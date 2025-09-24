Ethena sale del 5% mentre Kraken anticipa il listing della stablecoin USDe

Giornalista esperto in criptovalute, con oltre 5 anni di esperienza nel settore, Marcello ha collaborato con importanti siti italiani del mondo delle criptovalute e della finanza, maturando esperienza e competenza nel settore dopo aver superato periodi di rialzo e ribasso nel corso degli anni. Marcello è anche autore di 4 libri autopubblicati.
Punti chiave
- L'exchange Kraken ha annunciato l'imminente quotazione della stablecoin USDe sui mercati regolamentati statunitensi a 1,7 milioni di follower.
- USDe ha conquistato il 4,5% del mercato globale delle stablecoin, con una capitalizzazione di mercato di 14,4 miliardi di dollari al momento della stampa.
- L'analisi tecnica mostra che ENA si sta consolidando vicino al supporto di 0,58 dollari, con una potenziale resistenza a 0,68 dollari.
Ethena [NC] è un protocollo sintetico basato sul dollaro basato sulla blockchain di Ethereum. Il suo token nativo ENA ha attirato l’attenzione ieri, dopo aver registrato un rialzo intraday del 5% nonostante il sentiment ribassista prevalente sui mercati delle criptovalute.
Il rimbalzo è arrivato dopo cinque giorni consecutivi di perdite, che hanno visto l’ENA scendere di oltre il 20% da quando il taglio dei tassi della Fed del 18 settembre ha innescato un calo della domanda di asset ancorati al dollaro statunitense. Al momento della stampa, l’ENA aveva recuperato il livello di 0,61 dollari, salendo del 5%, nonostante un calo del 32% dei volumi di scambio nelle ultime 24 ore.
I report di mercato collegano la ripresa all’annuncio di Kraken del listing della stablecoin di Ethena ancorata al dollaro statunitense, USDe, sui mercati regolamentati USA. Martedì, l’exchange ha avvisato i suoi 1,7 milioni di follower su X che i mercati USDe “arriveranno presto”.
Coming soon on Kraken 👀
✔️ $USDe by @ethena_labs
Get ready ⤵️ https://t.co/9qbAx6jM1h pic.twitter.com/lSVg8mOgqA
— Kraken (@krakenfx) September 23, 2025
Sottolineando ulteriormente il supporto istituzionale, YZi Labs Investment (in precedenza Binance Labs) ha recentemente aumentato la sua partecipazione in Ethena, riflettendo la maggiore fiducia degli azionisti, poiché la posizione normativa statunitense nei confronti delle stablecoin si è attenuata negli ultimi mesi.
Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato di USDe è salita a 14,4 miliardi di dollari al momento della stampa, conquistando il 4,5% del mercato globale delle stablecoin da 300 miliardi di dollari secondo i dati di CoinMarketCap . Si prevede che la quotazione di Kraken accelererà l’adozione negli Stati Uniti, aumentando potenzialmente ulteriormente la quota di mercato di USDe nei prossimi mesi.
Previsione del valore di ENA: un rimbalzo di 0,60 $ può fermare la serie di perdite di 5 giorni?
Il rimbalzo intraday di Ethena a 0,60 dollari la sta posizionando sulla buona strada per interrompere una serie di cinque giorni consecutivi in ribasso. I canali di Keltner mostrano un consolidamento di ENA vicino al limite inferiore a 0,58 dollari, con un muro di vendita iniziale da tenere d’occhio a 0,68 dollari.
Oltre tale livello, il Parabolic SAR posiziona la successiva resistenza a 0,74 $, rafforzando il fatto che lo slancio del mercato rimarrà prevalentemente ribassista nel breve termine.
Sebbene anche il MACD rimanga in territorio ribassista, le barre dell’istogramma si stanno restringendo, suggerendo la possibilità di un crossover rialzista in caso di accumulo di momentum. Se i rialzisti dovessero resistere per una chiusura sopra i 0,60 dollari, ciò potrebbe preparare il terreno per una spinta verso i 0,69 dollari.
Tuttavia, l’incapacità di difendere 0,60 dollari rischia di far ripartire le vendite verso la zona di supporto di 0,55 dollari, dove la banda inferiore di Keltner offre la successiva rete di sicurezza.
Per ora, il sentiment dipende dal fatto che il catalizzatore della quotazione di Kraken attiri una pressione di acquisto sostenuta o che i trader speculativi scelgano di registrare profitti anticipati man mano che i volumi diminuiscono ulteriormente, in linea con il calo più ampio del mercato delle criptovalute.