I movimenti di GameStop suggeriscono una possibile vendita di BTC con ingenti perdite realizzate, a meno di tre giorni da quando il suo CEO ha acquistato 500.000 azioni.

GameStop, il più grande rivenditore di videogiochi al mondo, sta registrando forti perdite sulle sue partecipazioni in Bitcoin, mentre l’asset principale fatica a mantenersi sotto la soglia dei 90.000 dollari.

Nel maggio 2025, GameStop ha accumulato 4.710 BTC per circa 504 milioni di dollari, con un prezzo medio di 107.900 dollari, secondo la piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant. Il noto rivenditore di videogiochi ha recentemente depositato le sue partecipazioni in BTC su Coinbase Prime, una piattaforma di intermediazione di livello istituzionale. CryptoQuant ha scritto che vendere ora questi asset costerebbe a GameStop circa 76 milioni di dollari in perdite realizzate.

Secondo un report di MarketBeat, Ryan Cohen, CEO di GameStop, ha acquistato 500.000 azioni della società a 21,12 dollari. Al momento della stesura, il titolo GME è scambiato a 23,14 dollari.

Coinspeaker ha riportato che le partecipazioni in Bitcoin di GameStop avevano raggiunto un valore totale di 528,6 milioni di dollari entro la fine del secondo trimestre del 2025, mentre il prezzo di BTC veniva scambiato stabilmente vicino ai 120.000 dollari.

Attualmente, Bitcoin viene scambiato a 89.400 dollari, facendo registrare un calo del 6,4% negli ultimi sette giorni. Anche il volume di scambi è diminuito del 32%, scendendo a 35 miliardi di dollari, segnalando un atteggiamento prudente da parte dei trader.

Afflussi nei CEX e deflussi dagli ETF

Bitcoin fatica a recuperare ed avere uno slancio al rialzo a causa del minore interesse istituzionale e dell’aumento degli afflussi verso gli exchange di criptovalute centralizzati.

I principali CEX hanno registrato un afflusso netto di 5.026 BTC nelle ultime 24 ore, arrivando a 9.891 BTC negli ultimi sette giorni, secondo i dati di CoinGlass.

Gli afflussi dominanti verso i CEX indicano solitamente una potenziale ondata di vendite e un aumento della paura tra gli investitori.

Inoltre, gli ETF spot su Bitcoin con sede negli Stati Uniti hanno registrato un deflusso netto di 1,22 miliardi di dollari negli ultimi tre giorni, secondo i dati di SoSoValue.

Questo slancio negativo è dovuto principalmente all’incertezza macroeconomica proveniente dagli Stati Uniti, poiché il presidente Donald Trump ha minacciato i Paesi dell’Unione Europea con l’introduzione di dazi più elevati.