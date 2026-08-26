Dogecoin consolida il rally: Maxi Doge attira nuovi capitali

Il mercato delle meme coin sta mostrando una notevole maturità finanziaria. Dopo settimane di lateralizzazione, Dogecoin (DOGE) ha guidato una decisa ripresa del settore, passando rapidamente da un minimo di $0,07 a superare la soglia psicologica di $0,10. Attualmente, l’asset si sta consolidando sopra i $0,085, con una capitalizzazione di mercato che si attesta a $14,8 miliardi e volumi di trading nelle 24 ore pari a $880 milioni. Nonostante un fisiologico ritracciamento del 5% nelle ultime 24 ore, la performance su base settimanale rimane solida a +23%.

Analisi On-Chain e Derivati: il momentum di DOGE apre la strada a nuove opportunità

Questo assestamento non è un segnale di debolezza, bensì una sana correzione tecnica che valida il livello di supporto a $0,085. A confermare la solidità del trend è l’esplosione dell’Open Interest sui contratti derivati, passato dai $930 milioni di fine giugno a ben $1,21 miliardi a metà agosto (equivalenti a 17,2 miliardi di DOGE). Si tratta di livelli di partecipazione istituzionale e retail che non si registravano da ottobre 2025, quando il token scambiava a circa $0,25.

L’analista di mercato Trader Tardigrade ha evidenziato una struttura tecnica rialzista, indicando un target a breve termine a $0,38, con proiezioni di crescita ancora più ambiziose nel lungo periodo.

$Doge/monthly#Dogecoin is hitting the third pre-massive pump structure — Falling Wedge onto support trendline. 🟢 Falling Wedge compressing

🔴 Support trendline holding 2017: Touch → Massive pump ✅

2020: Touch → Massive pump ✅

2026: Touch → ? ✍️ Same setup. Same… pic.twitter.com/L9CTNSrzKI — Trader Tardigrade 🧬 (@TATrader_Alan) August 25, 2026

Con la liquidità che inizia a ruotare verso asset a minore capitalizzazione per massimizzare il ritorno sull’investimento (ROI), molti trader stanno allocando capitali in progetti early-stage ad alto potenziale. In questo scenario, la prevendita di Maxi Doge (MAXI) emerge come una delle opzioni più interessanti del momento, avendo già raccolto ben $4,85 milioni e puntando decisamente al traguardo di $5 milioni prima della quotazione sugli exchange.

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Tokenomics e Utility: la ricetta di Maxi Doge per una crescita sostenibile

Costruito sullo standard ERC-20 (Ethereum), Maxi Doge (MAXI) non si limita all’estetica virale del classico meme canino. Il progetto propone un ecosistema strutturato per incentivare la detenzione a lungo termine attraverso un programma di staking che offre attualmente un rendimento annuo stimato (APY) del 64% già durante la fase di presale.

La tokenomics è stata progettata per garantire stabilità e liquidità sul mercato secondario. L’offerta totale è rigidamente limitata a 150,24 miliardi di token MAXI, così ripartiti:

40% destinato al marketing e all’espansione della community;

destinato al marketing e all’espansione della community; 25% riservato al team di sviluppo;

riservato al team di sviluppo; 15% allocato per lo sviluppo tecnologico continuo;

allocato per lo sviluppo tecnologico continuo; 15% per garantire la liquidità sugli exchange (DEX e CEX);

per garantire la liquidità sugli exchange (DEX e CEX); 5% dedicato esclusivamente ai premi di staking.

Sotto il profilo della sicurezza – elemento cruciale per valutare progetti in fase di prevendita – gli smart contract di Maxi Doge sono stati sottoposti a rigorosi audit indipendenti da parte di SolidProof e Coinsult, confermando l’assenza di funzioni di “minting” arbitrario o vulnerabilità critiche nel codice.

Come posizionarsi nella Presale di MAXI prima del prossimo aumento di prezzo

Attualmente, il token MAXI è disponibile al prezzo di frazione di $0,0002835. Tuttavia, la struttura della prevendita prevede incrementi di prezzo periodici, con il prossimo step tariffario previsto per domani. Partecipare a questa fase consente di massimizzare il potenziale di upside prima del listing ufficiale sui mercati pubblici.

Per acquistare i token, è sufficiente visitare il sito ufficiale della prevendita e connettere il proprio Web3 wallet. Per gli utenti che preferiscono un’interfaccia mobile nativa e semplificata, la prevendita è integrata direttamente all’interno dell’app Best Wallet, scaricabile gratuitamente da Apple App Store e Google Play tramite la sezione dedicata ai “Token in arrivo”.

I metodi di pagamento supportati includono ETH, BNB, USDT, USDC e le tradizionali carte di credito o debito.

Nota di gestione del rischio: Sebbene il rendimento del 64% in staking rappresenti un eccellente driver di rendimento passivo, l’investimento in meme coin in fase di prevendita comporta un livello di volatilità elevato. Si consiglia di allocare capitali in linea con il proprio profilo di rischio, sfruttando la fase di presale per diversificare il portafoglio in vista del listing di fine anno.

Per monitorare gli sviluppi della roadmap e gli annunci di listing, è possibile unirsi al canale Telegram ufficiale e seguire il profilo X di Maxi Doge.