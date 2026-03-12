Il prezzo di Dogecoin forma pattern di inversione rialzisti mentre DOGE sfida la paura estrema

Il prezzo di Dogecoin è attualmente scambiato a 0,0922 $, intrappolato tra una struttura tecnica in rapido miglioramento e un contesto di sentiment macro soffocante.

Mentre il mercato più ampio rimane avverso al rischio, DOGE ha stampato un pattern “Morning Doji Star” sul grafico mensile, un classico segnale di inversione rialzista per DOGE che storicamente ha preceduto violenti rally.

(FONTE: Fear & Greed Index)

Questo ottimismo tecnico, tuttavia, si scontra direttamente con la “Paura Estrema” (15/100) che attualmente attanaglia il Fear & Greed Index del settore.

Il bias direzionale immediato dipende ora da un singolo punto di flesso: il livello di resistenza a 0,094 $.

DOGE sta vivendo questa incertezza mentre la capitalizzazione totale del mercato crypto è scesa del -1,5% nelle ultime 24 ore, tornando di conseguenza sotto i 2,5 trilioni di dollari. Questa continua azione dei prezzi sta spingendo molti trader a cercare asset crypto blue-chip per sfuggire alla volatilità attuale.

(FONTE: TradingView)

Analisi dei prezzi di Dogecoin: pattern di inversione mensili

Il fulcro dell’attuale tesi rialzista si basa su un frattale ripetuto identificato dall’analista di mercato Trader Tardigrade. Secondo l’analista, Dogecoin ha completato una formazione Morning Doji Star sul timeframe mensile.

Questo pattern consiste tipicamente in tre candele: un calo ribassista, una Doji che indica indecisione e una candela engulfing rialzista che conferma l’inversione. Una struttura simile nel 2023 ha preceduto un rally del 400% che ha portato l’asset a 0,22 $.

Sul grafico giornaliero, l’analisi dei prezzi di Dogecoin rivela un intervallo di consolidamento in contrazione. L’asset sta attualmente testando la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni vicino a 0,094 $. Una chiusura decisiva sopra questo livello è tecnicamente significativa: invaliderebbe la struttura prevalente di massimi decrescenti che ha limitato l’azione dei prezzi dalla fine del 2025.

Tuttavia, lo scenario rialzista non è privo di incognite. Gli orsi hanno difeso ferocemente la zona tra 0,094 $ e 0,10 $ per tre volte nell’ultimo trimestre. Inoltre, la liquidità delle meme coin rimane frammentata, con il capitale che ruota rapidamente tra asset storici come DOGE e token speculativi più recenti. Come evidenziato in rapporti precedenti, DOGE è recentemente entrato in una zona di massima opportunità, ma una conferma valida richiede una rottura sopra la resistenza superiore.

$DOGE – non so nulla della moneta ma, dato che stiamo entrando in una solida zona di domanda e il percorso verso l’ATH è di circa 4,5x, questa configurazione non è affatto male. pic.twitter.com/rVTc1mIl2z — Fibby. (@Fibonacci_TA) 11 marzo 2026

Analisi del sentiment: Paura Estrema vs. Tecnica

Mentre i dati tecnici accennano a una ripresa, il sentiment del mercato crypto rimane profondamente depresso. Il Crypto Fear & Greed Index segna attualmente 15/100, indicando “Paura Estrema”.

Storicamente, tali letture hanno funzionato come segnali di acquisto contrarian, indicando periodi di capitolazione in cui le “mani deboli” escono dal mercato. Eppure, la paura estrema può persistere per settimane senza un catalizzatore, fungendo da freno all’apprezzamento dei prezzi.

Questo contesto di sentiment crea una divergenza. I dati on-chain suggeriscono che i detentori a lungo termine stanno accumulando, trattando la regione sotto 0,10 $ come una zona di valore. Al contrario, il sentiment retail è fragile e reagisce bruscamente ai venti contrari macroeconomici che colpiscono il mercato più ampio.

Ciò è coerente con le tendenze generali in cui Bitcoin raggiunge livelli di valore profondo mentre il sentiment generale rimane timoroso. Per DOGE, il disaccoppiamento dell’azione dei prezzi da questa metrica della paura è il segnale primario che i trader stanno osservando.

Lo scenario rialzista: DOGE può riconquistare quota 0,10 $?

$Doge/mensile #Dogecoin mostra la stessa candela rialzista sul grafico mensile – Morning Doji Star 🔥 È un pattern di inversione rialzista che segnala la fine di un trend ribassista e un potenziale passaggio a un trend rialzista. condiviso via @coinexcreators #CoinEx #CoinExCreator #CoinExFlexibleSavings pic.twitter.com/X6qQpLLY8n — Hailey LUNC XRP (@TheMoonHailey) 3 marzo 2026

Il mercato affronta ora due scenari distinti basati sulla reazione al livello pivot di 0,094 $:

Scenario Rialzista: se gli acquirenti forzeranno una chiusura della candela giornaliera sopra 0,094 $, ciò confermerebbe il pattern Morning Doji Star. Una tale mossa scatenerebbe probabilmente uno short squeeze, aprendo la strada al prossimo importante nodo di liquidità a 0,15 $.

Le proiezioni degli analisti suggeriscono che se il pattern macro si realizzasse pienamente, un obiettivo a lungo termine di 0,70 $ rimarrebbe matematicamente possibile, sebbene richieda volumi sostenuti.

Scenario Ribassista: il mancato recupero di 0,094 $ rafforzerebbe la linea di tendenza ribassista. Un rifiuto a questo livello vedrebbe probabilmente DOGE testare nuovamente il supporto locale a 0,085 $.

Una rottura sotto 0,08 $ sarebbe tecnicamente devastante, esponendo potenzialmente l’asset a una scivolata verso 0,06 $ a causa della cascata di stop-loss. I trader osservano attentamente il volume: una rottura a basso volume è probabilmente una trappola, mentre un’impennata ad alto volume conferma l’inversione.

La prevendita di Maxi Doge offre una chiara esposizione ai meme e una possibilità di massimo rialzo

(FONTE: Maxi Doge)

Mentre DOGE combatte con livelli di resistenza critici, i trader che cercano un’esposizione alternativa alla narrativa delle meme coin si stanno diversificando in progetti in fase iniziale come Maxi Doge ($MAXI).

Posizionato come un investimento ad alto beta sull’ecosistema Dogecoin, Maxi Doge offre un punto di ingresso più pulito per gli investitori che desiderano aggirare i pesanti livelli di resistenza affrontati dalle meme coin storiche.

Il progetto ha raccolto oltre 4,6 milioni di dollari nei suoi round di finanziamento iniziali, attirando capitali dai trader “degen” che scommettono su un superciclo dei meme. A differenza degli asset storici con capitalizzazioni di mercato multi-miliardarie, Maxi Doge offre una tokenomics favorevole: il 40% allocato alla liquidità, il 30% al marketing e un meccanismo di burn strategico progettato per imporre la scarsità.

Per gli investitori che si tutelano contro un potenziale rifiuto di DOGE a 0,094 $, questa prevendita offre un veicolo speculativo con un profilo rischio-rendimento distinto.

VISITA QUI LA PREVENDITA DI MAXI DOGE

successivo