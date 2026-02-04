Punti chiave

Ritorno di fiamma: Elon Musk ha riacceso l'interesse per la missione lunare DOGE-1 di SpaceX, lungamente rimandata.

Analisi Tecnica: L'analista Crypto Patel ha rilevato che DOGE sta mantenendo una zona di domanda macro tra 0,10$ e 0,06$.

Previsioni Record: Basandosi sui pattern storici del 2021 e 2024, l'analista ipotizza un potenziale rialzo del 17.000%.

Il prezzo di Dogecoin ha riconquistato l’attenzione degli investitori, segnando un trend rialzista dopo che Elon Musk ha nuovamente accennato all’invio di DOGE sulla Luna.

Dogecoin è tornato nel mirino degli investitori in seguito all’ultimo tweet di Elon Musk. Secondo diversi analisti, i grafici storici indicano che il prezzo di DOGE potrebbe mostrare il potenziale per una crescita del 17.000%, suggerendo che il mercato potrebbe prepararsi a una nuova, massiccia corsa rialzista delle meme coin.

Il prezzo di DOGE sale grazie all’attenzione di Elon Musk

Il momentum rialzista di Dogecoin è scaturito dai nuovi commenti di Musk, che hanno spinto il token verso l’alto mentre il resto del mercato crypto è entrato in una fase di consolidamento dopo i primi rialzi.

Il movimento dei prezzi ha fatto seguito alle dichiarazioni di Musk, il quale ha suggerito che potrebbe inviare Dogecoin “sulla Luna” il prossimo anno. L’uomo più ricco del mondo ha così richiamato l’attenzione sulla missione lunare DOGE-1. Questa missione, interamente finanziata in Dogecoin, è progettata per raccogliere dati lunari e dimostrare l’utilità delle criptovalute oltre l’orbita terrestre.

La SpaceX di Elon Musk sta lavorando a DOGE-1, il cui lancio è attualmente previsto tra la metà e la fine del 2026, dopo numerosi ritardi. In precedenza, il vicepresidente di SpaceX, Tom Ochinero, aveva dichiarato che la missione avrebbe mostrato le applicazioni pratiche delle crypto nello spazio. Il recente intervento di Musk è stato sufficiente a ravvivare l’ottimismo, supportato anche dal crescente coinvolgimento di xAI nel settore, che pianifica l’assunzione di nuovi esperti crypto.

DOGE si prepara a una crescita del 17.000%?

Il noto analista Crypto Patel ha osservato che Dogecoin scambia attualmente a livelli che, storicamente, hanno preceduto importanti rialzi. Secondo l’esperto, DOGE sta tenendo una zona di domanda macro tra 0,10$ e 0,06$, un’area che funge da supporto pluriennale dal 2021.

Patel ha sottolineato che il token resta circa l’87% al di sotto del suo massimo storico (ATH). Ha evidenziato che l’ultima volta che DOGE ha toccato questa zona, ha innescato un rally del 17.000% nel 2021 e un balzo del 600% nel 2024. Gli obiettivi di prezzo delineati dall’analista sono fissati a 0,50$, 1,50$ e 4,00$. Ad ogni modo, ha precisato che una chiusura settimanale inferiore a 0,06$ invaliderebbe questa configurazione rialzista.

SUBBD si avvicina a un round di finanziamento da 1,5 milioni

Nel frattempo, la piattaforma di fan-economy tokenizzata SUBBD sta per chiudere un round di finanziamento da 1,5 milioni di dollari, puntando a una quota del mercato globale dei content creator da 191 miliardi di dollari. La piattaforma sfrutta influencer virtuali basati su IA e strumenti di coinvolgimento on-chain.

SUBBD offre ricompense per lo staking fino al 20% di APY e altri incentivi VIP, inclusi contenuti dietro le quinte e streaming esclusivi. Al momento, il token nativo SUBBD scambia a 0,0579$. Il progetto punta su un’esperienza utente vicina al Web2 per attirare il pubblico generalista, pur sfruttando l’infrastruttura blockchain in background.