Solana triplica la capacità: LiquidChain emerge tra le presale

Con i mercati crypto in fase di temporaneo consolidamento in vista di catalizzatori macroeconomici cruciali, gli investitori più attenti stanno già riposizionando i propri portafogli. Nelle ultime 24 ore, la capitalizzazione globale del settore ha registrato una leggera contrazione dell’1%, attestandosi a $2,63 mila miliardi. Bitcoin scambia a $76.900 (in calo dell’1,16%) ed Ethereum si attesta intorno a $2.470 (-1,9%). Questo rallentamento è guidato dall’attesa per il voto sul Clarity Act al Senato degli Stati Uniti e dall’avvio della riunione sui tassi d’interesse della Federal Reserve. Tuttavia, l’indice Fear and Greed rimane stabile a 66 e gli afflussi negli ETF registrano un saldo positivo di $272,75 milioni, a dimostrazione di una solida fiducia strutturale.

In questo scenario, Solana ($SOL) continua a sovraperformare i trend di breve termine, mantenendosi saldamente sopra i $100 con una capitalizzazione di mercato di $58,89 miliardi e un rendimento mensile del 33%. A spingere l’asset è un fondamentale aggiornamento tecnologico: la dimensione massima delle transazioni sulla mainnet è passata da 1.232 byte a 4.096 byte. Questo incremento del 300% apre scenari inediti per i protocolli di nuova generazione. Non è un caso che la prevendita di LiquidChain (LIQUID) stia accelerando rapidamente verso il traguardo di $1 milione, avendo già raccolto quasi $970.000.

L’impatto fondamentale del nuovo upgrade di Solana: efficienza triplicata per i Layer 3

Il nuovo formato delle transazioni di Solana (V1) è ufficialmente attivo da questa mattina. Sviluppato dal team di Anza, questo aggiornamento risolve uno dei limiti storici della rete. In precedenza, gli sviluppatori erano costretti a frammentare le transazioni complesse in molteplici passaggi sequenziali per non superare il limite di 1.232 byte. Con la nuova soglia fissata a 4.096 byte, è ora possibile condensare logiche complesse, firme multiple e istruzioni di smart contract in un’unica operazione atomica.

Sebbene questa modifica non aumenti la velocità di throughput nominale della rete, elimina i colli di bottiglia operativi, riducendo drasticamente i costi di esecuzione e la latenza per l’utente finale. Per un ecosistema Layer 3 come LiquidChain, che sfrutta la scalabilità di Solana come pilastro fondamentale, questa innovazione rappresenta un acceleratore immediato per offrire dApp fluide e cross-chain.

Transaction V1 (SIMD-0385) is live on mainnet-beta. Max transaction size grows from 1,232 to 4,096 bytes. ZK proofs, large multisigs, BLS signatures, and confidential transfers that required multiple transactions now fit in one atomic operation. V1 also moves resource requests… — Anza (@anza_xyz) September 15, 2026

Tokenomics e utilità di $LIQUID: un ecosistema cross-chain da 11,8 miliardi di token

L’obiettivo di LiquidChain (LIQUID) è ambizioso ma strategico: creare un Layer 3 in grado di unificare la liquidità di Bitcoin, Ethereum e Solana sotto un’unica interfaccia semplificata. Attraverso un motore di esecuzione proprietario altamente efficiente, la rete elabora operazioni simultanee su queste tre blockchain principali, eliminando la necessità di complessi processi di bridging manuale per l’utente finale.

La struttura economica del progetto è progettata per sostenere la crescita a lungo termine. La fornitura totale è fissata a 11.800.000.100 token LIQUID, distribuiti secondo un piano bilanciato:

35% destinato allo sviluppo tecnologico dell’infrastruttura;

destinato allo sviluppo tecnologico dell’infrastruttura; 32,5% allocato a LiquidLabs per l’espansione dell’ecosistema;

allocato a LiquidLabs per l’espansione dell’ecosistema; 15% riservato alla sicurezza e alle riserve di AquaVault;

riservato alla sicurezza e alle riserve di AquaVault; 10% dedicato ai premi per incentivare la community;

dedicato ai premi per incentivare la community; 7,5% per il marketing, la crescita e la liquidità sui listini (CEX/DEX).

Attualmente la prevendita si trova nella Fase 105, con il token LIQUID offerto al prezzo d’ingresso di $0,014955. La raccolta ha quasi raggiunto $970.000, avvicinandosi all’hard cap di fase fissato a circa $1,08 milioni. Un forte incentivo per i primi partecipanti è rappresentato dal programma di staking immediato, che offre attualmente un rendimento annuo dinamico (APY) del 1.181%. I token acquistati saranno riscattabili sulla rete Ethereum al termine della presale, subito prima del listing ufficiale sui mercati.

Come posizionarsi nella Fase 105 e gestire il rischio in modo intelligente

Partecipare alla presale prima del prossimo aumento di prezzo è un processo lineare. Gli investitori possono accedere al sito ufficiale di LiquidChain, connettere il proprio wallet e completare la transazione. È possibile acquistare $LIQUID utilizzando BTC, ETH, SOL, BNB, USDT o USDC. Per chi preferisce soluzioni d’acquisto dirette, il token è integrato nell’applicazione mobile Best Wallet, scaricabile gratuitamente da Apple App Store e Google Play. In alternativa, sono supportate anche le transazioni tramite carta di credito o debito.

Nota di rischio: Come per qualsiasi investimento in crypto asset in fase di prevendita, l’elevato potenziale di rendimento (incluso l’APY dello staking al 1.181%) è accompagnato dalla volatilità intrinseca dei mercati in fase iniziale. Si raccomanda di diversificare la propria esposizione e di monitorare gli sviluppi tecnici del progetto.

Per rimanere aggiornati sulle tappe della roadmap e sui futuri annunci di quotazione, è possibile seguire LiquidChain su X e unirsi alla community sul canale Telegram ufficiale del progetto.