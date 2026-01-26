Gli Stati Uniti minacciano l’introduzione di dazio del 100% nei confronti del Canada, dopo un accordo commerciale tra lo stesso Canada e la Cina che non è piaciuto agli U.S.A.

Al momento della scrittura di questo contenuto, Bitcoin viene scambiato a 87.742 $, in calo dello 0,5% nelle ultime 24 ore. Nelle nostre guide crypto puoi leggere approfondimenti che evidenziano i fattori principali che influenzano BTC e le nostre analisi tecniche con le previsioni.

Quali eventi recenti influenzano il prezzo di Bitcoin?

L’evento con il maggiore impatto sul prezzo di Bitcoin è la tensione commerciale tra USA e Canada. Questo si è verificato in particolare dopo che il 16 gennaio il Canada ha firmato un accordo con la Cina per ridurre i dazi su determinati prodotti.

Gli USA minacciano di conseguenza di intordurre un dazio del 100% sul Canada. Una guerra commerciale tra questi due paesi potrebbe avere un grande impatto sul Nord America. Inoltre, queste tensioni rappresentano un rischio significativo anche per Bitcoin.

Quelli che seguono sono altri eventi importanti per il mercato di Bitcoin:

Macro-economia : Il Giappone ha mantenuto i tassi invariati venerdì scorso. Questa settimana, gli USA pubblicheranno la decisione sui tassi.

Geopolitica : Le tensioni tra USA ed Europa non sono ancora del tutto rientrate. All’interno degli USA, la tensione aumenta dopo che ICE ha nuovamente causato la morte di un civile in Minnesota. La Russia intensifica l’offensiva in Ucraina durante i colloqui di pace. E le proteste in Iran continuano a provocare vittime.

Adozione: Il gestore patrimoniale Bitwise ha lanciato un ETF oro-Bitcoin. Il Kansas vuole una riserva di Bitcoin con “Bitcoin inutilizzati”.

Qual è il sentiment del mercato Bitcoin?

Il sentiment generale nel mercato delle criptovalute resta molto nervoso. L’Fear & Greed Index è sceso significativamente rispetto alla settimana scorsa. I dati di Alternative.me mostrano un punteggio di 20, indicante Extreme Fear (paura estrema). Il sentiment tra gli investitori istituzionali venerdì scorso era prevalentemente negativo. I dati di SoSoValue indicano un deflusso di 103,57 milioni di dollari dai Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETF).

Il sentiment sul mercato dei derivati resta relativamente stabile. I dati di CoinGlass mostrano un calo dello 0,18% nell’Open Interest di Bitcoin, indicando una lieve diminuzione delle posizioni long sul mercato dei derivati.

Indicatori tecnici per Bitcoin

Analizziamo brevemente alcuni indicatori tecnici di Bitcoin:

RSI : 42, neutrale

MACD: -648, trend ribassista

(Dati da Tradingview)

Nella Bitcoin Liquidation Heatmap, i livelli di supporto e resistenza per oggi sono:

Supporto: 86.800 $ – 85.600 $

Resistenza: 88.400 $ – 89.800 $

Analisi tecnica del prezzo di Bitcoin oggi

Durante il weekend Bitcoin è rimasto relativamente neutrale, fino a quando non sono emerse le tensioni commerciali tra USA e Canada. Questo evento negativo ha causato una leggera discesa.

Oggi il prezzo di Bitcoin appare in difficoltà. L’analisi tecnica mostra un quadro leggermente negativo: i ribassisti hanno portato BTC a 86.000 $, permettendo poi ai rialzisti un rimbalzo fino a 88.000 $.

I rialzisti potrebbero cercare di recuperare terreno, ma il sentiment negativo suggerisce che i ribassisti potrebbero riprendere il controllo, causando una discesa verso 87.000 $ per consolidarsi.

Se i rialzisti vogliono dominare il mercato, devono spingere BTC verso i 90.000 $, il che potrebbe invertire il sentiment e creare momentum positivo che spinga maggiormente gli investitori ad acquistare Bitcoin.