodo più breve per spostare lo slancio a favore dei compratori. Per ora, è lecito aspettarsi una fase laterale e irregolare nell’intervallo 88.000–91.000 dollari, finché il mercato non sceglierà una direzione chiara.