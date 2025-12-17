Gli ETF Bitcoin registrano l’ennesimo round di vendite per 277 milioni di dollari

Giornalista esperto in criptovalute, con oltre 5 anni di esperienza nel settore, Marcello ha collaborato con importanti siti italiani del mondo delle criptovalute e della finanza, maturando esperienza e competenza nel settore dopo aver superato periodi di rialzo e ribasso nel corso degli anni. Marcello è anche autore di 4 libri autopubblicati.
Punti chiave
- Il solo ETF BlackRock Bitcoin ha registrato deflussi per 210 milioni di dollari il 16 dicembre, a dimostrazione di una sostenuta pressione di vendita istituzionale.
- I dati on-chain mostrano una delle maggiori vendite da parte dei detentori di Bitcoin a lungo termine degli ultimi cinque anni.
- Gli investitori si stanno preparando a una maggiore volatilità in vista di eventi macroeconomici chiave, tra cui i dati sull'indice dei prezzi al consumo statunitense e un aumento dei tassi da parte della BoJ.
In concomitanza con la forte correzione del prezzo di Bitcoin [NC], i deflussi di ETF spot su Bitcoin sono aumentati contemporaneamente, raggiungendo altri 277 milioni di dollari il 16 dicembre. Questa impennata di deflussi, insieme alle vendite da parte dei detentori a lungo termine, evidenzia il calo del sentiment istituzionale. Il prezzo di BTC si aggira attualmente intorno agli 86.500 dollari, mentre gli analisti si preparano a un’ulteriore volatilità in vista dell’indice dei prezzi al consumo statunitense e delle decisioni di aumento dei tassi della BoJ di questa settimana.
I deflussi di ETF Bitcoin rimangono forti
Martedì 16 dicembre, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato deflussi per il secondo giorno consecutivo, per un totale di 277 milioni di dollari. L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha registrato il maggior numero di deflussi, con 210 milioni di dollari, seguito dal BITB di Bitwise, con 50 milioni di dollari, secondo i dati di Farside Investors .
L’FBTC di Fidelity è stato l’unico fondo Bitcoin a registrare afflussi positivi pari a 26,7 milioni di dollari, mentre gli altri hanno registrato flussi pari a zero o negativi.
Secondo i dati on-chain, il BlackRock Bitcoin ETF (IBIT) ha perso ieri un totale di 2,405 BTC. Tuttavia, l’attività di trading rimane elevata, con volumi totali di 2,8 miliardi di dollari.
Trading ETF BlackRock Bitcoin: Fonte: Trader T
Inoltre, il patrimonio netto in gestione (AUM) di tutti gli ETF Bitcoin ha registrato un forte calo, passando da 169,5 miliardi di dollari a 120,7 miliardi di dollari negli ultimi 60 giorni. Solo a novembre si sono registrati deflussi netti per un totale di 3,79 miliardi di dollari, ha riportato l’analista di mercato Shanaka Anslem Perera.
Ha aggiunto che l’ETF spot Bitcoin di BlackRock, IBIT, ha rappresentato una parte significativa del calo, registrando circa 2,7 miliardi di dollari di riscatti in un periodo di cinque settimane. I deflussi sostenuti suggeriscono una forte pressione di vendita istituzionale sul mercato.
I possessori di Bitcoin a lungo termine bloccano i guadagni
I dati on-chain mostrano che i detentori di Bitcoin a lungo termine (LTH) stanno bloccando i guadagni, vendendo a ogni rialzo. Secondo i dati di CryptoQuant, la recente svendita da parte degli LTH negli ultimi 30 giorni è una delle più grandi degli ultimi cinque anni.
Ha aggiunto che le vendite da parte di questa coorte si sono storicamente verificate in prossimità dei massimi di mercato piuttosto che durante i minimi dei prezzi. I dati attuali mostrano un calo dell’offerta a lungo termine rispetto ai livelli record, mentre Bitcoin continua a essere scambiato ben al di sopra del prezzo realizzato LTH.
Ciò dimostra che le recenti vendite riflettono un comportamento di presa di profitto, piuttosto che una resa dettata dal panico. Esperti di mercato come Peter Brandt prevedono un crollo dell’80% di Bitcoin dai massimi.
Vendite a lungo termine di Bitcoin da parte dei possessori | Fonte: CryptoQuant
Tutti gli occhi saranno puntati sugli eventi macroeconomici, come la pubblicazione dei dati sull’indice dei prezzi al consumo (IPC) statunitense e l’aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone (BoJ). Si prevede che la Banca del Giappone aumenterà il suo tasso di interesse di riferimento allo 0,75%, il livello più alto del Paese dal 1995.
Ciascuno dei precedenti aumenti dei tassi da parte della Banca del Giappone ha coinciso con un forte calo del Bitcoin, con ribassi passati compresi tra il 23% e il 31%.