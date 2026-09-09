Dogecoin punta a $0,10 con DOGE-1 mentre Maxi Doge attira i trader

Il mercato delle criptovalute sta mostrando una notevole forza d’acciaio, con una capitalizzazione totale salita a $2,7 trilioni (+1,2%). Bitcoin viaggia solido a $79.300 (+1,4%) ed Ethereum si attesta a $2.500 (+1,6%), creando l’ambiente ideale per il rally delle altcoin. In questo contesto rialzista, Dogecoin (DOGE) consolida la sua posizione a $0,091, registrando un progresso settimanale dell’11% e mantenendosi stabilmente sopra il supporto chiave di $0,09. Con un market cap di $14,14 miliardi e volumi di scambio nelle 24 ore pari a $914 milioni, la meme coin originale si prepara a testare la soglia psicologica di $0,10.

Mentre i riflettori sono puntati sui movimenti di DOGE, gli investitori più scaltri stanno già guardando alla prossima potenziale gemma ad alto moltiplicatore. La prevendita di Maxi Doge (MAXI) ha già catalizzato quasi $4,86 milioni e punta decisamente a superare il traguardo dei $5 milioni entro la fine del mese. La forza del comparto delle meme coin a tema canino sta spingendo forte questo nuovo progetto, che unisce l’appeal virale a una tokenomics progettata per premiare i primi sostenitori.

Il catalizzatore DOGE-1 e la struttura tecnica verso $0,10

La recente ripresa di Dogecoin ha riacceso l’entusiasmo della community dopo che l’asset era scivolato dai massimi di maggio di $0,118 fino al minimo di agosto a $0,067. Da quel livello, DOGE ha messo a segno un recupero del 19% nell’ultimo mese, uscendo con forza da un pattern grafico a cuneo discendente. Ora, la stabilità sopra i $0,09 apre la strada a un potenziale rally.

I fondamentali a breve termine offrono un driver di crescita concreto. Mancano infatti solo cinque giorni al lancio di DOGE-1, l’attesissima missione lunare DOGE-1 interamente finanziata in Dogecoin e sviluppata in collaborazione tra SpaceX e Geometric Energy Corporation. Il lancio, programmato per il 14 settembre, rappresenta un catalizzatore fondamentale che potrebbe spingere l’asset verso l’obiettivo di $0,10. Nel frattempo, la Dogecoin Foundation continua a lavorare sull’utilità reale del token attraverso House of Doge, sviluppando un’applicazione di self-custody progettata per facilitare i pagamenti commerciali.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, il noto analista Trader Tardigrade ha evidenziato la formazione di un pattern a “tazza con manico” (cup and handle), una struttura classica che solitamente anticipa un breakout rialzista verso la soglia di $0,10.

$DOGE/ 12-hour 🐕 ❇️ A potential Cup and Handle structure has now formed. The cup signals accumulation, and the tight handle shows controlled consolidation under resistance as volatility contracts near the pattern’s top. A clean breakout above the handle could target the… pic.twitter.com/EliYzEmMK1 — Trader Tardigrade 🧬 (@TATrader_Alan) September 8, 2026

Analisi della Tokenomics di Maxi Doge (MAXI): un’opportunità asimmetrica

Per chi cerca un profilo di rischio/rendimento più asimmetrico rispetto alle large-cap, la prevendita di Maxi Doge (MAXI) si presenta come un’opzione di assoluto interesse. A differenza dei classici cloni senza utilità, MAXI propone un brand unico ispirato al mondo del fitness e una roadmap legata al trading di futures. La prevendita ha già raccolto $4,86 milioni, avvicinandosi rapidamente al target di fase fissato a $5,2 milioni. Attualmente, il token è disponibile al prezzo di $0,0002838, prima del prossimo incremento programmato.

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La tokenomics del progetto prevede una supply totale limitata a 150,24 miliardi di token MAXI. Di questi, il 5% è destinato alle ricompense per lo staking, mentre la parte restante è distribuita in modo strategico tra sviluppo, marketing, liquidità di mercato e il fondo di crescita Maxi Fund. Chi partecipa alla prevendita può mettere immediatamente i token in staking per beneficiare di un APY dinamico del 64%, generando una rendita passiva fin dal primo giorno. Sotto il profilo della sicurezza, il codice dei contratti intelligenti del progetto è già stato verificato e approvato da due importanti società di sicurezza blockchain: Coinsult e SolidProof. Il lancio ufficiale sui mercati (Uniswap e principali CEX) è previsto per la fine del 2026.

Come posizionarsi in MAXI prima del prossimo aumento di prezzo

Partecipare alla prevendita di Maxi Doge prima del prossimo aumento di prezzo è un processo semplice e accessibile. È possibile collegare il proprio wallet direttamente sul sito ufficiale di Maxi Doge e completare l’acquisto in pochi passaggi. Per gli utenti che preferiscono operare da mobile, l’applicazione Best Wallet (disponibile su Apple App Store e Google Play) offre un’integrazione nativa che semplifica l’acquisto e la gestione dello staking. Le opzioni di pagamento supportate includono ETH, BNB, USDT, USDC e le tradizionali carte di credito o debito.

Nota di rischio: Gli investimenti in meme coin e token in fase di prevendita comportano un elevato livello di volatilità. Si raccomanda di effettuare sempre le dovute ricerche personali e di investire solo il capitale che si è disposti a perdere.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi del progetto, sulle date di listing e sui prossimi step della roadmap, è possibile seguire Maxi Doge su X e unirsi al canale Telegram ufficiale.