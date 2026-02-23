Dai Trends di Google ai dati on-chain: segnali di tensione attorno al prezzo di Bitcoin

Punti chiave

Google Trends ha mostrato un forte aumento delle ricerche per "Bitcoin è morto" lo scorso venerdì: si tratta del livello più alto dal crollo di FTX nel 2022.

Il prezzo di BTC rimane all'interno del suo attuale range di trading.

La combinazione di un interesse di ricerca negativo e di un'azione di prezzo stabile solleva interrogativi sulla differenza tra sentiment e dati di mercato effettivi.

L’impennata delle ricerche su Google si è verificata mentre il prezzo di Bitcoin si aggirava vicino ai livelli di supporto noti. Un aumento così improvviso di termini negativi è spesso visto come un indicatore di sentiment.

Google Trends misura la frequenza con cui un termine specifico viene inserito rispetto ai periodi precedenti. Un punteggio elevato indica quindi che un numero relativamente elevato di persone sta cercando contemporaneamente quel termine specifico.

La tendenza è stata rapidamente condivisa anche sui social media. Anche il co-fondatore di Binance, Changpeng Zhao, ha risposto tramite X, chiedendosi apertamente se un tale picco di ricerche negative sia un segnale ribassista o rialzista.

Nei precedenti cicli di BTC, la frase “Bitcoin è morto” è stata utilizzata più frequentemente durante periodi di incertezza o di bruschi cali dei prezzi. Questo la rende un modello ricorrente nella storia del mercato.

Allo stesso tempo, parte del dibattito online si è spostato su altre importanti criptovalute e su segmenti più volatili del mercato. L’attenzione non si è concentrata solo sul prezzo di Bitcoin, ma anche sulle criptovalute alternative più rischiose.

GOOGLE SEARCHES FOR “BITCOIN IS DEAD” JUST HIT ATHs. This is the HIGHEST level since the FTX crash. The generational rally is starting now. pic.twitter.com/EMkkC4scEq — Rekt Fencer (@rektfencer) February 20, 2026

Grandi transazioni di balene BTC verso Binance

Oltre al comportamento di ricerca, anche l’attività BTC on-chain è stata notevole. I tracker blockchain hanno segnalato che un wallet ha spostato 11.318 BTC su Binance. Si tratta di circa il 60% del totale dei Bitcoin detenuti dal wallet. Transazioni così ingenti sono solitamente associate alle “balene”, ovvero grandi detentori di BTC con un’influenza significativa.

Dopo questo trasferimento di Bitcoin, anche USDT è stato spostato tramite diversi nuovi indirizzi wallet. Una parte dei Bitcoin è rimasta sull’exchange. Non è immediatamente chiaro se ciò significhi che sia stata venduta. Un trasferimento a un exchange può indicare un intento di vendita, ma può anche essere dovuto ad altri motivi, come la ristrutturazione delle posizioni o la leva finanziaria .

I dati on-chain forniscono solo informazioni sul movimento delle criptovalute tra wallet ed exchange. Quando grandi quantità affluiscono a un exchange, si può creare un’offerta aggiuntiva sul mercato. Tuttavia, questo effetto è dimostrabile solo se si verifica effettivamente una vendita.

Il prezzo del BTC è sotto pressione a causa della leva finanziaria e delle liquidazioni

I dati di CoinGlass mostrano che oltre 70 milioni di dollari in posizioni BTC sono stati liquidati in 24 ore. Le liquidazioni si verificano quando i trader con leva finanziaria perdono le loro garanzie perché il mercato si muove a sfavore della loro posizione. Con una leva finanziaria elevata, una piccola variazione di prezzo può essere sufficiente per chiudere automaticamente una posizione.

L’open interest, che rappresenta l’importo totale dei contratti derivati ​​in essere, è aumentato da circa 19,54 miliardi di dollari a circa 20,71 miliardi di dollari durante il recente rally. Ciò indica che è stato investito più capitale in futures e contratti perpetui.

Allo stesso tempo, i tassi di finanziamento sono diventati positivi. Un tasso di finanziamento positivo significa che le posizioni lunghe stanno pagando quelle corte. Ciò indica un numero relativamente elevato di investitori rialzisti che scommettono su ulteriori aumenti di prezzo.

La combinazione di un open interest in aumento e di un finanziamento positivo può creare ulteriore volatilità . Non appena il prezzo di BTC scende, le posizioni lunghe associate possono essere liquidate più rapidamente. Questo può esercitare ulteriore pressione sul prezzo di Bitcoin.

Prezzo BTC e corrispondenti livelli di supporto tecnico

Un’analisi temporale di 8 ore mostra diversi cluster di prezzo appena al di sotto del livello di prezzo attuale di BTC. La distribuzione dei prezzi realizzata dall’UTXO mostra i livelli di prezzo in cui si è mosso gran parte di Bitcoin. Una grande concentrazione si trova intorno a $ 66.800, con un altro cluster intorno a $ 65.636.

Queste zone di prezzo sono considerate aree in cui molti possessori di BTC hanno precedentemente acquistato i loro token. Quando il prezzo di Bitcoin tornerà a tali livelli, alcuni possessori potrebbero decidere di vendere per raggiungere il pareggio. Ciò potrebbe creare un’offerta aggiuntiva.

Gli analisti di criptovalute indicano anche supporti intorno a $ 67.300, $ 66.500 e $ 65.300. Al di sotto di questi, si trova una zona di prezzo inferiore intorno a $ 60.800. Questi livelli si basano sui dati storici delle transazioni e sulle precedenti aree di consolidamento di BTC. Indicano dove si è verificata un’attività di trading significativa di Bitcoin in passato.

Anche sul fronte istituzionale, c’è un segnale chiaro. Gli ETF spot sul BTC hanno registrato deflussi netti per cinque settimane consecutive. I deflussi netti indicano che più capitale è uscito dagli ETF rispetto a quello che vi è entrato. Ciò indica che la domanda istituzionale è rimasta limitata durante la recente ripresa dei prezzi.

Prospettive della struttura del mercato dei prezzi di Bitcoin

Il prezzo del BTC è sceso di circa il 2% su base settimanale e nell’ultimo mese il calo è stato addirittura del 24%.

L’attuale situazione di Bitcoin combina tre fattori misurabili. I dati di ricerca di Google mostrano un forte aumento dei termini negativi. I dati on-chain rivelano ingenti trasferimenti di whale verso un exchange. I mercati dei derivati ​​BTC mostrano un aumento dell’open interest e oltre 70 milioni di dollari di liquidazioni.

Allo stesso tempo, diversi livelli di supporto tecnico sono ravvicinati e i flussi degli ETF BTC sono negativi da cinque settimane. Questa combinazione indica un mercato in cui leva finanziaria e sentiment giocano un ruolo maggiore rispetto ai nuovi afflussi istituzionali.

Finché l’open interest rimane elevato e il finanziamento è positivo, il mercato Bitcoin rimane suscettibile a rapidi movimenti di prezzo. I cluster di prezzo sopra menzionati intorno a $ 66.800 e $ 65.636 rappresentano le prime zone di prezzo in cui potrebbe verificarsi un’ulteriore attività di trading di BTC.