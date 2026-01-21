Punti chiave

L'ETF Grayscale NEAR seguirà il prezzo NEAR utilizzando il tasso di riferimento di CoinDesk, con Coinbase Custody che fungerà da depositario principale.

In seguito alla presentazione alla SEC, il prezzo di NEAR è rimbalzato dopo aver toccato il minimo di 1,5 dollari in mattinata.

Gli analisti di mercato continuano a rimanere rialzisti mentre il volume degli scambi di NEAR Intents aumenta rapidamente.

Ieri Grayscale ha presentato una domanda S-1 per quotare il suo Grayscale NEAR Trust ETF su NYSE Arca con il ticker GSNR.

Il gestore di criptovalute GreyScale ha recentemente presentato il suo modulo S-1 alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) per lanciare sul mercato il suo NEAR Trust.

Il documento indica che il gestore patrimoniale avrebbe poi convertito questo trust in un NEAR ETF, una mossa simile a quella fatta da Grayscale con il suo Bitcoin e Ethereum trust. Di conseguenza, il prezzo di NEAR è rimbalzato dal minimo di 1,50$ toccato all’inizio della giornata.

Grayscale NEAR ETF avrà una funzione di staking

Nel documento depositato il 20 Gennaio, Grayscale ha dichiarato l’intenzione di ristrutturare e rinominare lo strumento come Grayscale NEAR Trust ETF. Se approvata, la società prevede di quotare le sue azioni su NYSE Arca, con il ticker proposto GSNR.

Grayscale ha aggiunto che le commissioni di gestione e ulteriori dettagli sul prodotto saranno divulgati nei futuri documenti depositati presso la SEC. È interessante notare che il testo del documento accenna anche alla possibilità di uno staking futuro. Si legge:

“Lo sponsor prevede che il Trust stipulerà accordi scritti con il Depositario per cedere il NEAR del Trust a uno o più fornitori di staking terzi verificati.”

Il Grayscale NEAR Trust ETF proposto seguirà il prezzo spot di NEAR utilizzando il tasso di riferimento NEAR CCIXber di CoinDesk. Secondo la documentazione, Coinbase Inc. è elencata come prime broker. Coinbase Custody Trust Company LLC fungerà da depositario.

Allo stesso modo, Bank of New York Mellon opererà come transfer agent e amministratore. È interessante notare che il filing giunge poco dopo la richiesta di Grayscale per un ETF spot su BNB, presentata all’inizio del mese.

Cosa succederà al prezzo NEAR Next?

NEAR, la criptovaluta nativa del protocollo NEAR, ha avuto un buon inizio di 2026, con un’impennata del 28% nella prima metà di Gennaio, confermandosi come una delle criptovalute cui guardare con interesse nel 2026. Ad ogni modo, l’asset ha perso tutti i suoi guadagni, attestandosi oggi a 1,50 dollari. In seguito alla notizia del deposito dell’ETF NEAR da parte di Grayscale, si registra una lieve ripresa, con il prezzo di NEAR attualmente scambiato a 1,55 dollari.

L’analista di criptovalute Crypto Patel ha affermato che il prezzo di NEAR potrebbe prepararsi a un importante breakout pluriennale. Ha sottolineato la presenza di una struttura a cuneo discendente a lungo termine che si è formata dopo il massimo storico del token nel 2021.