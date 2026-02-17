Mentre il mercato delle meme coin vive una nuova fase di euforia, l’attenzione degli investitori non è rivolta solo alle previsioni Shiba Inu, ma anche al “re” dei token a tema cane: Dogecoin (DOGE). Dopo mesi di pressione ribassista, Dogecoin ha messo a segno un recupero significativo, rimbalzando con forza da un livello di supporto critico e alimentando speculazioni su un possibile rally verso la storica soglia di 1 dollaro.

Il ritorno di DOGE: analisi del rimbalzo tecnico

Recentemente, Dogecoin ha toccato un minimo in un’area di accumulo strategica intorno ai $0,0375. Da questo punto, il prezzo è esploso con un balzo del 47%, dimostrando una resilienza che ha sorpreso molti scettici. Questo movimento non è solo un semplice recupero tecnico, ma segna un cambiamento nel sentiment del mercato.

Secondo l’analista Crypto Patel, Dogecoin si trova ora all’interno di una zona di accumulo pluriennale situata tra $0,06 e $0,08. Quest’area ha storicamente agito come una solida base per le ripartenze rialziste in diversi cicli di mercato. Se DOGE riuscirà a mantenere questa posizione, le prospettive per il lungo periodo diventeranno estremamente interessanti.

Target ambiziosi: Dogecoin a 1 o 2 dollari?

Le proiezioni basate sulle estensioni di Fibonacci suggeriscono che il potenziale di crescita sia enorme. Se il momentum attuale dovesse continuare, gli esperti individuano diversi traguardi intermedi:

Primo target: $0,567 (un rally potenziale del 409% dai minimi). Obiettivo psicologico: Il traguardo di 1 dollaro. Scenario ultra-bullish: Proiezioni che spingono il prezzo verso i 2 o addirittura 4 dollari in caso di una vera e propria “altseason”.

Tuttavia, è fondamentale monitorare il livello di invalidazione fissato a $0,056. Una chiusura settimanale al di sotto di questa soglia annullerebbe la tesi rialzista, riportando il token in una fase di incertezza.

Correlazione tra le meme coin: l’effetto su Shiba Inu

È risaputo che Dogecoin e Shiba Inu tendono a muoversi in sintonia. Quando DOGE mostra una tale forza, le previsioni Shiba Inu tendono a diventare altrettanto ottimistiche. Gli investitori spesso ruotano i capitali tra queste due criptovalute, cercando di cavalcare l’onda della volatilità tipica dei meme token.

Mentre Kraken sposta miliardi di SHIB per garantire liquidità (come visto di recente), il balzo di Dogecoin conferma che il settore non è affatto morto. Al contrario, si sta preparando per quello che molti sperano sia il prossimo grande “bull run”.

Conclusione: opportunità o rischio?

Nonostante l’entusiasmo, la prudenza resta d’obbligo. Dogecoin ha registrato una leggera correzione nelle ultime 24 ore, scambiando intorno ai $0,1006, a dimostrazione della volatilità intrinseca di questi asset. Per i trader a breve termine, questo potrebbe essere un momento per prendere profitto, mentre per i sostenitori a lungo termine, ogni calo verso la zona $0,06-$0,08 rappresenta una potenziale occasione d’acquisto.

Riuscirà Dogecoin a trascinare con sé l’intero comparto e confermare le rosee previsioni Shiba Inu? I prossimi mesi saranno decisivi per capire se il sogno del dollaro diventerà finalmente realtà.