Analisi del prezzo di Shiba Inu: extreme fear e RSI segnalano un rally di sollievo – cosa succederà ora?

Shiba Inu gravita intorno a 0,0000056 USD, mantenendo le posizioni mentre il mercato crypto più ampio ha goduto di una breve tregua. Sebbene il Crypto Fear & Greed Index sia salito a 22/100, segnala ancora “Extreme Fear” (paura estrema).

In questo momento, la folla è timorosa, sebbene meno rispetto a una settimana fa, nonostante le meme coin stiano restando indietro rispetto al resto del mercato. SHIB si è mosso solo del +1% in una giornata in cui molti altri token a grande capitalizzazione hanno guadagnato più del +5%.

La capitalizzazione totale del mercato crypto è aumentata dell’1% durante la notte, recuperando il livello critico di 2.500 miliardi di USD e continuando la price action rialzista iniziata all’inizio della settimana.

(FONTE: TradingView)

Analisi del prezzo di Shiba Inu: divergenza RSI e supporto critico

Shiba Inu è attualmente scambiato all’interno di un ristretto range di consolidamento tra 0,0000053 USD e 0,0000062 USD. L’RSI a 14 giorni si attesta attualmente a 46,7, un valore neutrale che contraddice il panico osservato nei sondaggi sul sentiment.

In genere, un RSI inferiore a 30 segnala condizioni di ipervenduto favorevoli a un rimbalzo; tuttavia, un RSI neutrale durante un trend ribassista può indicare che i venditori stanno perdendo convinzione ancor prima che il prezzo tocchi i minimi storici.

I trader stanno monitorando attentamente il livello di supporto a 0,0000053 USD. Se SHIB difendesse questa zona e l’RSI ruotasse verso l’alto, un movimento verso la resistenza immediata a 0,0000062 USD rappresenterebbe lo scenario rialzista primario. Un recupero riuscito di quel livello potrebbe esporre la SMA a 50 giorni vicino a 0,0000068 USD.

Al contrario, il rischio di un breakdown rimane attivo. Analisi recenti evidenziano un potenziale di rimbalzo debole e rischi al ribasso se il mercato più ampio non riuscisse a stabilizzarsi. Se gli orsi forzassero una chiusura giornaliera inferiore a 0,0000053 USD, la configurazione verrebbe invalidata, aprendo potenzialmente la porta a un retest della zona di domanda a 0,0000048 USD.

Per ora, l’RSI neutrale a 46,7 implica che, sebbene il momentum sia piatto, non c’è stata ancora una capitolazione, una divergenza che i tori più aggressivi vedono come una base per un’inversione.

Extreme Fear vs. Momentum neutrale

(FONTE: Fear & Greed Index)

Il Crypto Fear & Greed Index è sceso fino a 5/100 nelle ultime settimane, un livello che denota “Extreme Fear”. Sebbene da allora sia salito a 22/100, storicamente letture così basse hanno spesso segnato minimi locali, poiché gli investitori retail escono in massa dalle posizioni.

I rapporti indicano che l’estrema paura nel mercato crypto più ampio spesso precede l’accumulazione istituzionale, creando un classico segnale di ingresso contrarian.

La mancanza di una “spirale mortale” nell’RSI suggerisce che i detentori esistenti non stanno vendendo in modo aggressivo a questi livelli, nonostante il pessimismo prevalente. Gli analisti osservano che i minimi di mercato raramente si verificano quando tutti concordano sul fatto che il cielo stia crollando; si verificano quando i venditori sono esausti.

Tuttavia, è necessaria cautela. La paura estrema può persistere per settimane o addirittura mesi e, senza un catalizzatore supportato dai volumi, SHIB potrebbe continuare a muoversi lateralmente prima di un’inversione. La divergenza segnala semplicemente che la velocità del ribasso sta rallentando, non che un trend rialzista sia garantito.

